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Алвеш: «Сборная России продемонстрировала силу»

22 июня 2017, 01:05
9

Защитник сборной Португалии Бруну Алвеш рассказал о сложностях, с которыми столкнулась его команда в матче против России. Футболист отметил, что россияне показали себя сильным коллективом.

«Это была сложная игра для нас, достаточно боевая. Российские игроки продемонстрировали силу. У них были шансы отыграть, игроки неплохо прессинговали нас. Поздравляю их с таким хорошим матчем. Уверен, что все самое лучше у них еще впереди», – отметил Алвеш.

Единственный мяч во встрече России и Португалии забил Криштиану Роналду. Эта победа позволила Португалии набрать четыре очка.

Россия проиграла Португалии. В чем дело?

Источник: «Спорт-Экспресс»
Кубок конфедераций Португалия Алвеш Бруну
Комментарии (9)
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Кривоножка
1498085871
Задобрили когда то;)
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ФК_Полоцк
1498086252
Прогиб засчитан
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directorpg
1498097492
Демонстрировать силу не означает ее иметь
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a-rakhmatov
1498101848
Португалец - дипломат!...в принципе в конце матча была демонстрация силы))))
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вместе с ЦСКА
1498105748
подхалим
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VSt
1498109017
Молодец, подсластил пилюлю. Очков не прибавило, но сразу легче стало))
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zenitforever2015
1498122319
Бруно, красава! Ждём в субботу в Питере.
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insider_retro
1498151637
Вежливо погладил по голове побеждённых.... Когда же мы кого-нибудь причешем....
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Обер-КанцлерЪ
1498154609
"Эта победа позволила Португалии набрать четыре очка." Что за идиот текст новости писал? Эта победа позволила Португалии набрать ТРИ очка! А всего у них очков стало ЧЕТЫРЕ! Учи матчасть, егэшник, за победу 3 очка дают!
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