Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Жирков пропустит первый матч ЧМ-2018

    В матче против Мексики полузащитник сборной России Юрий Жирков получил красную карточку.

    Отбывать дисквалификацию за удаление в заключительной для сборной России игре Кубка конфедераций Жиркову придется во время чемпионата мира. Футболист пропустит первую встречу нашей команды.

    Напомним, сборная России уступила Мексике со счетом 1:2. Команда не смогла выйти из группы на Кубке конфедераций.

    «Сборная четко отрепетировала то, что будет в следующем году». Как страна реагирует на вылет России

    Источник: «Спорт-Экспресс»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    25.06.2017 13:01
    Рекомендуем
    Комментарии25
    ...
    • ...
      Рейтинг: +441

      PFC CSKA MOSCOW 25 июня 2017, 18:53

      Желательно б весь чм пропустил
      И с ним ещё полкоманды

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +57650

      Chernyi Lis 25 июня 2017, 17:00

      а он там будет...))был бы лучший забивал бы а не удалялся..такая страна большая а заменять этих......некому..

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1099

      exreporter 25 июня 2017, 16:34

      какая глупость: не аннулировать карточки перед ЧМ

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +285

      Bronholm 25 июня 2017, 15:48

      Пока что нет гарантии, что его туда возьмут

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +762

      sprint5 25 июня 2017, 15:36

      по игре Жирков был одним из лучших вместе с Головиным

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1241

      ARSteven89 25 июня 2017, 15:31

      При всём уважении к футболисту, но боюсь, что ЧМ-2018 Юрий будет смотреть со скамейки запасных...И мне совершенно очевидно, что в сборной России всё равно будут футболисты, которые захотят красиво завершить карьеру после ЧМ: братья Березуцкие, Сергей Игнашевич, Юрий Жирков, Александр Самедов...А вот после ЧМ мы увидим новые лица в основе сборной совершенно точно...

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +24829

      dok66 25 июня 2017, 14:54

      Может и пропустит ? А может и нет , если его не будет в сборной . Что гадать ?

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +75

      Red narva 25 июня 2017, 14:43

      Ну ни чего.Не смертельно.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +16

      Milan007777 25 июня 2017, 14:22

      я бы на вас посмотрел

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +16

      Milan007777 25 июня 2017, 14:21

      Жирков один из лучих был на поле

      5
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11