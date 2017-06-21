Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Чанов включил Акинфеева в список великих футболистов мира

    Тренер вратарей тульского «Арсенала» Вячеслав Чанов пожелал удачи голкиперу сборной России Игорю Акинфееву в предстоящем матче Кубка конфедераций-2017 с Португалией. По его словам, российский вратарь входит в число великих футболистов всего мира.

    – Человек, отыгравший сотню матчей за сборную, как минимум вызывает уважение. Не каждому это дано. Подобное достижение позволяет Игорю войти в когорту, не побоюсь этих слов, великих футболистов.

    – На уровне России?

    – Нет, на мировом! Сто матчей в национальной команде – мечта любого большого мастера. Поздравлю Игоря лично, но и через вас лишним не будет. Счастлив, что его карьера так сложилась.

    – Португалия – соперник не из легких...

    – Да, поэтому желаю Игорю провести матч на своем высоком уровне. И, главное, чтобы остальные ребята его поддержали. Я сейчас за сборной слежу с особым вниманием, ведь помимо Акинфеева там есть еще один мой воспитанник – Володя Габулов.

    – Ваш прогноз на встречу с чемпионами Европы?

    – Очень хочется, чтобы наши парни добыли положительный результат. Тем более с турнирной точки зрения игра определяющая.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    21.06.2017 07:16
    Рекомендуем
    Комментарии11
    ...
    • ...
      Рейтинг: +3942

      Kollljan 21 июня 2017, 19:58

      Великие футболисты мира знать не знают кто такой Чанов.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +6910

      sochi-2013 21 июня 2017, 12:50

      Сразу прям великий. Скромнее надо быть. Ну там: выдающийся, феноменальный, офигительный (в крайнем случае).

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +6095

      subbotaspartak > sochi-2013 21 июня 2017, 13:14

      Превосходный,
      Обалденный,
      Восхитительный.
      А Великие Были Пётр и Лев
      Не отбирай чужой хлеб.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +891

      bolela_16 21 июня 2017, 12:30

      во загнул, на таких великих бумаги не хватит...

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +4454

      Snek 21 июня 2017, 11:18

      ху из чанаф?

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +7038

      Диктор 21 июня 2017, 10:59

      Великий всемирный эксперт Чанов высказал свое существенное мнение-нам остается только молча преклонить колени перед ВЕЛИКИМИ.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1516

      Тазит 21 июня 2017, 10:56

      Огласите весь список, пожалуйста...

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2269

      dyema 21 июня 2017, 10:39

      Великий должен выиграть чего нибудь великое.....

      -1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +5450

      Дядя Серёжа 21 июня 2017, 09:26

      Осталось подтвердить.

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +447

      Alex3920486 21 июня 2017, 09:10

      После кубка будет видно...

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +382

      лёха72 21 июня 2017, 08:48

      а чанов у нас Эксперт?....

      -2
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11