Маттеус: «Видаль – один из лучших полузащитников из всех, кого я видел»

Чемпион мира и Европы в составе сборной ФРГ Лотар Маттеус поделился мнением о полузащитнике сборной Чили Артуро Видале.

«Он – прирожденный лидер. Он регулярно доказывает это в столь сложных условиях, которые можно наблюдать в «Баварии». Видаль – один из лучших игроков своей позиции из всех, кого я видел. Разумеется, это огромный плюс для сборной Чили», – цитирует экс-футболиста мюнхенского клуба El Mercurio.

В 21:00 по московскому времени команды Германии и Чили встретятся в рамках 2-го тура группового этапа Кубка конфедераций. «Бомбардир» проведет текстовую-трансляцию матча в Казани.