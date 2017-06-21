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    Пепе поддержал введение видеоповторов

    Защитник сборной Португалии Пепе считает, что введение системы видеоповторов поможет всем сторонам, но нужно учитывать при этом множество нюансов.

    «Все не очень просто, это очевидно. Здесь нужно учитывать много характеристик, но я считаю, что они помогут всем: игрокам, зрителям, судьям. Это ценный эксперимент, который надо поддержать», – считает Пепе.

    Напомним, что Кубок конфедераций является первым официальным турниром, на котором применяется данная система повторов. Ранее ее использовали только в товарищеских матчах.

    Источник: ТАСС

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    21.06.2017 11:15
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +1994

      Pourport 21 июня 2017, 20:39

      А зря!Если на ЧЕ были видеповторы врядли Порто стал чемпионами!)))

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