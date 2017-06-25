Жирков пропустит первый матч ЧМ-2018

В матче против Мексики полузащитник сборной России Юрий Жирков получил красную карточку.

Отбывать дисквалификацию за удаление в заключительной для сборной России игре Кубка конфедераций Жиркову придется во время чемпионата мира. Футболист пропустит первую встречу нашей команды.

Напомним, сборная России уступила Мексике со счетом 1:2. Команда не смогла выйти из группы на Кубке конфедераций.

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