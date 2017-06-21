Чанов включил Акинфеева в список великих футболистов мира

Тренер вратарей тульского «Арсенала» Вячеслав Чанов пожелал удачи голкиперу сборной России Игорю Акинфееву в предстоящем матче Кубка конфедераций-2017 с Португалией. По его словам, российский вратарь входит в число великих футболистов всего мира.
– Человек, отыгравший сотню матчей за сборную, как минимум вызывает уважение. Не каждому это дано. Подобное достижение позволяет Игорю войти в когорту, не побоюсь этих слов, великих футболистов.
– На уровне России?
– Нет, на мировом! Сто матчей в национальной команде – мечта любого большого мастера. Поздравлю Игоря лично, но и через вас лишним не будет. Счастлив, что его карьера так сложилась.
– Португалия – соперник не из легких...
– Да, поэтому желаю Игорю провести матч на своем высоком уровне. И, главное, чтобы остальные ребята его поддержали. Я сейчас за сборной слежу с особым вниманием, ведь помимо Акинфеева там есть еще один мой воспитанник – Володя Габулов.
– Ваш прогноз на встречу с чемпионами Европы?
– Очень хочется, чтобы наши парни добыли положительный результат. Тем более с турнирной точки зрения игра определяющая.