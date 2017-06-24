Роналду может пропустить матч против Новой Зеландии

Главный тренер сборной Португалии Фернанду Сантуш признался, что нападающий Криштиану Роналду может не сыграть в матче 3-го тура группового этапа Кубка конфедераций-2017 против Новой Зеландии. По словам специалиста, он собирается ротировать состав своей команды в предстоящей игре.

«Думаю, все желают увидеть Роналду, и я не исключение. Но на данный момент я не знаю, выпущу ли я его на поле в матче с Новой Зеландией. Точно могу сказать, что проведу ротацию», – отметил Сантуш.

Напомним, что матч Новая Зеландия – Португалия пройдет в субботу, 24 июня и начнется в 18:00 по московскому времени.