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    Черчесов: «В игре с Португалией были хорошие моменты, которые нужно запомнить»

    Главный тренер сборной России Станислав Черчесов поделился впечатлениями от игры с Португалией. Специалист отметил, что ему не стыдно за футбол в исполнении российской команды в этой встрече.

    «Была хорошая поддержка и в Москве, и в Санкт-Петербурге. Не обидно, что проиграли. Делали свою работу, были хорошие моменты. Их нужно запомнить, разобраться и двигаться дальше.

    Команды провели два разных тайма. Соперник забил больше нас», – сказал Черчесов.

    Напомним, единственный гол в этом матче забил Криштиану Роналду.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    21.06.2017 20:14
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    Комментарии24
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      Рейтинг: +720

      Den Bull 22 июня 2017, 12:01

      Мне понравилась концовка от Саламыча, когда он сам уже хотел выбежать на поле и показать как этим утыркам надо играть, отчётливо читалось по губам когда он просто после промаха Смолова скакал и орал бл... ё... твою мать)))

      0
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      Рейтинг: +1658

      KalterJax 22 июня 2017, 10:37

      Единственно, что мне понравилось, Черчесов заставлял наших идти вперёд, потому что с двумя или тремя игроками в атаке, чемпиона Европы не пройти было! А так же самоотдача и желание! Вот такую сборную, я давно не видел!) А так вот это непонятное решение с Комбаровым и Шишкиным всё испортило! Вот есть такая поговорка, что выигрышный состав не меняют, зачем надо было делать перестановки, когда ребята только взаимодействие нащупали! Причём перестановки с игроками, которые не особо усиляли бы состав!

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      Рейтинг: +1212

      fanchik 21 июня 2017, 22:49

      По игре можно сказать что команда старалась,но не хватает мастерства,чтобы обыграть европейского чемпиона(надо это тоже учесть).В сборной нет настоящего лидера, как у португалов ,но взаимопонимание начинает "прорезаться"в определённых эпизодах.В первом тайме на левом фланге Кудряшов,Комбаров,Жирков -не удачный эксперимент, вариант без Комбарова с выходом Ерохина по интересней был во втором тайме.В целом сборная играла на том уровне, на котором может на данном этапе,может ли сильнее, можно поставить знак вопроса.Но добовлять точно надо в самоотдаче,в "физике" ,в психологии в уверенных действиях каждого и команды в целом,не "тушеваться" как отметил Глушаков, ну а удача и фортуна будут рады дружить с Россией. "Плюсики" в работе Черчесова видны ,хотя его много критикуют.Многие думают у нас "звёздная" сборная, а Черчесов не может заставить(или научить) их выигрывать,что нет игры и побед.Всё не так просто для тренера ,когда все ждут только положительный результат,а перспектив добиться результата не так уж много.Хочется пожелать сборной России и Черчесову в том числе, прогрессировать и добиться поставленной цели.

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      Рейтинг: +112

      mamont14 21 июня 2017, 21:56

      Kulima ты шл.ха!

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      Рейтинг: +476

      Igor Belousov 21 июня 2017, 20:40

      молодцы

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      Рейтинг: +896

      DeutschlandUberAlles 21 июня 2017, 20:29

      Не стыдно. Достойно играли особенно минут 15 в середине второго тайма. Португалам эта победа не легко далась.

      1
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      Рейтинг: +51

      Stream Lost 21 июня 2017, 20:22

      Идут года, меняются тренера... но стандартная схема выступления сборной России не меняется: первая игра - победа над не самым сильным соперником... вторая - ничья или поражение... третья - мертвые пешеходы считают минуты, когда же наконец-то прекратиться футбольный ад... и начнутся долгожданные выходные премиум-класса...

      5
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      Рейтинг: +112

      mamont14 > Stream Lost 21 июня 2017, 20:24

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      Это видимо твоя жизнь, тебе не дают, ты приходишь домой, начинаешь гонять, а потом спишь, вот она твоя жизнь.

      -5
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      Рейтинг: +5852

      AtticusFinch 21 июня 2017, 20:18

      Такого тренера как ты пора забыть,как страшный сон - одни поражения да поиски положительных моментов !!!Игры нет - Позорище!!!

      3
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      ...
      Рейтинг: +1934

      семёнычев > AtticusFinch 21 июня 2017, 20:21

      ну, ты- клоун))
      что позорного сегодня показала сборная?
      сыграли на своём уровне, совсем не плохо...
      а ты чего хотел?

      -3
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      ...
      Рейтинг: +112

      mamont14 > AtticusFinch 21 июня 2017, 20:23

      Такого человека как ты ни кто не знает, видимо тебе обидно, что Черчеса знают миллионы.

      -2
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      Рейтинг: +5852

      AtticusFinch > семёнычев 21 июня 2017, 20:23

      Научись читать...Тут статья про Черчесова - позорище , что он говорит про какие-то положительные момент - а ты научись следить за язычком -пока тебе его не вырвали...

      4
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      Рейтинг: +5852

      AtticusFinch > mamont14 21 июня 2017, 20:24

      что ты несёшь?пьяный что ли?

      3
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      ...
      Рейтинг: +112

      mamont14 > AtticusFinch 21 июня 2017, 20:26

      Язык, я вырывал бы тебе при встрече, и я думаю не только язык, что бы ты не размножался.

      -2
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      Рейтинг: +5852

      AtticusFinch > mamont14 21 июня 2017, 20:28

      При встрече со мной - ты бы убежать смог -максимум...Недоношеный...

      1
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      ...
      Рейтинг: +14077

      shinnik > mamont14 21 июня 2017, 20:37

      У Шекспира немного похуже..))

      0
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      Рейтинг: +112

      mamont14 > AtticusFinch 21 июня 2017, 20:38

      Я в этом сильно сомневаюсь убожество.

      -1
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      Рейтинг: +5852

      AtticusFinch > mamont14 21 июня 2017, 20:39

      Мне на твоё мне вообще плевать - откуда такие как ты вообще вылазят....

      1
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      Рейтинг: +112

      mamont14 > AtticusFinch 21 июня 2017, 20:43

      Тебя видимо маленьким три раза подбросили, а поймали два.Общение законченно молодой человек.

      -2
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      Рейтинг: +5852

      AtticusFinch > mamont14 21 июня 2017, 20:43

      Да закройся ты уже...

      1
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      Рейтинг: +112

      mamont14 > AtticusFinch 21 июня 2017, 20:46

      Вылазят? У тебя видимо воспитание вообще замечательное.

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      Рейтинг: +5852

      AtticusFinch > mamont14 21 июня 2017, 20:49

      Да замолчи уже ты...воспитанный ...никак не можешь заткнуться-последнее слово хочешь чтобы за тобой было...ущербный?

      1
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      Рейтинг: +112

      mamont14 21 июня 2017, 20:17

      Комментарий скрыт из-за низкого рейтинга. Показать

      Черчесов, делаешь хорошие шаги, все кто пизд...л вы дилетанты по жизни видимо не только в футболе.

      -4
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      Рейтинг: +5852

      AtticusFinch > mamont14 22 июня 2017, 11:55

      0 попаданий в створ ворот - это по твоему хорошие шаги?ты в адеквате вообще???

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