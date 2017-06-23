Российская порноактриса пообещала заняться сексом со всеми игроками сборной, если те победят на Кубке конфедераций-2017

за зарплату наших футболистов можно более качественный товар приобрести...не впечатлило))
Порноактриса Алина Henessy решила простимулировать футболистов сборной России. По словам Алины, она готова заняться сексом со всеми игроками национальной команды одновременно, если те станут победителями Кубка конфедераций-2017.
«Если Россия выиграет Кубок конфедераций, я обещаю самый масштабный гэнг-бэнг в моей карьере! Со всеми победителями Кубка конфедераций одновременно. Парни, есть смысл очень постараться», – заявила Алина Henessy.
Напомним, что сборная России в субботу, 24 июня в рамках матча 3-го тура группового этапа Кубка конфедераций сыграет в Казани с командой Мексики. Для выхода в полуфинал турнира подопечных Станислава Черчесова устроит только победа.