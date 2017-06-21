Алдонин: «Ничья с Португалией для сборной России будет положительным результатом»

Бывший игрок сборной России Евгений Алдонин поделился ожиданиями о предстоящем матче национальной команды с Португалией в рамках группового этапа Кубка конфедераций-2017. Встреча начнется в 18:00 по московскому времени.

«Хотелось бы, чтобы сборная провела удачно матч с Португалией, но насколько удачно – сложно сказать. Я не думаю, что будет уверенная победа Португалии. Сложно оценивать силы сборной России по матчу с Новой Зеландией. В товарищеском матче с чилийцами эпизодами была неплохая игра. Не могу сделать прогноз, потому что не видел первой игры португальцев, но говорят, что очень хороший и качественный футбол.

Ничья для нас не победа, но положительный результат. Эта ничья, которая ближе к одному приобретенному очку, чем к потерянным трем», — заявил Алдонин.

Россия в первом туре турнира обыграла Новую Зеландию (2:0), а португальцы сыграли вничью с Мексикой (2:2).