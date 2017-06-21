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    Кубок конфедераций. Мексика одержала волевую победу над Новой Зеландией

    В матче 2-го тура группового этапа Кубка конфедераций-2017 сборная Мексики обыграла Новую Зеландию. Счет открыли игроки Новой Зеландии усилиями Криса Вуда.

    Во второй половине за Мексику отличились Рауль Хименес и Орибе Перальта. Эта победа позволила Мексике догнать в турнирной таблице Португалию. У обеих команд по четыре очка.

    Кубок конфедераций. Группа А. 2-й тур

    Мексика – Новая Зеландия – 2:1 (0:1)

    Голы: 0:1 – Вуд, 42; 1:1 – Хименес, 54; 2:1 – Перальта, 72.

    Мексика: Талавера, Араухо, Аланис (Эррера, 46, Морено, 68), Сальседо (Морено, 33), Рейес, Фабиан, Хименес, Акино, Дос Сантос, Дамм, Перальта.

    Новая Зеландия: Маринович, Винне, Боксолл, Смит, Дюрант, Ингэм (Паттерсон, 82), Льюис (Тюилома, 58), Макглинчи, Рохас (Барбарузес, 73), Томас, Вуд.

    Календарь Кубка конфедераций

    Источник: Бомбардир.ру

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    21.06.2017 22:58
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    Комментарии15
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      Рейтинг: +722

      Urry 22 июня 2017, 08:00

      Надо их обыгрывать

      0
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      Рейтинг: +420

      яйва-яйва 22 июня 2017, 00:13

      досадно!

      0
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    • ...
      Рейтинг: -4772

      карасевщина 22 июня 2017, 00:09

      честно говоря отскочили, решили полусоставом выиграть и чуть не огребли

      0
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    • ...
      Рейтинг: +3120

      Мехдин 22 июня 2017, 00:04

      Отличная у Мексики команда!

      0
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    • ...
      Рейтинг: +1591

      Almazovich 21 июня 2017, 23:49

      Молодцы! Классная игра!

      0
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    • ...
      Рейтинг: +1426

      VSt 21 июня 2017, 23:31

      Не забываем, что Мексика играла "половинным" составом. Против нас выйдет полностью боевой состав - покрепче того, что мы видели сегодня.
      Ждем от наших борьбы и чуда ))

      0
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      Рейтинг: -4772

      карасевщина > VSt 22 июня 2017, 00:09

      нам хоть кого подавай

      0
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      Рейтинг: +896

      DeutschlandUberAlles 21 июня 2017, 23:09

      Для меня этот матч был ещё более валидольным чем Россия - Португалия! Неожидал от Новозеландцев такого сопротивления. Мужики !

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      Рейтинг: +498

      ФК_Полоцк 21 июня 2017, 23:04

      да один болт - победа нужна!

      0
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      Рейтинг: +1362

      STAFOR13 21 июня 2017, 23:04

      что за день такой то, удаление должно было быть в драке у Мексики точно Эррере и Рейесу... фартит только нашим соперникам сегодня... то бы без этих игроков нам было бы легче играть с Мексикой... пздц, нашим бы по полной красных раздал за такие действия на поле

      1
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      Рейтинг: +1426

      VSt > STAFOR13 21 июня 2017, 23:29

      Славная была потасовка. Странное решение судьи. Казалось, что 2-3 красные нужно было бы раздать.

      1
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      Рейтинг: +63

      barca9651 21 июня 2017, 23:01

      поражение Мексики было бы поприятнее или ничья, а так шансов маловато с группы выйти

      3
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      Рейтинг: +896

      DeutschlandUberAlles > barca9651 21 июня 2017, 23:10

      Согласись что до матча о поражении Мексики и даже ничьей и подумать было нельзя! Новозеландцы удивили!

      1
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      Рейтинг: +63

      barca9651 > klifS 22 июня 2017, 15:05

      ну в чем то конечно согласен с вами)

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