Российская порноактриса пообещала заняться сексом со всеми игроками сборной, если те победят на Кубке конфедераций-2017

Порноактриса Алина Henessy решила простимулировать футболистов сборной России. По словам Алины, она готова заняться сексом со всеми игроками национальной команды одновременно, если те станут победителями Кубка конфедераций-2017.

«Если Россия выиграет Кубок конфедераций, я обещаю самый масштабный гэнг-бэнг в моей карьере! Со всеми победителями Кубка конфедераций одновременно. Парни, есть смысл очень постараться», – заявила Алина Henessy.

Напомним, что сборная России в субботу, 24 июня в рамках матча 3-го тура группового этапа Кубка конфедераций сыграет в Казани с командой Мексики. Для выхода в полуфинал турнира подопечных Станислава Черчесова устроит только победа.

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