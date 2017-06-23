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Российская порноактриса пообещала заняться сексом со всеми игроками сборной, если те победят на Кубке конфедераций-2017

23 июня 2017, 15:40
82

Порноактриса Алина Henessy решила простимулировать футболистов сборной России. По словам Алины, она готова заняться сексом со всеми игроками национальной команды одновременно, если те станут победителями Кубка конфедераций-2017.

«Если Россия выиграет Кубок конфедераций, я обещаю самый масштабный гэнг-бэнг в моей карьере! Со всеми победителями Кубка конфедераций одновременно. Парни, есть смысл очень постараться», – заявила Алина Henessy.

Напомним, что сборная России в субботу, 24 июня в рамках матча 3-го тура группового этапа Кубка конфедераций сыграет в Казани с командой Мексики. Для выхода в полуфинал турнира подопечных Станислава Черчесова устроит только победа.

ВИДЕО

Источник: YouTube
Кубок конфедераций Россия
Комментарии (82)
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serhz
1498222063
Надеюсь Матч ТВ обеспечит прямую трансляцию и тотальный разбор обещанного .
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ФК_Полоцк
1498222285
Они и в нее не попадут)
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STAFOR13
1498222565
если выйдут из группы и попадут на немцев, те им прямо в матче устроят порево
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МАКАРШВЕД
1498223276
Вторая Мадонна!! Пообещала, знала что, сборная России в финал не выйдет!
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compka
1498224501
тогда тем более проиграют, кто ж с ней спать захочет, побрезгуют наши парни
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FanatSerj
1498225013
совсем бедная никто отжарить не хочет её, то сначала с одни хотела, но безнадега полная, уже на всю команду кидается, да только не кто не трахает.
Да и страшноватая она на лицо трошки. Лучше бы она всю команду Мексики перед матчем перетрахала и то толка больше было.
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Roma56
1498225404
Блядство, разврат, наркотики!
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cska-62
1498230850
Эта крошка была симпатичной в юности, до того, как превратилась в крашеную выдру, да ещё и с тату! Вот только имени я её не знал, но фотографии её в интернете попадались, и отнюдь не на порносайтах! Фотографии этой аппетитной булочки всплывали на открывающихся окнах "Комсомольской правды" и других СМИ (привет Сунгоркину, сейчас сайт kp.ru подчистили, ибо на нём сам Путин бывает!). Теперь, когда она давно "вышла в тираж" и стала неотличима от тысяч своих коллег, на неё не клюнут не то, что футболисты нашей сборной, но и запасные ФНЛ и ПФЛ. Футболисты сборной России - средствам массовой информации: "Даёшь качественные предложения! Алину Hennesy в Китай на пенсию! И на китайские пенисы!".
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Smekaev
1498235176
А у них жены, дети... Вот теперь точно не выиграют:)
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Кривоножка
1498239522
Что только не делает Мутков ,ради сборной.А Саломонычу интересно перепадет?
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