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  • Бубнов готов поставить на победу сборной России над Мексикой

Бубнов готов поставить на победу сборной России над Мексикой

24 июня 2017, 11:41
38

Известный российский аналитик Александр Бубнов готов сделать ставку на победу сборной России в матче третьего тура группы А Кубка конфедерации против Мексики.

«У мексиканцев боевая команда, которая котируется на континенте. У них достаточно большой опыт противостояния сильным сборным Латинской Америки. Очевидно, что они приехали на турнир добиваться результата. Это было хорошо видно по матчам с Португалией и Новой Зеландией.

Три сильных стороны мексиканцев: физическая подготовка, организованность, а также направленность на ворота соперника, то есть они стараются играть вперед с первой до последней минуты, и надо сказать, что они играют довольно ровно на протяжении всей игры. У сборной России очень неудачная история решающих матчей. Если посмотреть статистику, то с 2000 года нам удалось дать результат в определяющем матче лишь в 2008 году. В основном это зависит от психологии, которую нужно исправлять. Важно выйти с тем настроем, который был во втором тайме против Португалии.

Очень сложно предсказать стартовый состав сборной России, но я уверен, что он будет отличаться от матча с Португалией. Думаю, мы сыграем в два форварда. Также у нас есть свежий Миранчук, который толком не играл на турнире. Очень многое в этой игре будет зависеть от функционального состояния наших игроков, но нам нужно постараться забить быстрый гол. Важно организовать агрессивный прессинг на старте матча, а не пассивный, как в матче с португальцами.

Мне кажется, что нам удастся забить гол, главное – не пропустить. Мы уже провели две игры на турнире и должны освоиться. Мандража быть не должно, хотя Черчесов и говорит, что его не было, в принципе. Вот только Глушаков, в свою очередь, заявил, что команда тушевалась, а так, конечно, мандража не было. Рискну поставить на сборную России, хотя никакой уверенности в позитивном результате, конечно, нет», – рассказал Бубнов.

Матч третьего тура группового этапа Кубка конфедераций Мексика – Россия состоится в субботу, 24 июня.

Источник: Sportbox.ru
Кубок конфедераций Россия Мексика Бубнов Александр
Комментарии (38)
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tank219
1498294070
Согласен. Я тоже поставил, что наши победят по количеству фолов.
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ПФК ЦСКА Моscow
1498294250
Если уже даже Бубнов в них верит, то я не знаю как нам не выйти из группы
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insider_retro
1498296233
От слова "готов" до слова "поставил" - большая пропасть.... Зажал ставочку... Но в целом выдал оптимистичный опус.... Придадим Бу уверенности....
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Masteralex
1498297734
2-2 ничья, давайте трезво смотреть на вещи :) это единственный результат, который устроит всех, вроде бы и Россия не лицом в грязь и 2 гола забили, но немного не хватило
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ФК_Полоцк
1498299998
Ну так пусть хату свою поставит балабол) А так если наши забьют, то естественно уйдут в оборону) а Мексика догонять умеет. Это один расклад. Второй - если забьет Мексика, то под сомнением вообще возможность забить у нас. Да и контратаки мы любим пускать... Но верим, хотя боюсь, что окажется как всегда.
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lekseij2007
1498300632
Не... не смогут наши победить. Увы.
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абжора
1498301732
Ну а что делать.Я тоже поставлю на победу.Была не былп эххх...
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DeutschlandUberAlles
1498302917
Буба как всегда оригинален.
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Kavkazec 07
1498303078
i ya stavlyu na Rossiyu
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zenit2012
1498324052
Бубнов как всегда не угадал))) клоун!
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