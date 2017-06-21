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  • Черчесов: «В игре с Португалией были хорошие моменты, которые нужно запомнить»

Черчесов: «В игре с Португалией были хорошие моменты, которые нужно запомнить»

21 июня 2017, 20:14
24

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов поделился впечатлениями от игры с Португалией. Специалист отметил, что ему не стыдно за футбол в исполнении российской команды в этой встрече.

«Была хорошая поддержка и в Москве, и в Санкт-Петербурге. Не обидно, что проиграли. Делали свою работу, были хорошие моменты. Их нужно запомнить, разобраться и двигаться дальше.

Команды провели два разных тайма. Соперник забил больше нас», – сказал Черчесов.

Напомним, единственный гол в этом матче забил Криштиану Роналду.

Источник: «Спорт-Экспресс»
Кубок конфедераций Россия Черчесов Станислав
Комментарии (24)
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mamont14
1498065473
Черчесов, делаешь хорошие шаги, все кто пизд...л вы дилетанты по жизни видимо не только в футболе.
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ArReal
1498065486
Такого тренера как ты пора забыть,как страшный сон - одни поражения да поиски положительных моментов !!!Игры нет - Позорище!!!
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Stream Lost
1498065769
Идут года, меняются тренера... но стандартная схема выступления сборной России не меняется: первая игра - победа над не самым сильным соперником... вторая - ничья или поражение... третья - мертвые пешеходы считают минуты, когда же наконец-то прекратиться футбольный ад... и начнутся долгожданные выходные премиум-класса...
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DeutschlandUberAlles
1498066197
Не стыдно. Достойно играли особенно минут 15 в середине второго тайма. Португалам эта победа не легко далась.
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Igor Belousov
1498066841
молодцы
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mamont14
1498071412
Kulima ты шл.ха!
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fanchik
1498074579
По игре можно сказать что команда старалась,но не хватает мастерства,чтобы обыграть европейского чемпиона(надо это тоже учесть).В сборной нет настоящего лидера, как у португалов ,но взаимопонимание начинает "прорезаться"в определённых эпизодах.В первом тайме на левом фланге Кудряшов,Комбаров,Жирков -не удачный эксперимент, вариант без Комбарова с выходом Ерохина по интересней был во втором тайме.В целом сборная играла на том уровне, на котором может на данном этапе,может ли сильнее, можно поставить знак вопроса.Но добовлять точно надо в самоотдаче,в "физике" ,в психологии в уверенных действиях каждого и команды в целом,не "тушеваться" как отметил Глушаков, ну а удача и фортуна будут рады дружить с Россией. "Плюсики" в работе Черчесова видны ,хотя его много критикуют.Многие думают у нас "звёздная" сборная, а Черчесов не может заставить(или научить) их выигрывать,что нет игры и побед.Всё не так просто для тренера ,когда все ждут только положительный результат,а перспектив добиться результата не так уж много.Хочется пожелать сборной России и Черчесову в том числе, прогрессировать и добиться поставленной цели.
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KalterJax
1498117052
Единственно, что мне понравилось, Черчесов заставлял наших идти вперёд, потому что с двумя или тремя игроками в атаке, чемпиона Европы не пройти было! А так же самоотдача и желание! Вот такую сборную, я давно не видел!) А так вот это непонятное решение с Комбаровым и Шишкиным всё испортило! Вот есть такая поговорка, что выигрышный состав не меняют, зачем надо было делать перестановки, когда ребята только взаимодействие нащупали! Причём перестановки с игроками, которые не особо усиляли бы состав!
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Den Bull
1498122098
Мне понравилась концовка от Саламыча, когда он сам уже хотел выбежать на поле и показать как этим утыркам надо играть, отчётливо читалось по губам когда он просто после промаха Смолова скакал и орал бл... ё... твою мать)))
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