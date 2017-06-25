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  • Червиченко: «Это наш потолок. Сборная России – середняк, который может обыграть кого-то при стечении обстоятельств»

Червиченко: «Это наш потолок. Сборная России – середняк, который может обыграть кого-то при стечении обстоятельств»

25 июня 2017, 06:47
8

Бывший президент «Спартака» Андрей Червиченко поделился мнением о выступлении сборной России на домашнем Кубке конфедераций-2017.

Напомним, по итогам трех туров россияне с одной победой и двумя поражениями в активе заняли третье место в группе А и вылетели из борьбы за трофей.

– В этих матчах мы видели реальной уровень сборной или она получше может играть?

– Думаю, это потолок. Большего потенциала у нашей сборной нет. И не вижу, за счет чего он может прибавиться. У нас нет какой-то молодой звезды. Мы – середняк, который может побиться, обыграть кого-то при стечении обстоятельств.

Сборная России покидает Кубок конфедераций. Почему?

Источник: Rusfootball.info
Кубок конфедераций Россия Червиченко Андрей
Комментарии (8)
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oyabun
1498363738
В данном случае Червиченко прав на все 100. Как это ни грустно признавать.
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Dmitriy 71
1498365013
червяк ты гнида. ты же сука один из первых кто стал разваливать наш футбол.
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Юрэс
1498369041
Ёбанн. ....Й ЛИМИТИЩЕ !!!
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dok66
1498371563
Да , сборная показала то , чего она стоит сейчас . Выше головы прыгнуть не удалось !
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Диктор
1498374458
А кто вообще мнением этого червя интересуется?
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серега кашин
1498375068
конечно он прав и хватит витать в облаках и на чм из группы наша сборная тоже не выйдет вот посмотрите
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incognito47
1498382494
Дело не в молодой звезде, а самой системе рос футбола
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yorgenbarenz
1498401741
Да,опять пролетели. Но есть и хорошие подвижки. Без Дзагоева,Денисова,Дзюбы,наши игрочки показали себя очень боевитыми(рука Черчесова).Временами возили португальцев по-взрослому,те были в лёгкой панике.Обретает на глазах уверенность Головин,оборонцы получили бесценный опыт.Жаль,некоторая упёртость руководства не позволила опробовать Панченко и нескольких бомбардиров с низших лиг.Вполне кто-то мог прийтись ко двору.Но уже сейчас можно говорить,что команда-середняк у нас есть. К следующему лету команда прибавит в сыгранности и у нас появятся шансы выйти из группы и скакнуть в рейтинге ФИФА на место в 20-ке. Мутко получит орден .Или два....
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