Главный тренер сборной Англии выделил в составе россиян Джикию

Главный тренер сборной Англии Гарет Саутгейт выразил мнение, что у России высокие шансы на выход в полуфинал Кубка Конфедераций-2017. Также английский специалист выделил в составе российской сборной защитника Георгия Джикию.

«Мне нравится, как игроки сборной России действуют на Кубке конфедераций. На Евро-2016 мы играли с вами в одной группе, и могу сказать, что за год ваша команда стала гораздо сильнее.

В игре с Португалией вы могли рассчитывать на ничью, впрочем шансы на выход из группы у вас все равно высокие. Россия способна добиться нужного для себя результата в заключительном матче.

Кого бы я выделил в составе сборной России? Мне понравился центральный защитник вашей сборной Георгий Джикия. Он здорово играет головой, хорошо выбирает позицию и грамотно страхует своих партнеров по обороне. Если он продолжит в том же духе, то он вполне может перейти в сильный европейский клуб», – заявил Саутгейт.