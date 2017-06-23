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    Российская порноактриса пообещала заняться сексом со всеми игроками сборной, если те победят на Кубке конфедераций-2017

    Порноактриса Алина Henessy решила простимулировать футболистов сборной России. По словам Алины, она готова заняться сексом со всеми игроками национальной команды одновременно, если те станут победителями Кубка конфедераций-2017.

    «Если Россия выиграет Кубок конфедераций, я обещаю самый масштабный гэнг-бэнг в моей карьере! Со всеми победителями Кубка конфедераций одновременно. Парни, есть смысл очень постараться», – заявила Алина Henessy.

    Напомним, что сборная России в субботу, 24 июня в рамках матча 3-го тура группового этапа Кубка конфедераций сыграет в Казани с командой Мексики. Для выхода в полуфинал турнира подопечных Станислава Черчесова устроит только победа.

    ВИДЕО

    Источник: YouTube

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    23.06.2017 15:40
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    Комментарии76
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      Рейтинг: +151

      rerih 24 июня 2017, 15:45

      за зарплату наших футболистов можно более качественный товар приобрести...не впечатлило))

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2081

      ItalianFootball 24 июня 2017, 10:11

      Бабся то на любителя, средненький стимул.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +5116

      a-rakhmatov 24 июня 2017, 01:20

      Футболисты сборной вряд ли нуждаются в услугах порноактрисы .... у них полно своих интересных подруг)))

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1564

      Decorhome 23 июня 2017, 23:29

      Вот это мотивация. А то деньги, деньги)

      -1
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      Рейтинг: +2862

      nemolod 23 июня 2017, 21:47

      Сомневаюсь,что она этого от нашей сборной дождется!

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +5852

      AtticusFinch 23 июня 2017, 21:41

      Не видать ей групповухи, как своих ушей!!!

      1
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      Рейтинг: +744

      кеша_КБ 23 июня 2017, 21:22

      - наверное, она уже "обслужила" сборную Мексики!?...,если да?,то нашим ловить нечего!)))

      1
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      Рейтинг: +6913

      батог 23 июня 2017, 21:14

      Все обещания Мутко ничто перед данным бонусом! У сборной России появился шанс!!!

      2
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      Рейтинг: +56

      первый третий с права 23 июня 2017, 20:44

      по ходу сборную России ждёт не генг бенг,а мастурбация в раздевалке.

      2
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      Рейтинг: +133

      Кривоножка 23 июня 2017, 20:38

      Что только не делает Мутков ,ради сборной.А Саломонычу интересно перепадет?

      1
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