Санчес забил немцам в Казани и стал лучшим бомбардиром в истории сборной Чили

На «Казань Арене» идет матч 2-го тура группового этапа Кубка конфедераций между сборными Германии и Чили. Нападающий Алексис Санчес открыл счет на 6-й минуте.

Этот мяч стал для форварда «Арсенала» 38-м в форме национальной команды. Таким образом, 28-летний игрок обогнал Марсело Саласа и вышел на первое место по результативности среди всех игроков, выступавших за сборную Чили.

Топ-5 лучших бомбардиров команды Чили:

1. Алексис Санчес – 38 голов в 112-ти матчах

2. Марсело Салас (завершил карьеру) – 37 (70)

3. Иван Заморано (завершил карьеру) – 34 (69)

4. Эдуардо Варгас – 34 (76)

5. Карлос Кассели – 29 (48)