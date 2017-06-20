Бубнов: «Игра сборной России меня разочаровала»

Известный футбольный эксперт Александр Бубнов остался недоволен игрой сборной России в первом матче Кубка конфедераций против Новой Зеландии (2:0). По мнению Бубнова, подопечные Станислава Черчесова должны были обыгрывать своего соперника с более крупным счетом.

«Сборная Новой Зеландии – самая слабая команда турнира. Вся интрига в том, смогут ли они забить или нет. Об очках речи идти не может. Такой слабой сборной я не ожидал увидеть. Игра сборной России меня скорее разочаровала. Я ждал более агрессивного футбола против такой слабой команды. Мы должны были создавать и реализовывать больше моментов.

Да, у нас действительно были возможности забить, но против соперников класса Новой Зеландии давление не должно прекращаться до тех пор, пока счет не станет разгромным. Они вообще не должны переходить центр поля. Наши игроки должны получать удовольствие от атаки и доводить до совершенства взаимодействие друг с другом.

У нас же брак выше 30 процентов. Причем в обоих таймах. Ни один футболист не вышел за сто ТТД… Да мы в товарищеском матче с чилийцами ошибались намного меньше, а тут с Новой Зеландией каждое третье действие – брак. Мы выиграли, вопросов нет, но качество игры у сборной очень низкое», – сказал Бубнов.