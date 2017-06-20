Мутко: «Надеюсь, нам не будет стыдно за сборную России в матче с Португалией»

Вице-премьер РФ и президент РФС Виталий Мутко поделился ожиданиями от завтрашнего матча второго тура группового раунда Кубка конфедераций между сборными России и Португалии. Руководитель заявил, что надеется на прекрасную игру, а также на то, что подопечные Станислава Черчесова не разочаруют болельщиков.

«Завтрашний матч сборной России вызвал повышенный интерес, все билеты проданы. Надеюсь, что мы увидим прекрасную игру и наша команда не разочарует болельщиков. Результат предсказать сложно, спорт есть спорт. Мы строим команду, она двигается вперед, возможно, мы все смотрим в будущее, но ребята готовились, старались и, надеюсь, завтра нам за них стыдно не будет», – сказал Мутко.

Поединок Россия – Португалия состоится 21 июня и начнется в 18:00 по московскому времени. После первого тура россияне с тремя очками возглавляют турнирную таблицу группы А, португальцы имеют в своем активе один балл.