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    Черчесов – о фото с Роналду: «Что здесь странного? Разве я сфотографировался с инопланетянином?»

    Главный тренер сборной России Станислав Черчесов поделился мнением о фото с нападающим Португалии Криштиану Роналду, сделанном после матча 2-го тура группового этапа Кубка конфедераций-2017.

    Напомним, встреча завершилась победой действующих чемпионов Европы со счетом 1:0.

    «Фотография с Криштиану Роналду? Снимал нас мой пресс-атташе, даже не знаю, как фотография попала в прессу. Мы выходили с пресс-конференции, встретились, сфотографировались и разошлись. Что здесь странного? Разве я сфотографировался с инопланетянином?»

    Источник: Чемпионат.ком

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    23.06.2017 21:46
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    Комментарии20
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      Рейтинг: +61

      ivanuha_1987 24 июня 2017, 11:22

      Это значит Черчесов уважает Криштиано, глупо не признавать его мастерства.
      Мне кажется каждый кто имеет возможность сфоткаться с ним обязательно это сделает.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +36139

      OfaZavr 24 июня 2017, 10:09

      А то что сразу после поражения и лицо слишком довольное.

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +737

      Тони Монтана Б 24 июня 2017, 06:41

      Эх. Счастливчик он)

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +70526

      insider_retro > Тони Монтана Б 24 июня 2017, 09:24

      Его переполняет оптимизм...

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +824

      dzhanavar 24 июня 2017, 01:50

      Аллегри через Карреры,попросил копию фото у черкеса. Сказал,что если бы не опасался потерять итальянское гражданство,сам бы сфоткался с Кришом после финала лиги чемпионов...))

      -1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +133

      абжора 24 июня 2017, 00:42

      Он теперь ждет не дождётся фото с Чичарито..

      3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +133

      абжора 24 июня 2017, 00:41

      Ты должен быть в раздевалке и подбадривать или п....ть своих деревянных.Команда проиграла а тренер с автором гола радостный рот до ушей.....

      5
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +74

      отдай мои вещи 24 июня 2017, 00:38

      Стасик, сковородку крепи к заду в след раз, ты ему понравился ))

      4
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +47

      89388900185 24 июня 2017, 00:25

      МОЛОДЕЦ СТАНИСЛАВ , СБОРНАЯ ПРИБАВИЛА И ПРИБАВИТ ПОД ЕГО РУКОВОДСТВОМ

      -1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +896

      DeutschlandUberAlles 23 июня 2017, 23:33

      Не с инопланетянином, но с гомиком!

      1
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    • ...
      Рейтинг: +3547

      BoltCX 23 июня 2017, 23:00

      Роналду здесь выглядит как будто экспонат в музее восковых фигур.

      2
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