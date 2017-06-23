Черчесов – о фото с Роналду: «Что здесь странного? Разве я сфотографировался с инопланетянином?»

Это значит Черчесов уважает Криштиано, глупо не признавать его мастерства.
Мне кажется каждый кто имеет возможность сфоткаться с ним обязательно это сделает.
Главный тренер сборной России Станислав Черчесов поделился мнением о фото с нападающим Португалии Криштиану Роналду, сделанном после матча 2-го тура группового этапа Кубка конфедераций-2017.
Напомним, встреча завершилась победой действующих чемпионов Европы со счетом 1:0.
«Фотография с Криштиану Роналду? Снимал нас мой пресс-атташе, даже не знаю, как фотография попала в прессу. Мы выходили с пресс-конференции, встретились, сфотографировались и разошлись. Что здесь странного? Разве я сфотографировался с инопланетянином?»
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— Danny Armstrong (@DannyWArmstrong) 22 июня 2017 г.