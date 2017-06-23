Васин заявил, что сборная России даже не думает о поражении в матче с Мексикой

Защитник сборной России Виктор Васин перед матчем 3-го тура группового этапа Кубка конфедераций-2017 против Мексики заявил, что его партнеры в данной игре настроены только на победу.

Встреча пройдет завтра на стадионе «Казань Арена» и начнется в 18:00 по московскому времени.

«Завтра решающая игра для нас. Готовимся. Все серии когда-то заканчиваются, так что будем менять историю. Даже не думаем о поражении – только о том, как выиграть завтрашний матч», – сказал Васин.

На данный момент сборная России занимает третье место в турнирной таблице группы А, Мексика – вторая.