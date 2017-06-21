Игроки сборной России не стали меняться футболками с португальцами

Футболисты сборной России не менялись футболками с игроками португальской командой. Об этом рассказал полузащитник Александр Ерохин.

«После матча не менялись с португальцами футболками, потому что нужно было поблагодарить зрителей за такую поддержку. А поменяться майками – это не первостепенная задача», – рассказал Ерохин.

Ранее хорошую поддержку российских зрителей отметил Криштиану Роналду. По словам португальца, болельщики оказывали давление на португальскую сборную.

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