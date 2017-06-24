Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Мутко: «Путь выбран. Эту сборную надо поддерживать, и она вернет нам все результатом»

    Глава РФС Виталий Мутко рассказал, что сборной России будет необходима поддержка в случае поражения от Мексики в матче третьего тура группового раунда и вылета из Кубка конфедераций. По его мнению, при хорошем отношении нынешняя национальная команда даст результат.

    «Каким путем пойдет сборная России в случае поражения сегодня? Надо вокруг сборной создать фон поддержки. Игроки все читают, все видят. Одно дело, когда критикует Кержаков, который сам забил больше ста голов, а есть критики, которые провели карьеру в пабах.

    Мы все мониторим, но есть люди, которые ищут только негатив. Заходит на стадион и снимает где лифт не закрывается, где двери. Это огромный проект, нужна объективная аналитика. Другой сборной у нас нет. Инопланетяне не прилетят. Это молодая команда, футболисты могут ошибаться. Путь выбран. Эту команду надо поддерживать, и она вернет нам все результатом», – сказал Мутко.

    Поединок Мексика – Россия пройдет сегодня и начнется в 18:00 по московскому времени. «Бомбардир» проведет текстовую онлайн-трансляцию матча.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    24.06.2017 13:57
    Рекомендуем
    Комментарии10
    ...
    • ...
      Рейтинг: +649

      vla4839 24 июня 2017, 16:52

      Путь -то выбран давно ,но ведет нас на дно уже тоже давно.Надо менять всех кто этот путь выбрал и проводит в жизнь. Наша сборная -слабая и ждать от неё нечего.Может когда-то и прыгнет, один раз в несколько лет, и обыграет в официальном матче сильного соперника, слишком недооценившего Россию.Я очень переживаю за наш футбол и желаю победы с Мексикой,но ....

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +295

      ильиных 24 июня 2017, 16:10

      Путь на дно давно выбран,продолжаем погружение.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +70526

      insider_retro 24 июня 2017, 15:21

      Не нагнетайте истерию.... Мутко не снимут, Черчесова не заменят, в сборной, если и будут изменения, то в русле общей подготовки... Говорящая голова лепит своё, чаще безумное, команда готовится к важной, но не последней игре.... Решение принято и одобрено ТАМ... Не будем искать негатив... Разместимся поудобней, обложимся шарфиками, дудками, пивом и блинами и приготовимся к ФУТБОЛУ!!!!

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +114

      Spartak-SV 24 июня 2017, 15:08

      Просто надо делать Всё чтобы Наши ребята уезжали играть в Европу....а то они засиделись в РФПЛ....получать опыт европейского современного футбола...посмотрите на другие сборные....игроки играют во всех лигах мира...опыт и практика...отсюда и результат...а то наших ребят даже и не знаю по фамилиям кто играет в сборной России...вспомните раньше Аршавина, Кержаков т.д....

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +56

      первый третий с права 24 июня 2017, 15:05

      он так говорит мол мы не у себя дома играем.а в какой нибудь Зимбабве.

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +14

      alvesh69 24 июня 2017, 14:47

      Хватит болтать чушь! Мы не бараны....а этот лысогорец если он мужик, пусть признает что не в состоянии создать боеспособную атакующую сборную и после матча сразу подать в отставку.Время еще есть многое исправить.Лучше уговори Непомнящего возглавить эту сборную

      3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +5852

      AtticusFinch 24 июня 2017, 14:20

      Мутко собирай чемоданы сегодня вместе со Стасиком и идите на все 4 стороны!!!!

      3
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +498

      ФК_Полоцк > AtticusFinch 24 июня 2017, 14:26

      Стасик только после ЧМ завершит свою эпопею

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +498

      ФК_Полоцк 24 июня 2017, 14:15

      Создать фон поддержки) Да она уже захлебнуться должна от кол-ва поддержки. Ни у одной сборной нет такой поддержки наверное. Дома играют. Кстати хорошее оправдание - "это молодая команда, футболисты могут ошибаться") Молодая команда с далеко не молодыми футболистами, вроде как "опытными"... Вместо того, чтобы сказать, что поставлена задача разносить Мексику - он уже зад свой прикрывает)

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +39796

      acer2003 24 июня 2017, 14:03

      Я же писал уже,что МуДко себе и Черчесу жопу прикрыл заранее ! Вот оно и вылазит !!! Позор и стыдуха !!!!!

      3
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11