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    Чили поспорит с Германией за лидерство в группе В

    Продолжается групповой этап Кубка конфедераций. В четверг, 22 июня, во втором туре в группе В встретятся сборные Германии и Чили. Обе команды здорово проявили себя в первых играх, взяв по три очка. После этой встречи может появиться единоличный лидер.

    У читателей «Бомбардира» есть возможность воспользоваться сервисом видеотрансляций, который предоставляет «НТВ-Плюс», и посмотреть встречу. Для этого достаточно перейти в матч, нажать кнопку «купить трансляцию» и оплатить ее с помощью мобильного телефона.

    Альтернативный вариант: «Бомбардир» будет вести текстовую трансляцию матча Германия – Чили. Начало в 21:00, не пропустите!

    Ставьте на матчи в конкурсе прогнозов и выигрывайте крутые призы

    Источник: Бомбардир.ру

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    22.06.2017 10:06
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    Комментарии4
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      Рейтинг: +571

      levon_man 22 июня 2017, 12:11

      Самый интересный матч на данный момент

      0
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      Рейтинг: +64

      bayern06 22 июня 2017, 12:00

      центральный матч

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      Рейтинг: +2523

      Чермындыр 22 июня 2017, 11:24

      По матчу с Австралией было видно, что молодежь еще сыровата у немцев. Предположу победу Чили и обилие голов.
      P.s. Даже такая сырая сборная Германии наших укатает в газон на раз два

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      Рейтинг: +2909

      zatonn 22 июня 2017, 10:18

      Будет трудно, но верим в Бундестим! Всем хороших эмоций и приятного просмотра!

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