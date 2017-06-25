Фабиньо: «Я поговорю со своим агентом о переходе в «Манчестер Юнайтед»

Фабиньо для Ман.Юнайтед это то что им нужно ( только он уже года два как полузащитник , а не защитник ) .Бразилец вместе с Эррерой вполне может стать лучшим дуэтом в центре поля в АПЛ , ну уж точно Фабиньо более полезный там игрок , чем Погба ,а Поль тогда вполне может играть , как в Ювентусе ближе к атаке ,там вреда от него будет меньше , а пользы больше.
Защитник «Монако» Фабиньо хочет перейти в «Манчестер Юнайтед». Бразильский футболист склоняется именно к варианту с клубом Жозе Моуринью, хотя имеет на руках несколько предложений. Сообщалось, что к подписанию Фабиньо близок «Манчестер Сити».
«Я поговорю со своим агентом и с «Монако» о переходе в «Манчестер Юнайтед». Заманчивое приглашение. Думаю, это хороший вариант, но я должен сделать все правильно и честно», – сказал Фабиньо.
Ранее «Манчестер Юнайтед» интересовался сербским полузащитником «Челси» Неманьей Матичем.