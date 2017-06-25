Червиченко: «Это наш потолок. Сборная России – середняк, который может обыграть кого-то при стечении обстоятельств»

Бывший президент «Спартака» Андрей Червиченко поделился мнением о выступлении сборной России на домашнем Кубке конфедераций-2017.

Напомним, по итогам трех туров россияне с одной победой и двумя поражениями в активе заняли третье место в группе А и вылетели из борьбы за трофей.

– В этих матчах мы видели реальной уровень сборной или она получше может играть?

– Думаю, это потолок. Большего потенциала у нашей сборной нет. И не вижу, за счет чего он может прибавиться. У нас нет какой-то молодой звезды. Мы – середняк, который может побиться, обыграть кого-то при стечении обстоятельств.

Сборная России покидает Кубок конфедераций. Почему?