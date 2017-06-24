Васин: «Чичарито видел только по телевизору»

Защитник сборной России Виктор Васин в преддверии матча 3-го тура группового этапа Кубка конфедераций-2017 против Мексики сравнил нападающих Криштиану Роналду и Хавьера Эрнандеса.

– У вас не лучший показатель по единоборствам в матче с Португалией. С чем, по-вашему, это связано?

– Если честно, не смотрел статистику по единоборствам. Не чувствую, что больше проигрывал. Мне кажется, больше выигрывал борьбу.

– В каких компонентах Эрнандес сильнее Криштиану?

– Я видел Эрнандеса только по телевизору. А если их сравнивать... Надо просто открыть статистику двух футболистов и посмотреть, сколько «Золотых мячей» и «Золотых бутс» у Роналду. И все станет ясно.

Матч между сборными Мексики и России пройдет в субботу, 24 июня на «Казань Арене» и начнется в 18:00 по московскому времени.