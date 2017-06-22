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    Алвеш: «Сборная России продемонстрировала силу»

    Защитник сборной Португалии Бруну Алвеш рассказал о сложностях, с которыми столкнулась его команда в матче против России. Футболист отметил, что россияне показали себя сильным коллективом.

    «Это была сложная игра для нас, достаточно боевая. Российские игроки продемонстрировали силу. У них были шансы отыграть, игроки неплохо прессинговали нас. Поздравляю их с таким хорошим матчем. Уверен, что все самое лучше у них еще впереди», – отметил Алвеш.

    Единственный мяч во встрече России и Португалии забил Криштиану Роналду. Эта победа позволила Португалии набрать четыре очка.

    Россия проиграла Португалии. В чем дело?

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    22.06.2017 01:05
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    Комментарии9
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      Рейтинг: +4990

      Обер-КанцлерЪ 22 июня 2017, 21:03

      "Эта победа позволила Португалии набрать четыре очка."

      Что за идиот текст новости писал? Эта победа позволила Португалии набрать ТРИ очка! А всего у них очков стало ЧЕТЫРЕ! Учи матчасть, егэшник, за победу 3 очка дают!

      0
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      Рейтинг: +70526

      insider_retro 22 июня 2017, 20:13

      Вежливо погладил по голове побеждённых.... Когда же мы кого-нибудь причешем....

      0
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      Рейтинг: +582

      zenitforever2015 22 июня 2017, 12:05

      Бруно, красава! Ждём в субботу в Питере.

      0
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      Рейтинг: +1426

      VSt 22 июня 2017, 08:23

      Молодец, подсластил пилюлю. Очков не прибавило, но сразу легче стало))

      1
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      Рейтинг: +748

      вместе с ЦСКА 22 июня 2017, 07:29

      подхалим

      0
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      Рейтинг: +5116

      a-rakhmatov 22 июня 2017, 06:24

      Португалец - дипломат!...в принципе в конце матча была демонстрация силы))))

      1
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      Рейтинг: +979

      directorpg 22 июня 2017, 05:11

      Демонстрировать силу не означает ее иметь

      3
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      Рейтинг: +498

      ФК_Полоцк 22 июня 2017, 02:04

      Прогиб засчитан

      3
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      Рейтинг: +133

      Кривоножка 22 июня 2017, 01:57

      Задобрили когда то;)

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