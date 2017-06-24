Россия встретится с Мексикой в решающем матче за выход в плей-офф Кубка конфедераций

В субботу, 24 июня состоятся заключительные матчи группового этапа Кубка конфедераций-2017. В одном из них в группе А сборная России встретится с Мексикой. Для россиян эта встреча будет определяющей – победа позволит команде Станислава Черчесова продолжить борьбу за главный трофей этого лета.

У читателей «Бомбардира» есть возможность воспользоваться сервисом видеотрансляций, который предоставляет «НТВ-Плюс», и посмотреть встречу. Для этого достаточно перейти в матч, нажать кнопку «купить трансляцию» и оплатить ее с помощью мобильного телефона.

Альтернативный вариант: «Бомбардир» будет вести текстовую трансляцию матча Россия – Мексика. Начало в 18:00, не пропустите!

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