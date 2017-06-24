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    «Зенит» не выключился из борьбы за Брозовича

    «Зенит» продолжает поддерживать интерес к полузащитнику «Интера» Марсело Брозовичу. Сообщается, что хорват не входит в планы нового главного тренера «нерадзурри» Лучано Спаллетти, однако миланцы не хотят отпускать его менее чем за 25 миллионов евро.

    Ранее появилась информация, что 24-летний игрок отказался от переезда в Санкт-Петербург, так как хочет продолжить карьеру в «Манчестер Юнайтед».

    В прошлом сезоне Брозович выходил на поле 28 раз, записав на свой счет шесть мячей и четыре голевые передачи.

    Источник: Football Italia

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    24.06.2017 17:59
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +1557

      Mahone 25 июня 2017, 04:30

      Вы в начале команду продайте,а то всех подряд скупаете?Посмотрим что выйдет

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      Рейтинг: +75

      Red narva 25 июня 2017, 03:59

      Всех макаронников новый тренер в Зенит решил пригласить?Ну...каждый кулик свое болото..

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