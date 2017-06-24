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  • Мутко: «Путь выбран. Эту сборную надо поддерживать, и она вернет нам все результатом»

Мутко: «Путь выбран. Эту сборную надо поддерживать, и она вернет нам все результатом»

24 июня 2017, 13:57
10

Глава РФС Виталий Мутко рассказал, что сборной России будет необходима поддержка в случае поражения от Мексики в матче третьего тура группового раунда и вылета из Кубка конфедераций. По его мнению, при хорошем отношении нынешняя национальная команда даст результат.

«Каким путем пойдет сборная России в случае поражения сегодня? Надо вокруг сборной создать фон поддержки. Игроки все читают, все видят. Одно дело, когда критикует Кержаков, который сам забил больше ста голов, а есть критики, которые провели карьеру в пабах.

Мы все мониторим, но есть люди, которые ищут только негатив. Заходит на стадион и снимает где лифт не закрывается, где двери. Это огромный проект, нужна объективная аналитика. Другой сборной у нас нет. Инопланетяне не прилетят. Это молодая команда, футболисты могут ошибаться. Путь выбран. Эту команду надо поддерживать, и она вернет нам все результатом», – сказал Мутко.

Поединок Мексика – Россия пройдет сегодня и начнется в 18:00 по московскому времени. «Бомбардир» проведет текстовую онлайн-трансляцию матча.

Источник: «Спорт-Экспресс»
Кубок конфедераций Мексика Россия Мутко Виталий
Комментарии (10)
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acer2003
1498302238
Я же писал уже,что МуДко себе и Черчесу жопу прикрыл заранее ! Вот оно и вылазит !!! Позор и стыдуха !!!!!
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ФК_Полоцк
1498302956
Создать фон поддержки) Да она уже захлебнуться должна от кол-ва поддержки. Ни у одной сборной нет такой поддержки наверное. Дома играют. Кстати хорошее оправдание - "это молодая команда, футболисты могут ошибаться") Молодая команда с далеко не молодыми футболистами, вроде как "опытными"... Вместо того, чтобы сказать, что поставлена задача разносить Мексику - он уже зад свой прикрывает)
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ArReal
1498303259
Мутко собирай чемоданы сегодня вместе со Стасиком и идите на все 4 стороны!!!!
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alvesh69
1498304857
Хватит болтать чушь! Мы не бараны....а этот лысогорец если он мужик, пусть признает что не в состоянии создать боеспособную атакующую сборную и после матча сразу подать в отставку.Время еще есть многое исправить.Лучше уговори Непомнящего возглавить эту сборную
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первый третий с права
1498305916
он так говорит мол мы не у себя дома играем.а в какой нибудь Зимбабве.
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Spartak-SV
1498306081
Просто надо делать Всё чтобы Наши ребята уезжали играть в Европу....а то они засиделись в РФПЛ....получать опыт европейского современного футбола...посмотрите на другие сборные....игроки играют во всех лигах мира...опыт и практика...отсюда и результат...а то наших ребят даже и не знаю по фамилиям кто играет в сборной России...вспомните раньше Аршавина, Кержаков т.д....
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insider_retro
1498306880
Не нагнетайте истерию.... Мутко не снимут, Черчесова не заменят, в сборной, если и будут изменения, то в русле общей подготовки... Говорящая голова лепит своё, чаще безумное, команда готовится к важной, но не последней игре.... Решение принято и одобрено ТАМ... Не будем искать негатив... Разместимся поудобней, обложимся шарфиками, дудками, пивом и блинами и приготовимся к ФУТБОЛУ!!!!
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ильиных
1498309816
Путь на дно давно выбран,продолжаем погружение.
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vla4839
1498312375
Путь -то выбран давно ,но ведет нас на дно уже тоже давно.Надо менять всех кто этот путь выбрал и проводит в жизнь. Наша сборная -слабая и ждать от неё нечего.Может когда-то и прыгнет, один раз в несколько лет, и обыграет в официальном матче сильного соперника, слишком недооценившего Россию.Я очень переживаю за наш футбол и желаю победы с Мексикой,но ....
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