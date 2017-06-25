Червиченко: «Это наш потолок. Сборная России – середняк, который может обыграть кого-то при стечении обстоятельств»

Да,опять пролетели. Но есть и хорошие подвижки. Без Дзагоева,Денисова,Дзюбы,наши игрочки показали себя очень боевитыми(рука Черчесова).Временами возили португальцев по-взрослому,те были в лёгкой панике.Обретает на глазах уверенность Головин,оборонцы получили бесценный опыт.Жаль,некоторая упёртость руководства не позволила опробовать Панченко и нескольких бомбардиров с низших лиг.Вполне кто-то мог прийтись ко двору.Но уже сейчас можно говорить,что команда-середняк у нас есть. К следующему лету команда прибавит в сыгранности и у нас появятся шансы выйти из группы и скакнуть в рейтинге ФИФА на место в 20-ке. Мутко получит орден .Или два....
Бывший президент «Спартака» Андрей Червиченко поделился мнением о выступлении сборной России на домашнем Кубке конфедераций-2017.
Напомним, по итогам трех туров россияне с одной победой и двумя поражениями в активе заняли третье место в группе А и вылетели из борьбы за трофей.
– В этих матчах мы видели реальной уровень сборной или она получше может играть?
– Думаю, это потолок. Большего потенциала у нашей сборной нет. И не вижу, за счет чего он может прибавиться. У нас нет какой-то молодой звезды. Мы – середняк, который может побиться, обыграть кого-то при стечении обстоятельств.
Сборная России покидает Кубок конфедераций. Почему?