Черчесов – о фото с Роналду: «Что здесь странного? Разве я сфотографировался с инопланетянином?»

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов поделился мнением о фото с нападающим Португалии Криштиану Роналду, сделанном после матча 2-го тура группового этапа Кубка конфедераций-2017.

Напомним, встреча завершилась победой действующих чемпионов Европы со счетом 1:0.

«Фотография с Криштиану Роналду? Снимал нас мой пресс-атташе, даже не знаю, как фотография попала в прессу. Мы выходили с пресс-конференции, встретились, сфотографировались и разошлись. Что здесь странного? Разве я сфотографировался с инопланетянином?»