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    Васин заявил, что сборная России даже не думает о поражении в матче с Мексикой

    Защитник сборной России Виктор Васин перед матчем 3-го тура группового этапа Кубка конфедераций-2017 против Мексики заявил, что его партнеры в данной игре настроены только на победу.

    Встреча пройдет завтра на стадионе «Казань Арена» и начнется в 18:00 по московскому времени.

    «Завтра решающая игра для нас. Готовимся. Все серии когда-то заканчиваются, так что будем менять историю. Даже не думаем о поражении – только о том, как выиграть завтрашний матч», – сказал Васин.

    На данный момент сборная России занимает третье место в турнирной таблице группы А, Мексика – вторая.

    Источник: Чемпионат.ком

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    23.06.2017 21:24
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    Комментарии3
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      Рейтинг: -45

      stream15 23 июня 2017, 23:41

      Вася Пупкин опять смешит народ.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +3942

      Kollljan 23 июня 2017, 23:03

      Обычно, после таких заявлений, происходит слив с крупным счетом. Потом посыпание голов пеплом. Потом заявление, что мы все говно, что в следующий раз будет все по другому. И так без конца. Одним словом - безнадега.

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +67

      ilya43rus 23 июня 2017, 21:32

      завтра узнаем

      1
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