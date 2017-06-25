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    Червиченко: «Это наш потолок. Сборная России – середняк, который может обыграть кого-то при стечении обстоятельств»

    Бывший президент «Спартака» Андрей Червиченко поделился мнением о выступлении сборной России на домашнем Кубке конфедераций-2017.

    Напомним, по итогам трех туров россияне с одной победой и двумя поражениями в активе заняли третье место в группе А и вылетели из борьбы за трофей.

    – В этих матчах мы видели реальной уровень сборной или она получше может играть?

    – Думаю, это потолок. Большего потенциала у нашей сборной нет. И не вижу, за счет чего он может прибавиться. У нас нет какой-то молодой звезды. Мы – середняк, который может побиться, обыграть кого-то при стечении обстоятельств.

    Сборная России покидает Кубок конфедераций. Почему?

    Источник: Rusfootball.info

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    25.06.2017 06:47
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    Комментарии8
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      Рейтинг: +2616

      yorgenbarenz 25 июня 2017, 17:42

      Да,опять пролетели. Но есть и хорошие подвижки. Без Дзагоева,Денисова,Дзюбы,наши игрочки показали себя очень боевитыми(рука Черчесова).Временами возили португальцев по-взрослому,те были в лёгкой панике.Обретает на глазах уверенность Головин,оборонцы получили бесценный опыт.Жаль,некоторая упёртость руководства не позволила опробовать Панченко и нескольких бомбардиров с низших лиг.Вполне кто-то мог прийтись ко двору.Но уже сейчас можно говорить,что команда-середняк у нас есть. К следующему лету команда прибавит в сыгранности и у нас появятся шансы выйти из группы и скакнуть в рейтинге ФИФА на место в 20-ке. Мутко получит орден .Или два....

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      Рейтинг: +39

      incognito47 25 июня 2017, 12:21

      Дело не в молодой звезде, а самой системе рос футбола

      0
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      Рейтинг: +7520

      серега кашин 25 июня 2017, 10:17

      конечно он прав и хватит витать в облаках и на чм из группы наша сборная тоже не выйдет вот посмотрите

      1
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      Рейтинг: +7038

      Диктор 25 июня 2017, 10:07

      А кто вообще мнением этого червя интересуется?

      1
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      Рейтинг: +24829

      dok66 25 июня 2017, 09:19

      Да , сборная показала то , чего она стоит сейчас . Выше головы прыгнуть не удалось !

      -1
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      Рейтинг: +953

      Юрэс 25 июня 2017, 08:37

      Ёбанн. ....Й ЛИМИТИЩЕ !!!

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      Рейтинг: +180

      Dmitriy 71 25 июня 2017, 07:30

      червяк ты гнида. ты же сука один из первых кто стал разваливать наш футбол.

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      Рейтинг: +33432

      oyabun 25 июня 2017, 07:08

      В данном случае Червиченко прав на все 100. Как это ни грустно признавать.

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