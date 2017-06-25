Федун: «Черчесов работает хорошо. Возрожденная сборная России – это именно его заслуга»

Зачем же с таким подходом он Аленичева в отставку отправил? Ну, и пусть бы и работал в Спартаке лет 7-8, а Федун был бы еще лет 20-25 "нольтрофеевичем" ))) Неувязочка получается, у Федуна! Клубу значит нужны трофеи, а то что сборная России за 27 лет ничего не может выиграть - ничего страшного?
Владелец «Спартака» Леонид Федун поделился мнением о работе Станислава Черчесова на посту главного тренера сборной России.
Напомним, что под руководством 53-летнего специалиста национальная команда не сумела преодолеть групповой этап на домашнем Кубке конфедераций-2017.
– Необходимы ли перемены на посту главного тренера?
– Нет. Считаю, Станислав работает хорошо. И, собственно говоря, возрожденная сборная – это именно его заслуга. Помните, еще полгода назад чувствовался полный скепсис по поводу того, как мы можем играть без Березуцких, Игнашевича… Теперь спокойно играем даже против самых сильных сборных! Думаю, к чемпионату мира через год, если травмы обойдут сборную стороной и не будет такой эпидемии, как сейчас, команда окажется вполне боеспособна.
Статистика сборной при Черчесове. Увольняем его?