Дворкович: «Взял на память майку Акинфеева. Он блестящий вратарь, ошибки бывают у всех»

Член правления РФС Аркадий Дворкович поделился мнением о вратаре сборной России Игоре Акинфееве. После матча против Мексики (1:2) в рамках третьего тура групповой стадии Кубка конфедерации вице-спикер Госдумы Игорь Лебедев сказал, что голкипер ЦСКА не заслуживает места в сборной.
«После игры я взял на память майку Акинфеева. Считаю, что он капитан. И блестящий вратарь. Ошибки бывают у всех», – считает Дворкович.
Ранее Акинфеев прокомментировал эпизод с победным голом мексиканцев.
Источник: Чемпионат.ком
Удачи Игорю в его делах. В сборной, похоже, надо давать шансы другим. Судя по практике последних лет в самых ответственных матчах сборной от смены вратаря хуже не будет.