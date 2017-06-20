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  • Орлов: «Если Роналду успеют арестовать, у сборной России будет хороший шанс»

Орлов: «Если Роналду успеют арестовать, у сборной России будет хороший шанс»

20 июня 2017, 14:05
20

Комментатор Геннадий Орлов оценил шансы сборной России в предстоящем матче с командой Португалии в рамках группового этапа Кубка конфедераций-2017. По мнению журналиста, встреча завершится вничью.

«Мы с португальцами совсем недавно играли. Думаю, что с ними будет легче, чем с Мексикой. Если Роналду успеют арестовать, у нас будет хороший шанс. Все-таки мы по определению слабее, португальцы техничнее, но думаю, что сыграем вничью», – заявил Орлов.

Напомним, в первом матче на турнире Россия обыграла Новую Зеландию (2:0), а португальцы сыграли вничью с Мексикой (2:2).

Источник: Чемпионат.ком
Кубок конфедераций Россия Португалия Роналду Криштиану Орлов Геннадий
Комментарии (20)
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alex1951
1497957187
Орлову- Арестуют и Россия -Чемпион Мира! Орлов ,чё пил ,чем закусывал?
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yorgenbarenz
1497957748
Орлов!Это легко сделать. Надо пригласить Роналду на встречу с болельщиками около кремля и вручить уточку.
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RedGreenHooligan
1497958855
Орлов вообще в курсе, что его арестовать могут только на территории Испании?
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subbotaspartak
1497959398
Я Роналду не терплю, но зачем в человека плевать? Не мозгов, не совести и юмора твоего не понять. Не сборная России по определению слабее, а ты слабак, Вот плюнул в Рональду, потому что он не может ответить, разве не так?
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мароко
1497960744
У Орлова голова заболела, всех пересадить , что бы сборная выиграла ......
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Тазит
1497960906
Похоже, тупой юмор вещь заразная... Мутко в карантин поместите...
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Александр52
1497961501
Стыдно за питерский юмор! Кто его остановит?
Ответить
Диктор
1497963350
Так гуманоиду больше не наливать.
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dok66
1497968038
Хотел пошутить ! А получилось как всегда ....)))
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OfaZavr
1497970368
Гадости болтает как всегда.
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