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  • Мутко: «Надеюсь, нам не будет стыдно за сборную России в матче с Португалией»

Мутко: «Надеюсь, нам не будет стыдно за сборную России в матче с Португалией»

20 июня 2017, 22:06
17

Вице-премьер РФ и президент РФС Виталий Мутко поделился ожиданиями от завтрашнего матча второго тура группового раунда Кубка конфедераций между сборными России и Португалии. Руководитель заявил, что надеется на прекрасную игру, а также на то, что подопечные Станислава Черчесова не разочаруют болельщиков.

«Завтрашний матч сборной России вызвал повышенный интерес, все билеты проданы. Надеюсь, что мы увидим прекрасную игру и наша команда не разочарует болельщиков. Результат предсказать сложно, спорт есть спорт. Мы строим команду, она двигается вперед, возможно, мы все смотрим в будущее, но ребята готовились, старались и, надеюсь, завтра нам за них стыдно не будет», – сказал Мутко.

Поединок Россия – Португалия состоится 21 июня и начнется в 18:00 по московскому времени. После первого тура россияне с тремя очками возглавляют турнирную таблицу группы А, португальцы имеют в своем активе один балл.

Источник: ТАСС
Кубок конфедераций Россия Португалия Мутко Виталий
Комментарии (17)
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acer2003
1497986468
Как говорил один персонаж....Меня терзают смутные сомнения !
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insider_retro
1497988390
Дежурные фразы чинуши.... А в башке и в сердце - пустота!!!!....
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Chesn0k
1497988682
чота у леонтьича не боевой настрой)
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DeutschlandUberAlles
1497988981
Мячик крутится лавэшка мутится!
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RedWhiteFans2
1497989832
А что ты сделал, для победы сборной России над Португалией????
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Вадим 1972
1497993372
Матч всё покажет. Можем мы на что то надеяться или увы ещё сидим в одном месте.
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1bear
1497994009
...надеюсь,что нам когда-нибудь не будет стыдно за Мутко...
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Дядя Серёжа
1498011048
На то он и министра, чтоб такой базар вести, потом бы... стыдно не было.
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Дмитрий_Kaзаков
1498013686
Хотел поставить на точный счёт 7:0, но пришлось сделать две другие ставки тотатал Португалии больше 2.5 и общий тотал больше 4.5 :D
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zenit2012
1498061988
конечно будет стыдно! посмотри кто там играет!!!
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