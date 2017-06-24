Дворкович: «Взял на память майку Акинфеева. Он блестящий вратарь, ошибки бывают у всех»

Член правления РФС Аркадий Дворкович поделился мнением о вратаре сборной России Игоре Акинфееве. После матча против Мексики (1:2) в рамках третьего тура групповой стадии Кубка конфедерации вице-спикер Госдумы Игорь Лебедев сказал, что голкипер ЦСКА не заслуживает места в сборной.

«После игры я взял на память майку Акинфеева. Считаю, что он капитан. И блестящий вратарь. Ошибки бывают у всех», – считает Дворкович.

Ранее Акинфеев прокомментировал эпизод с победным голом мексиканцев.