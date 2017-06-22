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    Санчес забил немцам в Казани и стал лучшим бомбардиром в истории сборной Чили

    На «Казань Арене» идет матч 2-го тура группового этапа Кубка конфедераций между сборными Германии и Чили. Нападающий Алексис Санчес открыл счет на 6-й минуте.

    Этот мяч стал для форварда «Арсенала» 38-м в форме национальной команды. Таким образом, 28-летний игрок обогнал Марсело Саласа и вышел на первое место по результативности среди всех игроков, выступавших за сборную Чили.

    Топ-5 лучших бомбардиров команды Чили:

    1. Алексис Санчес – 38 голов в 112-ти матчах

    2. Марсело Салас (завершил карьеру) – 37 (70)

    3. Иван Заморано (завершил карьеру) – 34 (69)

    4. Эдуардо Варгас – 34 (76)

    5. Карлос Кассели – 29 (48)

    Источник: Бомбардир.ру

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    22.06.2017 21:19
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    Комментарии4
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      Рейтинг: +461

      ЮЗИК 23 июня 2017, 06:36

      Санчес красава,хорошо отыграл

      2
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    • ...
      Рейтинг: +3101

      ЖОРРО 22 июня 2017, 23:37

      Браво Алексис!!!Шикарный игрок,жаль что выступает за Арсенал((

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +896

      DeutschlandUberAlles 22 июня 2017, 21:56

      Не долго музыка играла...
      Второй состав сборной Германии адоптировался к игре Чилийцей и разнесёт их во втором тайме как курят...

      0
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    • ...
      Рейтинг: +70526

      insider_retro 22 июня 2017, 21:28

      Просто нападающий... Просто бьёт и попадает.... Просто часто забивает и полезно играет... Нашим этого не хватает... К сожалению....

      3
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