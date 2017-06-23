Барбоза: «Черчесов осторожничал, что разумно»

Барбоза бутылку портвейна поставил на выход из группы нашей команды. Смелый он.
Футбольный агент Паулу Барбоза поддержал тактику, которую выбрал главный тренер сборной России Станислав Черчесов на матч против Португалии во втором туре Кубка конфедераций. Сама игра закончилась поражением россиян со счетом 0:1.
– Да, Черчесов отдал инициативу, ожидая ошибки, но ее совершила Россия, и это все решило. Но чем дальше счет оставался бы равным, тем больше было бы шансов у вашей команды. Это выжидательная, но и правильная позиция. Тренер просто осторожничал, что разумно.
– А если бы по-другому?
– То могло бы произойти то же самое, что случилось осенью 2004-го, когда в Лиссабоне Португалия победила Россию со счетом 7:1. Вы этого хотели?
– Паулу, вам не кажется, что Роналду после забитого гола стал ходить, словно по подиуму, не выкладываясь на все сто?
– Нет, не кажется. Опыт и возраст заставляют его действовать так, чтобы прибавлять в нужных эпизодах, не расходовать силы. Сантуш, кстати, сказал, что специально проводит ротацию – после тяжелого сезона футболисты утомлены. Криштиану как лидер будет играть много, и иногда ему по ходу матчей приходится брать паузы.