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    Главный тренер сборной Англии выделил в составе россиян Джикию

    Главный тренер сборной Англии Гарет Саутгейт выразил мнение, что у России высокие шансы на выход в полуфинал Кубка Конфедераций-2017. Также английский специалист выделил в составе российской сборной защитника Георгия Джикию.

    «Мне нравится, как игроки сборной России действуют на Кубке конфедераций. На Евро-2016 мы играли с вами в одной группе, и могу сказать, что за год ваша команда стала гораздо сильнее.

    В игре с Португалией вы могли рассчитывать на ничью, впрочем шансы на выход из группы у вас все равно высокие. Россия способна добиться нужного для себя результата в заключительном матче.

    Кого бы я выделил в составе сборной России? Мне понравился центральный защитник вашей сборной Георгий Джикия. Он здорово играет головой, хорошо выбирает позицию и грамотно страхует своих партнеров по обороне. Если он продолжит в том же духе, то он вполне может перейти в сильный европейский клуб», – заявил Саутгейт.

    Источник: Известия

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    23.06.2017 15:53
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    Комментарии12
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      Рейтинг: +3197

      Опорник84 24 июня 2017, 08:51

      Джикия хороший защитник,но что-бы выигрывать надо забивать, а вот с хорошими нападающими у нас проблема!

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +5904

      mialkov 24 июня 2017, 01:38

      Эх, не сглазить бы! Джикия действительно хорош!

      3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +876

      Вадим 1972 24 июня 2017, 01:12

      Надеюсь Спартак не прогадал в его покупке.

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1557

      Mahone 23 июня 2017, 20:35

      Цепкий спартаковец

      3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +7038

      Диктор 23 июня 2017, 18:19

      Ну так Спартаковец все же.

      3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +70526

      insider_retro 23 июня 2017, 17:52

      Хорошая игра... Жора может.... Не спугните и не сглазьте.... Успехов!...

      4
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1241

      ARSteven89 23 июня 2017, 17:01

      Вспомните мои слова через год на ЧМ, у Черчесова в обороне сборной по этой схеме всё равно будет трио из "ЦСКА" играть, а вот после ЧМ возможно станет основным...

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1154

      Стаz 23 июня 2017, 16:45

      Согласен, Джикия был неплох

      5
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +2060

      giluxa1963 > Стаz 23 июня 2017, 19:07

      да красивый гол привез и еще мог но Рональдо второй раз не попал

      -1
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      Рейтинг: +6095

      subbotaspartak 23 июня 2017, 16:34

      Ой грузин возгордится,...
      Помешает или пригодится?...

      1
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      Рейтинг: +262

      spartak_88 > subbotaspartak 23 июня 2017, 20:01

      о каком грузине идет речь та??

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +563

      tank219 23 июня 2017, 16:26

      Жора молоток, вот если бы забил в концовочке, то вообще, а так месил всех без разбора. А Карпин говорит, что наших в Европе не знают. Знают.

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