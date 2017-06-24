Бубнов готов поставить на победу сборной России над Мексикой

Известный российский аналитик Александр Бубнов готов сделать ставку на победу сборной России в матче третьего тура группы А Кубка конфедерации против Мексики.

«У мексиканцев боевая команда, которая котируется на континенте. У них достаточно большой опыт противостояния сильным сборным Латинской Америки. Очевидно, что они приехали на турнир добиваться результата. Это было хорошо видно по матчам с Португалией и Новой Зеландией.

Три сильных стороны мексиканцев: физическая подготовка, организованность, а также направленность на ворота соперника, то есть они стараются играть вперед с первой до последней минуты, и надо сказать, что они играют довольно ровно на протяжении всей игры. У сборной России очень неудачная история решающих матчей. Если посмотреть статистику, то с 2000 года нам удалось дать результат в определяющем матче лишь в 2008 году. В основном это зависит от психологии, которую нужно исправлять. Важно выйти с тем настроем, который был во втором тайме против Португалии.

Очень сложно предсказать стартовый состав сборной России, но я уверен, что он будет отличаться от матча с Португалией. Думаю, мы сыграем в два форварда. Также у нас есть свежий Миранчук, который толком не играл на турнире. Очень многое в этой игре будет зависеть от функционального состояния наших игроков, но нам нужно постараться забить быстрый гол. Важно организовать агрессивный прессинг на старте матча, а не пассивный, как в матче с португальцами.

Мне кажется, что нам удастся забить гол, главное – не пропустить. Мы уже провели две игры на турнире и должны освоиться. Мандража быть не должно, хотя Черчесов и говорит, что его не было, в принципе. Вот только Глушаков, в свою очередь, заявил, что команда тушевалась, а так, конечно, мандража не было. Рискну поставить на сборную России, хотя никакой уверенности в позитивном результате, конечно, нет», – рассказал Бубнов.

Матч третьего тура группового этапа Кубка конфедераций Мексика – Россия состоится в субботу, 24 июня.