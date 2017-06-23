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  • Главный тренер сборной Англии выделил в составе россиян Джикию

Главный тренер сборной Англии выделил в составе россиян Джикию

23 июня 2017, 15:53
14

Главный тренер сборной Англии Гарет Саутгейт выразил мнение, что у России высокие шансы на выход в полуфинал Кубка Конфедераций-2017. Также английский специалист выделил в составе российской сборной защитника Георгия Джикию.

«Мне нравится, как игроки сборной России действуют на Кубке конфедераций. На Евро-2016 мы играли с вами в одной группе, и могу сказать, что за год ваша команда стала гораздо сильнее.

В игре с Португалией вы могли рассчитывать на ничью, впрочем шансы на выход из группы у вас все равно высокие. Россия способна добиться нужного для себя результата в заключительном матче.

Кого бы я выделил в составе сборной России? Мне понравился центральный защитник вашей сборной Георгий Джикия. Он здорово играет головой, хорошо выбирает позицию и грамотно страхует своих партнеров по обороне. Если он продолжит в том же духе, то он вполне может перейти в сильный европейский клуб», – заявил Саутгейт.

Источник: Известия
Кубок конфедераций Россия Спартак Джикия Георгий Саутгейт Гарет
Комментарии (14)
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tank219
1498224380
Жора молоток, вот если бы забил в концовочке, то вообще, а так месил всех без разбора. А Карпин говорит, что наших в Европе не знают. Знают.
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subbotaspartak
1498224856
Ой грузин возгордится,... Помешает или пригодится?...
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Стаz
1498225509
Согласен, Джикия был неплох
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ARSteven89
1498226461
Вспомните мои слова через год на ЧМ, у Черчесова в обороне сборной по этой схеме всё равно будет трио из "ЦСКА" играть, а вот после ЧМ возможно станет основным...
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insider_retro
1498229560
Хорошая игра... Жора может.... Не спугните и не сглазьте.... Успехов!...
Ответить
Диктор
1498231189
Ну так Спартаковец все же.
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Mahone
1498239342
Цепкий спартаковец
Ответить
Вадим 1972
1498255922
Надеюсь Спартак не прогадал в его покупке.
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mialkov
1498257487
Эх, не сглазить бы! Джикия действительно хорош!
Ответить
Опорник84
1498283477
Джикия хороший защитник,но что-бы выигрывать надо забивать, а вот с хорошими нападающими у нас проблема!
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