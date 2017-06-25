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  • Федун: «Черчесов работает хорошо. Возрожденная сборная России – это именно его заслуга»

Федун: «Черчесов работает хорошо. Возрожденная сборная России – это именно его заслуга»

25 июня 2017, 16:25
12

Владелец «Спартака» Леонид Федун поделился мнением о работе Станислава Черчесова на посту главного тренера сборной России.

Напомним, что под руководством 53-летнего специалиста национальная команда не сумела преодолеть групповой этап на домашнем Кубке конфедераций-2017.

– Необходимы ли перемены на посту главного тренера?

– Нет. Считаю, Станислав работает хорошо. И, собственно говоря, возрожденная сборная – это именно его заслуга. Помните, еще полгода назад чувствовался полный скепсис по поводу того, как мы можем играть без Березуцких, Игнашевича… Теперь спокойно играем даже против самых сильных сборных! Думаю, к чемпионату мира через год, если травмы обойдут сборную стороной и не будет такой эпидемии, как сейчас, команда окажется вполне боеспособна.

Статистика сборной при Черчесове. Увольняем его?

Источник: «Спорт-Экспресс»
Кубок конфедераций Россия Черчесов Станислав Федун Леонид
Комментарии (12)
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Garrincha58
1498397458
все увидели, что он там возродил только Федуновскому и К не видно, эта компашка довела футбол до ручки
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acer2003
1498397465
Вот мне интересно,в" каком месте" С.С. Черчесов возродил сборную !? Выигрыш у Н.Зеландии и Венгрии , ничья с Чили--это возраждение ?> В последних интервью фамилия Федун ассоциируется со словом Пи..ун
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ArReal
1498397542
Возрождённая???в чём её возрождение в 4 домашних поражениях от стран третьего мира?
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Зэб
1498397904
Не выход из группы ,считать за хорошую работу и заслугу Станислава.КУКУШКА ХВАЛИТ ПЕТУХА ЗА ТО ЧТО ХВАЛИТ ОН КУКУШКУ.
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eleng
1498398443
обед в нашей столовой на 25% питательней чем ничего, нужно сборную спасать, ставить Бердыева и убирать влияние мудко
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Munez89
1498401352
Убрать лимит на легионеров. Убрать Мутко и Черчесова. Назначить Бердыева (хуже уже точно не будет).
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Red narva
1498401955
Федун,зачем говоришь неправду?Есть скрытая корысть оправдать лузеров?
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dok66
1498402950
В каком месте она возрожденная , Леня ???? На родных стадионах , при родных болельщиках не вышли из группы ??? Кстати , мб как и не хватало Березуцких и Игнаша , чтобы выступить лучше !!! И теперь "спокойно " проигрываем лучшим сборным мира ! А чего париться !
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Red narva
1498410932
Федун,ты наверное,что то такое знаешь о нашей сборной ,чего нам простым смертным не ведомо?В чем секрет?)
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serglider
1498439112
Зачем же с таким подходом он Аленичева в отставку отправил? Ну, и пусть бы и работал в Спартаке лет 7-8, а Федун был бы еще лет 20-25 "нольтрофеевичем" ))) Неувязочка получается, у Федуна! Клубу значит нужны трофеи, а то что сборная России за 27 лет ничего не может выиграть - ничего страшного?
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