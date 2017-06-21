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  • Кубок конфедераций. Мексика одержала волевую победу над Новой Зеландией

Кубок конфедераций. Мексика одержала волевую победу над Новой Зеландией

21 июня 2017, 22:58
15

В матче 2-го тура группового этапа Кубка конфедераций-2017 сборная Мексики обыграла Новую Зеландию. Счет открыли игроки Новой Зеландии усилиями Криса Вуда.

Во второй половине за Мексику отличились Рауль Хименес и Орибе Перальта. Эта победа позволила Мексике догнать в турнирной таблице Португалию. У обеих команд по четыре очка.

Кубок конфедераций. Группа А. 2-й тур

Мексика – Новая Зеландия – 2:1 (0:1)

Голы: 0:1 – Вуд, 42; 1:1 – Хименес, 54; 2:1 – Перальта, 72.

Мексика: Талавера, Араухо, Аланис (Эррера, 46, Морено, 68), Сальседо (Морено, 33), Рейес, Фабиан, Хименес, Акино, Дос Сантос, Дамм, Перальта.

Новая Зеландия: Маринович, Винне, Боксолл, Смит, Дюрант, Ингэм (Паттерсон, 82), Льюис (Тюилома, 58), Макглинчи, Рохас (Барбарузес, 73), Томас, Вуд.

Календарь Кубка конфедераций

Источник: Бомбардир.ру
Кубок конфедераций Мексика Новая Зеландия
Комментарии (15)
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barca9651
1498075316
поражение Мексики было бы поприятнее или ничья, а так шансов маловато с группы выйти
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STAFOR13
1498075466
что за день такой то, удаление должно было быть в драке у Мексики точно Эррере и Рейесу... фартит только нашим соперникам сегодня... то бы без этих игроков нам было бы легче играть с Мексикой... пздц, нашим бы по полной красных раздал за такие действия на поле
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ФК_Полоцк
1498075491
да один болт - победа нужна!
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DeutschlandUberAlles
1498075748
Для меня этот матч был ещё более валидольным чем Россия - Португалия! Неожидал от Новозеландцев такого сопротивления. Мужики !
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VSt
1498077092
Не забываем, что Мексика играла "половинным" составом. Против нас выйдет полностью боевой состав - покрепче того, что мы видели сегодня. Ждем от наших борьбы и чуда ))
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Almazovich
1498078153
Молодцы! Классная игра!
Ответить
Котфеееее
1498079094
Отличная у Мексики команда!
Ответить
карасевщина
1498079375
честно говоря отскочили, решили полусоставом выиграть и чуть не огребли
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яйва-яйва
1498079631
досадно!
Ответить
Urry
1498107620
Надо их обыгрывать
Ответить
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