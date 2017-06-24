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    Россия встретится с Мексикой в решающем матче за выход в плей-офф Кубка конфедераций

    В субботу, 24 июня состоятся заключительные матчи группового этапа Кубка конфедераций-2017. В одном из них в группе А сборная России встретится с Мексикой. Для россиян эта встреча будет определяющей – победа позволит команде Станислава Черчесова продолжить борьбу за главный трофей этого лета.

    У читателей «Бомбардира» есть возможность воспользоваться сервисом видеотрансляций, который предоставляет «НТВ-Плюс», и посмотреть встречу. Для этого достаточно перейти в матч, нажать кнопку «купить трансляцию» и оплатить ее с помощью мобильного телефона.

    Альтернативный вариант: «Бомбардир» будет вести текстовую трансляцию матча Россия – Мексика. Начало в 18:00, не пропустите!

    Ставьте на матчи в конкурсе прогнозов и выигрывайте крутые призы

    Источник: Бомбардир.ру

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    24.06.2017 17:05
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    Комментарии50
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      Рейтинг: +1695

      МЯСО87 24 июня 2017, 19:51

      Мне одному тошно слушать комментаторов какие плюсы мы преобрели...

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +56

      первый третий с права > МЯСО87 24 июня 2017, 19:51

      нет

      0
      Ответить
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      Рейтинг: -125

      zenit2012 > МЯСО87 24 июня 2017, 19:54

      этот сиплый голос уже достал...

      0
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      Рейтинг: +1695

      МЯСО87 24 июня 2017, 19:43

      И что мы бум делать на чм? Черчес дно игроки дно...

      0
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      Рейтинг: +56

      первый третий с права 24 июня 2017, 19:34

      Акинфеев УХОДИ!Сколько можно рекорды устанавливать?Не ну так сборная нормас только потыкать точечно в защите и вратаря сменить нах дырофея срочно.,Дзюбу вернуть-Шатова,

      0
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      Рейтинг: -17

      Марсович 24 июня 2017, 19:34

      Всё. Сценарий Евро 2016 повторился. Первыми на выход.

      -1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +2141

      diadushka > Марсович 24 июня 2017, 20:22

      как однажды сказали КВНщики, рекламируя такси: "Такси сб.России по футболу - мы приезжаем домой первыми!!!")

      0
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      Рейтинг: +5116

      a-rakhmatov 24 июня 2017, 19:33

      Не везет нашей сборной вообще...удаление и голы не идут в ворота Мексики

      0
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      Рейтинг: -17

      Марсович 24 июня 2017, 19:33

      Все. пизда рулем. Можно идти спать

      -1
      Ответить
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      Рейтинг: +1695

      МЯСО87 24 июня 2017, 19:31

      Смольников кривой ублюдок

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      Рейтинг: -17

      Марсович 24 июня 2017, 19:31

      Спасибо, Игорек за два гола. От души.

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      Рейтинг: +5116

      a-rakhmatov 24 июня 2017, 19:27

      Запорол Жирков...надо было его заменить

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      Рейтинг: +5116

      a-rakhmatov 24 июня 2017, 19:22

      Бухаров и Смолов вообще не играют....играют полузащитники

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