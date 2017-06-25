Фабиньо: «Я поговорю со своим агентом о переходе в «Манчестер Юнайтед»

Защитник «Монако» Фабиньо хочет перейти в «Манчестер Юнайтед». Бразильский футболист склоняется именно к варианту с клубом Жозе Моуринью, хотя имеет на руках несколько предложений. Сообщалось, что к подписанию Фабиньо близок «Манчестер Сити».

«Я поговорю со своим агентом и с «Монако» о переходе в «Манчестер Юнайтед». Заманчивое приглашение. Думаю, это хороший вариант, но я должен сделать все правильно и честно», – сказал Фабиньо.

Ранее «Манчестер Юнайтед» интересовался сербским полузащитником «Челси» Неманьей Матичем.