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    Дворкович: «Взял на память майку Акинфеева. Он блестящий вратарь, ошибки бывают у всех»

    Член правления РФС Аркадий Дворкович поделился мнением о вратаре сборной России Игоре Акинфееве. После матча против Мексики (1:2) в рамках третьего тура групповой стадии Кубка конфедерации вице-спикер Госдумы Игорь Лебедев сказал, что голкипер ЦСКА не заслуживает места в сборной.

    «После игры я взял на память майку Акинфеева. Считаю, что он капитан. И блестящий вратарь. Ошибки бывают у всех», – считает Дворкович.

    Ранее Акинфеев прокомментировал эпизод с победным голом мексиканцев.

    Источник: Чемпионат.ком

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    24.06.2017 22:13
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    Комментарии20
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      Рейтинг: +36139

      OfaZavr 25 июня 2017, 11:29

      Похвали его ещё, пусть продолжает в том же духе.

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +377

      bringing 25 июня 2017, 07:24

      Дно

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +140

      fediy2009 25 июня 2017, 05:58

      Можно сто мёртвых мячей вытащить, но достаточно одного косяка и все старания команды в жопу. Вот такой у нас вратарь номер один.

      3
      Ответить
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      Рейтинг: +75

      Red narva 25 июня 2017, 04:32

      Это уже не ошибки,это система.Страдает вся команда,результативность игры псу под хвост.Зачем терпеть дырявого вратаря?

      2
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      Рейтинг: +6095

      subbotaspartak 25 июня 2017, 03:50

      Ошибки бывают у всех... Но ведь не постоянно,
      Акинфей окояный.

      3
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      Рейтинг: +75

      Red narva 25 июня 2017, 03:45

      Нюхает наверное акинфеевскую футболочку вонючую,тащится..Фетишист!(

      0
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      Рейтинг: +75

      Red narva 25 июня 2017, 02:40

      Дворкович,ты любишь собирать футболки лузеров своей страны?Странно это...

      0
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      Рейтинг: +684

      Докторо123 25 июня 2017, 00:13

      Помощник президента Российской Федерации - Член правления РФС Аркадий Дворкович займитесь своей работой ! В вашей работе на порядок больше ошибок чем у Акинфеева !

      0
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      Рейтинг: +899

      Krics 24 июня 2017, 23:08

      На международном уровне Игорек Дно.

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      Рейтинг: +39796

      acer2003 > Krics 24 июня 2017, 23:10

      извини +с - спутал ))

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      Рейтинг: +1155

      fhnv 24 июня 2017, 23:00

      ну хоть с ноги мексиканцу чуть челюсть не выбил))

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