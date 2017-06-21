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    Игроки сборной России не стали меняться футболками с португальцами

    Футболисты сборной России не менялись футболками с игроками португальской командой. Об этом рассказал полузащитник Александр Ерохин.

    «После матча не менялись с португальцами футболками, потому что нужно было поблагодарить зрителей за такую поддержку. А поменяться майками – это не первостепенная задача», – рассказал Ерохин.

    Ранее хорошую поддержку российских зрителей отметил Криштиану Роналду. По словам португальца, болельщики оказывали давление на португальскую сборную.

    Россия проиграла Португалии. В чем дело?

    Источник: Чемпионат.ком

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    21.06.2017 21:23
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    Комментарии10
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      Рейтинг: +70526

      insider_retro 22 июня 2017, 19:53

      Хорошо, что не бегают и не выпрашивают футболки... У нас цвета не те, а на память можно поменяться с командами, которых обыграем на чемпионате мира!!!....

      0
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      Рейтинг: +60

      lim0n7 22 июня 2017, 12:12

      Да такое чувство что на матч против мексики у россии не будет комплекта формы, а эту постирают и вперед))))

      0
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      Рейтинг: +5450

      Дядя Серёжа 22 июня 2017, 09:43

      Да и то верно, одевать майку после другого потного мужика...

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      Рейтинг: +5852

      AtticusFinch 21 июня 2017, 23:34

      я думаю португальцы не сильно расстроились...

      1
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      Рейтинг: +130

      Бульба 21 июня 2017, 23:06

      Смолов не уровень бундес лиги

      0
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      Рейтинг: +498

      ФК_Полоцк 21 июня 2017, 22:35

      Может меняться никто не захотел)

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      Рейтинг: +1994

      Pourport 21 июня 2017, 22:31

      Наверно один комплект дали,все деньги на стадион Крестовский пошли)

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      Рейтинг: +1168

      Argon 21 июня 2017, 21:55

      Португальцы технично засушили игру, после давления нашей сборной во 2-м тайме. В тот момент явно не хватало освистывания португальцев, пока они возили мяч. Это было хорошо видно по игре.

      2
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      Рейтинг: +498

      ФК_Полоцк > Argon 21 июня 2017, 22:36

      Они чуть с Мексикой не засушили)

      0
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      Рейтинг: +98

      qw3rty33 21 июня 2017, 21:40

      сделали что смогли

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