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Чанов включил Акинфеева в список великих футболистов мира

21 июня 2017, 07:16
11

Тренер вратарей тульского «Арсенала» Вячеслав Чанов пожелал удачи голкиперу сборной России Игорю Акинфееву в предстоящем матче Кубка конфедераций-2017 с Португалией. По его словам, российский вратарь входит в число великих футболистов всего мира.

– Человек, отыгравший сотню матчей за сборную, как минимум вызывает уважение. Не каждому это дано. Подобное достижение позволяет Игорю войти в когорту, не побоюсь этих слов, великих футболистов.

– На уровне России?

– Нет, на мировом! Сто матчей в национальной команде – мечта любого большого мастера. Поздравлю Игоря лично, но и через вас лишним не будет. Счастлив, что его карьера так сложилась.

– Португалия – соперник не из легких...

– Да, поэтому желаю Игорю провести матч на своем высоком уровне. И, главное, чтобы остальные ребята его поддержали. Я сейчас за сборной слежу с особым вниманием, ведь помимо Акинфеева там есть еще один мой воспитанник – Володя Габулов.

– Ваш прогноз на встречу с чемпионами Европы?

– Очень хочется, чтобы наши парни добыли положительный результат. Тем более с турнирной точки зрения игра определяющая.

Источник: «Спорт-Экспресс»
Кубок конфедераций Россия Арсенал Португалия Акинфеев Игорь
Комментарии (11)
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лёха72
1498024117
а чанов у нас Эксперт?....
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Alex3920486
1498025426
После кубка будет видно...
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Дядя Серёжа
1498026368
Осталось подтвердить.
Ответить
dyema
1498030761
Великий должен выиграть чего нибудь великое.....
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Тазит
1498031790
Огласите весь список, пожалуйста...
Ответить
Диктор
1498031982
Великий всемирный эксперт Чанов высказал свое существенное мнение-нам остается только молча преклонить колени перед ВЕЛИКИМИ.
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Snek
1498033097
ху из чанаф?
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bolela_16
1498037454
во загнул, на таких великих бумаги не хватит...
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sochi-2013
1498038613
Сразу прям великий. Скромнее надо быть. Ну там: выдающийся, феноменальный, офигительный (в крайнем случае).
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Kollljan
1498064305
Великие футболисты мира знать не знают кто такой Чанов.
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