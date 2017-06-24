Мутко: «Путь выбран. Эту сборную надо поддерживать, и она вернет нам все результатом»

Глава РФС Виталий Мутко рассказал, что сборной России будет необходима поддержка в случае поражения от Мексики в матче третьего тура группового раунда и вылета из Кубка конфедераций. По его мнению, при хорошем отношении нынешняя национальная команда даст результат.

«Каким путем пойдет сборная России в случае поражения сегодня? Надо вокруг сборной создать фон поддержки. Игроки все читают, все видят. Одно дело, когда критикует Кержаков, который сам забил больше ста голов, а есть критики, которые провели карьеру в пабах.

Мы все мониторим, но есть люди, которые ищут только негатив. Заходит на стадион и снимает где лифт не закрывается, где двери. Это огромный проект, нужна объективная аналитика. Другой сборной у нас нет. Инопланетяне не прилетят. Это молодая команда, футболисты могут ошибаться. Путь выбран. Эту команду надо поддерживать, и она вернет нам все результатом», – сказал Мутко.

Поединок Мексика – Россия пройдет сегодня и начнется в 18:00 по московскому времени. «Бомбардир» проведет текстовую онлайн-трансляцию матча.