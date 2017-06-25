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    Федун: «Черчесов работает хорошо. Возрожденная сборная России – это именно его заслуга»

    Владелец «Спартака» Леонид Федун поделился мнением о работе Станислава Черчесова на посту главного тренера сборной России.

    Напомним, что под руководством 53-летнего специалиста национальная команда не сумела преодолеть групповой этап на домашнем Кубке конфедераций-2017.

    – Необходимы ли перемены на посту главного тренера?

    – Нет. Считаю, Станислав работает хорошо. И, собственно говоря, возрожденная сборная – это именно его заслуга. Помните, еще полгода назад чувствовался полный скепсис по поводу того, как мы можем играть без Березуцких, Игнашевича… Теперь спокойно играем даже против самых сильных сборных! Думаю, к чемпионату мира через год, если травмы обойдут сборную стороной и не будет такой эпидемии, как сейчас, команда окажется вполне боеспособна.

    Статистика сборной при Черчесове. Увольняем его?

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    25.06.2017 16:25
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    Комментарии12
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      Рейтинг: +2389

      serglider 26 июня 2017, 04:05

      Зачем же с таким подходом он Аленичева в отставку отправил? Ну, и пусть бы и работал в Спартаке лет 7-8, а Федун был бы еще лет 20-25 "нольтрофеевичем" ))) Неувязочка получается, у Федуна! Клубу значит нужны трофеи, а то что сборная России за 27 лет ничего не может выиграть - ничего страшного?

      0
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      Рейтинг: +75

      Red narva 25 июня 2017, 20:15

      Федун,ты наверное,что то такое знаешь о нашей сборной ,чего нам простым смертным не ведомо?В чем секрет?)

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      Рейтинг: +24829

      dok66 25 июня 2017, 18:02

      В каком месте она возрожденная , Леня ???? На родных стадионах , при родных болельщиках не вышли из группы ??? Кстати , мб как и не хватало Березуцких и Игнаша , чтобы выступить лучше !!! И теперь "спокойно " проигрываем лучшим сборным мира ! А чего париться !

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      Рейтинг: +75

      Red narva 25 июня 2017, 17:45

      Федун,зачем говоришь неправду?Есть скрытая корысть оправдать лузеров?

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      Рейтинг: +1053

      Munez89 25 июня 2017, 17:35

      Убрать лимит на легионеров.
      Убрать Мутко и Черчесова.
      Назначить Бердыева (хуже уже точно не будет).

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      Рейтинг: +41

      avfc71 > Munez89 25 июня 2017, 19:52

      Убрать Мутко это верно

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      Рейтинг: +837

      eleng 25 июня 2017, 16:47

      обед в нашей столовой на 25% питательней чем ничего, нужно сборную спасать, ставить Бердыева и убирать влияние мудко

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      Рейтинг: +222

      Зэб 25 июня 2017, 16:38

      Не выход из группы ,считать за хорошую работу и заслугу Станислава.КУКУШКА ХВАЛИТ ПЕТУХА ЗА ТО ЧТО ХВАЛИТ ОН КУКУШКУ.

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      Рейтинг: +5852

      AtticusFinch 25 июня 2017, 16:32

      Возрождённая???в чём её возрождение в 4 домашних поражениях от стран третьего мира?

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      Рейтинг: +83

      Alan_15 > AtticusFinch 25 июня 2017, 17:43

      В странах третьего мира есть футбол , а у нас - понты !

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      Рейтинг: +39796

      acer2003 25 июня 2017, 16:31

      Вот мне интересно,в" каком месте" С.С. Черчесов возродил сборную !? Выигрыш у Н.Зеландии и Венгрии , ничья с Чили--это возраждение ?>
      В последних интервью фамилия Федун ассоциируется со словом Пи..ун

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      Рейтинг: +17366

      Garrincha58 25 июня 2017, 16:30

      все увидели, что он там возродил только Федуновскому и К не видно, эта компашка довела футбол до ручки

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