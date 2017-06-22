Чили поспорит с Германией за лидерство в группе В

Продолжается групповой этап Кубка конфедераций. В четверг, 22 июня, во втором туре в группе В встретятся сборные Германии и Чили. Обе команды здорово проявили себя в первых играх, взяв по три очка. После этой встречи может появиться единоличный лидер.

У читателей «Бомбардира» есть возможность воспользоваться сервисом видеотрансляций, который предоставляет «НТВ-Плюс», и посмотреть встречу. Для этого достаточно перейти в матч, нажать кнопку «купить трансляцию» и оплатить ее с помощью мобильного телефона.

Альтернативный вариант: «Бомбардир» будет вести текстовую трансляцию матча Германия – Чили. Начало в 21:00, не пропустите!

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