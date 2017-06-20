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    Орлов: «Если Роналду успеют арестовать, у сборной России будет хороший шанс»

    Комментатор Геннадий Орлов оценил шансы сборной России в предстоящем матче с командой Португалии в рамках группового этапа Кубка конфедераций-2017. По мнению журналиста, встреча завершится вничью.

    «Мы с португальцами совсем недавно играли. Думаю, что с ними будет легче, чем с Мексикой. Если Роналду успеют арестовать, у нас будет хороший шанс. Все-таки мы по определению слабее, португальцы техничнее, но думаю, что сыграем вничью», – заявил Орлов.

    Напомним, в первом матче на турнире Россия обыграла Новую Зеландию (2:0), а португальцы сыграли вничью с Мексикой (2:2).

    Источник: Чемпионат.ком

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    20.06.2017 14:05
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    Комментарии20
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      Рейтинг: +5450

      Дядя Серёжа 21 июня 2017, 05:16

      Срамота. Питерская культурная срамота.

      1
      Ответить
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      Рейтинг: -262

      lekseij2007 20 июня 2017, 20:25

      Орлов, ЗАВАЛИ!!!!!

      0
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      Рейтинг: +36139

      OfaZavr 20 июня 2017, 17:52

      Гадости болтает как всегда.

      3
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      Рейтинг: +24829

      dok66 20 июня 2017, 17:13

      Хотел пошутить ! А получилось как всегда ....)))

      4
      Ответить
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      Рейтинг: +364

      neofizer 20 июня 2017, 17:01

      понеслоо...

      0
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      Рейтинг: +597

      Gornostay 20 июня 2017, 16:12

      Предположим ,что автобус сборной Португалии ....потерялся!
      Или: все португальские игроки отравились и не слезают с горшка!
      Или: никто не слышал про Португалию!
      Тоже самое происходит со всеми конкурентами)) Мы "заслуженно" выигрываем турнир!!

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +129

      Пикап96 > Gornostay 21 июня 2017, 05:07

      Вот прям с языка снял))

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +7038

      Диктор 20 июня 2017, 15:55

      Так гуманоиду больше не наливать.

      4
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      Рейтинг: +7710

      mihail200606 20 июня 2017, 15:50

      Для орлова это неплохая шутка... По сравнению во всем остальным бредом..

      1
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      Рейтинг: +1167

      Александр52 20 июня 2017, 15:25

      Стыдно за питерский юмор! Кто его остановит?

      5
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      Рейтинг: +1516

      Тазит 20 июня 2017, 15:15

      Похоже, тупой юмор вещь заразная... Мутко в карантин поместите...

      3
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