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    В Аргентине считают большим шансом для Дриусси переход в «Зенит»

    Главный тренер «Ривер Плейта» Марсело Гальярдо подтвердил переход нападающего своей команды Себастьяна Дриусси в «Зенит». Сумма трансфера оценивается в 21 миллион евро.

    «Я разговаривал с Дриусси. Он сказал, что переговоры с «Зенитом» прошли успешно, сделка закрыта.

    Считаю, что это большой шанс для его карьеры. Да и клубу было сделано такое предложение, от которого невозможно было отказаться», – сказал Гальярдо.

    Дриусси провел 29 матчей в последнем розыгрыше чемпионата Аргентины, забив в них 17 голов.

    Источник: Tuttomercatoweb

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    24.06.2017 06:55
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    Комментарии5
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      Рейтинг: +720

      Den Bull 24 июня 2017, 14:01

      Посмотрим, как у него попрёт в Европе, возможно Зеня ещё и неплохо наварится.

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +70526

      insider_retro > Den Bull 24 июня 2017, 14:12

      Ну да... Футбол, ведь не только спорт миллионов, но и бизнес на миллионы...

      0
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      Рейтинг: +39796

      acer2003 24 июня 2017, 12:00

      Денег он точно заработает ! Отлично, если заиграет !!!

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +133

      razory 24 июня 2017, 10:39

      А что может свой Месси появится

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +70526

      insider_retro 24 июня 2017, 10:23

      Два нижних абзаца стали определяющими.... Правда, потом частенько звучит, что игрок не адаптировался, заскучал по родным и всё такое.... Хотелось бы увидеть яркое проявление молодого дарования....

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