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  • Россия встретится с Мексикой в решающем матче за выход в плей-офф Кубка конфедераций

Россия встретится с Мексикой в решающем матче за выход в плей-офф Кубка конфедераций

24 июня 2017, 17:05
51

В субботу, 24 июня состоятся заключительные матчи группового этапа Кубка конфедераций-2017. В одном из них в группе А сборная России встретится с Мексикой. Для россиян эта встреча будет определяющей – победа позволит команде Станислава Черчесова продолжить борьбу за главный трофей этого лета.

У читателей «Бомбардира» есть возможность воспользоваться сервисом видеотрансляций, который предоставляет «НТВ-Плюс», и посмотреть встречу. Для этого достаточно перейти в матч, нажать кнопку «купить трансляцию» и оплатить ее с помощью мобильного телефона.

Альтернативный вариант: «Бомбардир» будет вести текстовую трансляцию матча Россия – Мексика. Начало в 18:00, не пропустите!

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Источник: Бомбардир.ру
Кубок конфедераций Россия Мексика
Комментарии (51)
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сапёр75
1498284141
Нужно обыгрывать,хотя бы для того, что бы могли поучаствовать ещё в 2 матчах
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Берёза В.
1498285019
Порвём Мексиканцев ,я надеюсь,как всегда
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marslond
1498285747
Удачи! Будет сложно, но всё возможно.
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BoltCX
1498286807
Главное играть так как во второй половине с Португалией.
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VIPded
1498290029
Удачи нашим! Вперёд, Россия!
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directorpg
1498290175
Будем болеть за Россию
Ответить
OfaZavr
1498291443
Ну что ж верим и надеемся.
Ответить
alex1951
1498293731
Как победить Мексику? Ответ лежит на поверхности. Пригласить в качестве талисмана товарища ПУ! Уверен,это сработает....
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Viruss28
1498293934
Да давление на тренера огромное! Может начудить с составом! Желаю хлоднокровия терять не чего, а вот приобрести можно! Удачи!!!!!
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Марсович
1498321891
Спасибо, Игорек за два гола. От души.
Ответить
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