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  • Игроки сборной России не стали меняться футболками с португальцами

Игроки сборной России не стали меняться футболками с португальцами

21 июня 2017, 21:23
10

Футболисты сборной России не менялись футболками с игроками португальской командой. Об этом рассказал полузащитник Александр Ерохин.

«После матча не менялись с португальцами футболками, потому что нужно было поблагодарить зрителей за такую поддержку. А поменяться майками – это не первостепенная задача», – рассказал Ерохин.

Ранее хорошую поддержку российских зрителей отметил Криштиану Роналду. По словам португальца, болельщики оказывали давление на португальскую сборную.

Россия проиграла Португалии. В чем дело?

Источник: Чемпионат.ком
Кубок конфедераций Россия Ерохин Александр
Комментарии (10)
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qw3rty33
1498070404
сделали что смогли
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Argon
1498071326
Португальцы технично засушили игру, после давления нашей сборной во 2-м тайме. В тот момент явно не хватало освистывания португальцев, пока они возили мяч. Это было хорошо видно по игре.
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Pourport
1498073504
Наверно один комплект дали,все деньги на стадион Крестовский пошли)
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ФК_Полоцк
1498073739
Может меняться никто не захотел)
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Бульба
1498075607
Смолов не уровень бундес лиги
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ArReal
1498077267
я думаю португальцы не сильно расстроились...
Ответить
Дядя Серёжа
1498113785
Да и то верно, одевать майку после другого потного мужика...
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lim0n7
1498122776
Да такое чувство что на матч против мексики у россии не будет комплекта формы, а эту постирают и вперед))))
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insider_retro
1498150383
Хорошо, что не бегают и не выпрашивают футболки... У нас цвета не те, а на память можно поменяться с командами, которых обыграем на чемпионате мира!!!....
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