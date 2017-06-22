Алвеш: «Сборная России продемонстрировала силу»

Защитник сборной Португалии Бруну Алвеш рассказал о сложностях, с которыми столкнулась его команда в матче против России. Футболист отметил, что россияне показали себя сильным коллективом.

«Это была сложная игра для нас, достаточно боевая. Российские игроки продемонстрировали силу. У них были шансы отыграть, игроки неплохо прессинговали нас. Поздравляю их с таким хорошим матчем. Уверен, что все самое лучше у них еще впереди», – отметил Алвеш.

Единственный мяч во встрече России и Португалии забил Криштиану Роналду. Эта победа позволила Португалии набрать четыре очка.

Россия проиграла Португалии. В чем дело?