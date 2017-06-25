Федун: «Черчесов работает хорошо. Возрожденная сборная России – это именно его заслуга»

Владелец «Спартака» Леонид Федун поделился мнением о работе Станислава Черчесова на посту главного тренера сборной России.

Напомним, что под руководством 53-летнего специалиста национальная команда не сумела преодолеть групповой этап на домашнем Кубке конфедераций-2017.

– Необходимы ли перемены на посту главного тренера?

– Нет. Считаю, Станислав работает хорошо. И, собственно говоря, возрожденная сборная – это именно его заслуга. Помните, еще полгода назад чувствовался полный скепсис по поводу того, как мы можем играть без Березуцких, Игнашевича… Теперь спокойно играем даже против самых сильных сборных! Думаю, к чемпионату мира через год, если травмы обойдут сборную стороной и не будет такой эпидемии, как сейчас, команда окажется вполне боеспособна.

Статистика сборной при Черчесове. Увольняем его?