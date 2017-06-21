Кубок конфедераций. Мексика одержала волевую победу над Новой Зеландией

В матче 2-го тура группового этапа Кубка конфедераций-2017 сборная Мексики обыграла Новую Зеландию. Счет открыли игроки Новой Зеландии усилиями Криса Вуда.

Во второй половине за Мексику отличились Рауль Хименес и Орибе Перальта. Эта победа позволила Мексике догнать в турнирной таблице Португалию. У обеих команд по четыре очка.

Кубок конфедераций. Группа А. 2-й тур

Мексика – Новая Зеландия – 2:1 (0:1)

Голы: 0:1 – Вуд, 42; 1:1 – Хименес, 54; 2:1 – Перальта, 72.

Мексика: Талавера, Араухо, Аланис (Эррера, 46, Морено, 68), Сальседо (Морено, 33), Рейес, Фабиан, Хименес, Акино, Дос Сантос, Дамм, Перальта.

Новая Зеландия: Маринович, Винне, Боксолл, Смит, Дюрант, Ингэм (Паттерсон, 82), Льюис (Тюилома, 58), Макглинчи, Рохас (Барбарузес, 73), Томас, Вуд.

Календарь Кубка конфедераций