Орлов: «Если Роналду успеют арестовать, у сборной России будет хороший шанс»

Комментатор Геннадий Орлов оценил шансы сборной России в предстоящем матче с командой Португалии в рамках группового этапа Кубка конфедераций-2017. По мнению журналиста, встреча завершится вничью.

«Мы с португальцами совсем недавно играли. Думаю, что с ними будет легче, чем с Мексикой. Если Роналду успеют арестовать, у нас будет хороший шанс. Все-таки мы по определению слабее, португальцы техничнее, но думаю, что сыграем вничью», – заявил Орлов.

Напомним, в первом матче на турнире Россия обыграла Новую Зеландию (2:0), а португальцы сыграли вничью с Мексикой (2:2).