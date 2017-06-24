В Аргентине считают большим шансом для Дриусси переход в «Зенит»

Главный тренер «Ривер Плейта» Марсело Гальярдо подтвердил переход нападающего своей команды Себастьяна Дриусси в «Зенит». Сумма трансфера оценивается в 21 миллион евро.

«Я разговаривал с Дриусси. Он сказал, что переговоры с «Зенитом» прошли успешно, сделка закрыта.

Считаю, что это большой шанс для его карьеры. Да и клубу было сделано такое предложение, от которого невозможно было отказаться», – сказал Гальярдо.

Дриусси провел 29 матчей в последнем розыгрыше чемпионата Аргентины, забив в них 17 голов.