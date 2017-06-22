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    Маттеус: «Видаль – один из лучших полузащитников из всех, кого я видел»

    Чемпион мира и Европы в составе сборной ФРГ Лотар Маттеус поделился мнением о полузащитнике сборной Чили Артуро Видале.

    «Он – прирожденный лидер. Он регулярно доказывает это в столь сложных условиях, которые можно наблюдать в «Баварии». Видаль – один из лучших игроков своей позиции из всех, кого я видел. Разумеется, это огромный плюс для сборной Чили», – цитирует экс-футболиста мюнхенского клуба El Mercurio.

    В 21:00 по московскому времени команды Германии и Чили встретятся в рамках 2-го тура группового этапа Кубка конфедераций. «Бомбардир» проведет текстовую-трансляцию матча в Казани.

    Источник: Бомбардир.ру

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    22.06.2017 20:44
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +39796

      acer2003 22 июня 2017, 21:12

      Видаль реально хорош !!! Он лидер !!!

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