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    Роналду может пропустить матч против Новой Зеландии

    Главный тренер сборной Португалии Фернанду Сантуш признался, что нападающий Криштиану Роналду может не сыграть в матче 3-го тура группового этапа Кубка конфедераций-2017 против Новой Зеландии. По словам специалиста, он собирается ротировать состав своей команды в предстоящей игре.

    «Думаю, все желают увидеть Роналду, и я не исключение. Но на данный момент я не знаю, выпущу ли я его на поле в матче с Новой Зеландией. Точно могу сказать, что проведу ротацию», – отметил Сантуш.

    Напомним, что матч Новая Зеландия – Португалия пройдет в субботу, 24 июня и начнется в 18:00 по московскому времени.

    Источник: ESPN

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    24.06.2017 00:50
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    Комментарии9
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      Рейтинг: +896

      DeutschlandUberAlles 24 июня 2017, 15:10

      Представитель субкультуры дырявая любовь этот Ваш Роналду.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +61

      ivanuha_1987 24 июня 2017, 11:20

      Роналду тоже нужен отдых, такой сезон проводит, не за горами поднятие Кубка Конфедераций!)

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +24829

      dok66 24 июня 2017, 09:51

      Хочет дать отдохнуть перед полуфиналом .

      1
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      Рейтинг: +133

      абжора 24 июня 2017, 09:24

      Можно.устроить день пивасп с раками))

      0
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      Рейтинг: +198

      ded-53 24 июня 2017, 08:38

      Португалия добьется победы и без Роналду, они классом намного выше

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +794

      VeniaminS 24 июня 2017, 07:46

      Можно и отдохнуть.

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +8511

      kaa-71 24 июня 2017, 04:06

      Маленький шанс для новой Зеландии

      0
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      Рейтинг: +1255

      DIDI 23 24 июня 2017, 00:56

      Удачи Новой Зеландии!

      1
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      Рейтинг: +18968

      zico2205 24 июня 2017, 00:52

      он ей не нужен...

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