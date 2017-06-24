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    Бубнов готов поставить на победу сборной России над Мексикой

    Известный российский аналитик Александр Бубнов готов сделать ставку на победу сборной России в матче третьего тура группы А Кубка конфедерации против Мексики.

    «У мексиканцев боевая команда, которая котируется на континенте. У них достаточно большой опыт противостояния сильным сборным Латинской Америки. Очевидно, что они приехали на турнир добиваться результата. Это было хорошо видно по матчам с Португалией и Новой Зеландией.

    Три сильных стороны мексиканцев: физическая подготовка, организованность, а также направленность на ворота соперника, то есть они стараются играть вперед с первой до последней минуты, и надо сказать, что они играют довольно ровно на протяжении всей игры. У сборной России очень неудачная история решающих матчей. Если посмотреть статистику, то с 2000 года нам удалось дать результат в определяющем матче лишь в 2008 году. В основном это зависит от психологии, которую нужно исправлять. Важно выйти с тем настроем, который был во втором тайме против Португалии.

    Очень сложно предсказать стартовый состав сборной России, но я уверен, что он будет отличаться от матча с Португалией. Думаю, мы сыграем в два форварда. Также у нас есть свежий Миранчук, который толком не играл на турнире. Очень многое в этой игре будет зависеть от функционального состояния наших игроков, но нам нужно постараться забить быстрый гол. Важно организовать агрессивный прессинг на старте матча, а не пассивный, как в матче с португальцами.

    Мне кажется, что нам удастся забить гол, главное – не пропустить. Мы уже провели две игры на турнире и должны освоиться. Мандража быть не должно, хотя Черчесов и говорит, что его не было, в принципе. Вот только Глушаков, в свою очередь, заявил, что команда тушевалась, а так, конечно, мандража не было. Рискну поставить на сборную России, хотя никакой уверенности в позитивном результате, конечно, нет», – рассказал Бубнов.

    Матч третьего тура группового этапа Кубка конфедераций Мексика – Россия состоится в субботу, 24 июня.

    Источник: Sportbox.ru

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    24.06.2017 11:41
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    Комментарии37
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      Рейтинг: +75

      Red narva 25 июня 2017, 04:50

      болтун и паяц,а ведь был приличным футболистом..Да ,время,что ты делаешь с людьми?!

      0
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      Рейтинг: -125

      zenit2012 24 июня 2017, 20:07

      Бубнов как всегда не угадал))) клоун!

      -1
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      Рейтинг: +24829

      dok66 24 июня 2017, 15:47

      Так готов .... или сделал ставку ? Це ж две большие разницы , как говорят в Одессе !

      0
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      Рейтинг: -125

      zenit2012 > dok66 24 июня 2017, 20:08

      часто Одессу вспоминаешь!

      -1
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      Рейтинг: +1994

      Pourport > zenit2012 25 июня 2017, 07:33

      А те какой дело то до Одессы?Жалеешь что ее на отжал еще

      0
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      Рейтинг: -125

      zenit2012 > Pourport 25 июня 2017, 21:15

      дуй на свою родину...если она у тебя есть...

      -1
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      Рейтинг: +1994

      Pourport > zenit2012 25 июня 2017, 22:52

      Не твоим грязным щам решать!

      0
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      Рейтинг: +3020

      Nesterenko 24 июня 2017, 14:42

      Да даже если смотреть статистику с 1992 года, то ничего и не поменяется. ЕВРО-2008 остается единственным для нас турниром, где мы смогли выйти из группы. Сейчас сценарий похож на тот, которым бы в 2014 году против Алжира, нужно было выигрывать, но к сожалению 1:1. Но главное, что надо выигрывать и это заставит наших идти вперед.

      0
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      Рейтинг: +30

      Kavkazec 07 24 июня 2017, 14:17

      i ya stavlyu na Rossiyu

      4
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      ...
      Рейтинг: +70526

      insider_retro > Kavkazec 07 24 июня 2017, 14:27

      И это правильно....

      0
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      Рейтинг: +11475

      alex1951 > Kavkazec 07 24 июня 2017, 17:07

      поделишься? :0)

      0
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      Рейтинг: +11475

      alex1951 24 июня 2017, 14:17

      У мексиканцев наигранный состав,а у Черчеса экскрименты постоянные,
      да вдобавок исчо и выигрывать надо ,о то кирдык!
      Не завидую.....Спасти может только нелепый случай,хотя нынче .с этими видео повторами.....полнейший пипец.

      0
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      Рейтинг: +896

      DeutschlandUberAlles 24 июня 2017, 14:15

      Буба как всегда оригинален.

      1
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      Рейтинг: +70526

      insider_retro > DeutschlandUberAlles 24 июня 2017, 14:26

      Ну не всегда.... Чаще он впаривает идею пересчета и оценки игры в ТТД...

      1
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      Рейтинг: +133

      абжора 24 июня 2017, 13:55

      Ну а что делать.Я тоже поставлю на победу.Была не былп эххх...

      2
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      Рейтинг: -262

      lekseij2007 24 июня 2017, 13:37

      Не... не смогут наши победить. Увы.

      -1
      Ответить
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      Рейтинг: +70526

      insider_retro > lekseij2007 24 июня 2017, 13:42

      Зачем гадать и испепелять нервы.... Подождём 6 часов и ..... Будь что будет, повлиять уже ни на что нельзя....

      1
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      Рейтинг: +498

      ФК_Полоцк 24 июня 2017, 13:26

      Ну так пусть хату свою поставит балабол) А так если наши забьют, то естественно уйдут в оборону) а Мексика догонять умеет. Это один расклад. Второй - если забьет Мексика, то под сомнением вообще возможность забить у нас. Да и контратаки мы любим пускать... Но верим, хотя боюсь, что окажется как всегда.

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      Рейтинг: +70526

      insider_retro > ФК_Полоцк 24 июня 2017, 13:28

      "...как всегда..." Но ведь бывает в жизни место подвигу!...

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      Рейтинг: +498

      ФК_Полоцк > insider_retro 24 июня 2017, 13:31

      да дело обстоит так, что для них уже любая победа в товарищеском матче - подвиг) как будто у нас сборная людей с ограниченными возможностями играет на морально волевых против атлетов.

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