Черчесов: «В игре с Португалией были хорошие моменты, которые нужно запомнить»

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов поделился впечатлениями от игры с Португалией. Специалист отметил, что ему не стыдно за футбол в исполнении российской команды в этой встрече.

«Была хорошая поддержка и в Москве, и в Санкт-Петербурге. Не обидно, что проиграли. Делали свою работу, были хорошие моменты. Их нужно запомнить, разобраться и двигаться дальше.

Команды провели два разных тайма. Соперник забил больше нас», – сказал Черчесов.

Напомним, единственный гол в этом матче забил Криштиану Роналду.