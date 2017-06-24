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  • Дворкович: «Взял на память майку Акинфеева. Он блестящий вратарь, ошибки бывают у всех»

Дворкович: «Взял на память майку Акинфеева. Он блестящий вратарь, ошибки бывают у всех»

24 июня 2017, 22:13
19

Член правления РФС Аркадий Дворкович поделился мнением о вратаре сборной России Игоре Акинфееве. После матча против Мексики (1:2) в рамках третьего тура групповой стадии Кубка конфедерации вице-спикер Госдумы Игорь Лебедев сказал, что голкипер ЦСКА не заслуживает места в сборной.

«После игры я взял на память майку Акинфеева. Считаю, что он капитан. И блестящий вратарь. Ошибки бывают у всех», – считает Дворкович.

Ранее Акинфеев прокомментировал эпизод с победным голом мексиканцев.

Источник: Чемпионат.ком
Кубок конфедераций Мексика Россия
Комментарии (19)
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acer2003
1498331894
надо было и труселя Жиркова прихватить /)))
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за ЦСКА с 1980г
1498331941
Не ошибается тот кто не играет! Вот болелы других клубов и тешат себя надеждами..
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VSt
1498332054
Наверное, Акинфеев хороший вратарь. М.б. даже один из лучших в РФПЛ. Но для сборной, которая хочет выигрывать сильных соперников, этого, увы, недостаточно.

Удачи Игорю в его делах. В сборной, похоже, надо давать шансы другим. Судя по практике последних лет в самых ответственных матчах сборной от смены вратаря хуже не будет.
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deinego77@yandex.ru
1498332144
Ну да дворкович единая россия не попрёшь!!!
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exreporter
1498333923
можно внутри себя думать что угодно про ошибку Акинфеева. И понятно, что мы думаем. Но вести себя надо так, как описано в этой новости. Потому что пинать своего на глазах всего мира - неприлично. Особенно Акинфеева.
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Arhadiavol
1498334059
Если мне не изменяет память Акинфеев на последних трех турнирах крупных совершает ужасные ошибки, да и не только на турнирах, это разве не знак, что надо ставить молодого? Акинфеев знает что его место на воротах не оспаривается никем вот и расслабился давно уже...
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Krics
1498334929
На международном уровне Игорек Дно.
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subbotaspartak
1498351843
Ошибки бывают у всех... Но ведь не постоянно, Акинфей окояный.
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Red narva
1498354329
Это уже не ошибки,это система.Страдает вся команда,результативность игры псу под хвост.Зачем терпеть дырявого вратаря?
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fediy2009
1498359526
Можно сто мёртвых мячей вытащить, но достаточно одного косяка и все старания команды в жопу. Вот такой у нас вратарь номер один.
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