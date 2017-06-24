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    Васин: «Чичарито видел только по телевизору»

    Защитник сборной России Виктор Васин в преддверии матча 3-го тура группового этапа Кубка конфедераций-2017 против Мексики сравнил нападающих Криштиану Роналду и Хавьера Эрнандеса.

    – У вас не лучший показатель по единоборствам в матче с Португалией. С чем, по-вашему, это связано?

    – Если честно, не смотрел статистику по единоборствам. Не чувствую, что больше проигрывал. Мне кажется, больше выигрывал борьбу.

    – В каких компонентах Эрнандес сильнее Криштиану?

    – Я видел Эрнандеса только по телевизору. А если их сравнивать... Надо просто открыть статистику двух футболистов и посмотреть, сколько «Золотых мячей» и «Золотых бутс» у Роналду. И все станет ясно.

    Матч между сборными Мексики и России пройдет в субботу, 24 июня на «Казань Арене» и начнется в 18:00 по московскому времени.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    24.06.2017 00:38
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    Комментарии6
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      Рейтинг: +24829

      dok66 24 июня 2017, 15:30

      Видел по ТВ - уже хорошо . На поле узнает .

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      Рейтинг: +2081

      ItalianFootball 24 июня 2017, 10:06

      А с Роналду до этого матча пили три раза где-то ???

      0
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      Рейтинг: +2060

      giluxa1963 24 июня 2017, 06:40

      смотри не затопчи пацана ему еще играть (чичарито-175см 71 кг васин -192см 80кг

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      Рейтинг: +563

      tank219 24 июня 2017, 05:54

      В живую он еще лучше

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      Рейтинг: +107

      Joker 555 24 июня 2017, 05:22

      Чичу не подарок. Голевой момент чует. Таких как долгодумающий Васин он в два счета...

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      Рейтинг: +572

      Alex ostrov 24 июня 2017, 00:56

      Если продолжат так же ходить по полю, то только по телевизору Чичарито и будут видеть, не заметят как он мимо будет проносится с мячём!!!!

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