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    Мутко: «Надеюсь, нам не будет стыдно за сборную России в матче с Португалией»

    Вице-премьер РФ и президент РФС Виталий Мутко поделился ожиданиями от завтрашнего матча второго тура группового раунда Кубка конфедераций между сборными России и Португалии. Руководитель заявил, что надеется на прекрасную игру, а также на то, что подопечные Станислава Черчесова не разочаруют болельщиков.

    «Завтрашний матч сборной России вызвал повышенный интерес, все билеты проданы. Надеюсь, что мы увидим прекрасную игру и наша команда не разочарует болельщиков. Результат предсказать сложно, спорт есть спорт. Мы строим команду, она двигается вперед, возможно, мы все смотрим в будущее, но ребята готовились, старались и, надеюсь, завтра нам за них стыдно не будет», – сказал Мутко.

    Поединок Россия – Португалия состоится 21 июня и начнется в 18:00 по московскому времени. После первого тура россияне с тремя очками возглавляют турнирную таблицу группы А, португальцы имеют в своем активе один балл.

    Источник: ТАСС

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    20.06.2017 22:06
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    Комментарии16
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      Рейтинг: -125

      zenit2012 21 июня 2017, 19:19

      конечно будет стыдно! посмотри кто там играет!!!

      0
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      Рейтинг: +563

      tank219 21 июня 2017, 11:04

      Стыдно - это не про Мутко

      0
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    • ...
      Рейтинг: +281

      serhz 21 июня 2017, 07:23

      Лишь бы не 1:7 ! - и стыдно не будет никому .

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +461

      ЮЗИК 21 июня 2017, 07:22

      Только и остаётся надеется

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +847

      rubinovyi2 21 июня 2017, 06:41

      Нам за нее уже давно не стыдно.)

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +30

      Дмитрий_Kaзаков 21 июня 2017, 05:54

      Хотел поставить на точный счёт 7:0, но пришлось сделать две другие ставки тотатал Португалии больше 2.5 и общий тотал больше 4.5 :D

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +5450

      Дядя Серёжа 21 июня 2017, 05:10

      На то он и министра, чтоб такой базар вести, потом бы... стыдно не было.

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +6979

      1bear 21 июня 2017, 00:26

      ...надеюсь,что нам когда-нибудь не будет стыдно за Мутко...

      3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +876

      Вадим 1972 21 июня 2017, 00:16

      Матч всё покажет. Можем мы на что то надеяться или увы ещё сидим в одном
      месте.

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +5163

      RedWhiteFans2 20 июня 2017, 23:17

      А что ты сделал, для победы сборной России над Португалией????

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +30

      Дмитрий_Kaзаков > RedWhiteFans2 21 июня 2017, 05:52

      ставку :D

      1
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