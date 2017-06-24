«Зенит» не выключился из борьбы за Брозовича

«Зенит» продолжает поддерживать интерес к полузащитнику «Интера» Марсело Брозовичу. Сообщается, что хорват не входит в планы нового главного тренера «нерадзурри» Лучано Спаллетти, однако миланцы не хотят отпускать его менее чем за 25 миллионов евро.

Ранее появилась информация, что 24-летний игрок отказался от переезда в Санкт-Петербург, так как хочет продолжить карьеру в «Манчестер Юнайтед».

В прошлом сезоне Брозович выходил на поле 28 раз, записав на свой счет шесть мячей и четыре голевые передачи.