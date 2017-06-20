Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ Первая лига Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

Бубнов: «Игра сборной России меня разочаровала»

20 июня 2017, 09:28
35

Известный футбольный эксперт Александр Бубнов остался недоволен игрой сборной России в первом матче Кубка конфедераций против Новой Зеландии (2:0). По мнению Бубнова, подопечные Станислава Черчесова должны были обыгрывать своего соперника с более крупным счетом.

«Сборная Новой Зеландии – самая слабая команда турнира. Вся интрига в том, смогут ли они забить или нет. Об очках речи идти не может. Такой слабой сборной я не ожидал увидеть. Игра сборной России меня скорее разочаровала. Я ждал более агрессивного футбола против такой слабой команды. Мы должны были создавать и реализовывать больше моментов.

Да, у нас действительно были возможности забить, но против соперников класса Новой Зеландии давление не должно прекращаться до тех пор, пока счет не станет разгромным. Они вообще не должны переходить центр поля. Наши игроки должны получать удовольствие от атаки и доводить до совершенства взаимодействие друг с другом.

У нас же брак выше 30 процентов. Причем в обоих таймах. Ни один футболист не вышел за сто ТТД… Да мы в товарищеском матче с чилийцами ошибались намного меньше, а тут с Новой Зеландией каждое третье действие – брак. Мы выиграли, вопросов нет, но качество игры у сборной очень низкое», – сказал Бубнов.

Источник: Sportbox.ru
Кубок конфедераций Россия Новая Зеландия Бубнов Александр
Комментарии (35)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
prostoGorbunov
1497940291
Отличное трезвое мнение!! А то впали все в эйфорию....ААА, Россия на 1 месте в группе!! Игры то нет, ребята
Ответить
FanatSerj
1497940970
"давление не должно прекращаться до тех пор, пока счет не станет разгромным. Они вообще не должны переходить центр поля." Я конечно все понимаю, возраст, маразм, но Бубен все же клоун, у нас не сборная Бразилии, чтобы так играть. Вон немцы с Австралией до конца матча на волоске висели, два мяча пропустили, так это действующий чемпион мира, мать его. А если посмотреть как Португальцы стали чемпионами Европы? это ж вообще писец и ничего в Португалии никто не ноет. Только пля в России есть бубны, которые вечно ноют, проиграли - разочарованы, выиграли - разочарованы. У нас средненькая сборная, сейчас парни видно, что стараются и выкладываются, Выиграли - молодцы (какая нафиг эйфория). Проиграют - тогда и будете на жопе волосы рвать, хотя и тут ничего не вижу удивительного.
Ответить
bset
1497941710
Если Россия просто сэкономила сила и покажет себя достойно против Португалии, это сразу все объяснит. Тем более, что для России нормальная ситуация - играть с двойной самоотдачей против сильных соперников. Вспомнить хотя бы ту же Англию в 2007 и следом проигранный матч против Израиля. Ну а что по факту будет, завтра увидим. Но верить уже не во что. Самая слабая сборная за всю новейшую историю.
Ответить
Alex3920486
1497942979
Да как ты зае...л! Залепи свой бубен и не звени им....!!! Уже реально достал своими ТТХ, подключи PS4 и поправь показатели)))..Мы все и без твоих комментов понимаем и видим...А если ты такой гений на бумаге, возьми да и по тренируй сборную разок, а критиковать может каждый!
Ответить
Garrincha58
1497943152
а меня нет, потому что игры уже давно нет
Ответить
tank219
1497944229
Слышен звон бубенцов издалека. Вчера у Австралии ТТД было хуже нашего вдвое, но две банки колбасникам оформили. Нужно, чтобы нам просто везло.
Ответить
Диктор
1497944952
Бу-бу-бу-бу и по итогу все.
Ответить
insider_retro
1497945997
Глядя со стороны - в общем-то прав "...известный футбольный эксперт Александр Бубнов..." Выиграли - хорошо, но как - другая сторона медали... От немцев то же вчера ожидалось нечто, а получилось по-спортивному скромно.... Турнир скоротечный, многое будет меняться от игры к игре.... Надеюсь, что наши не все карты кинули на поле и Черчесов что-нибудь придумает... Хотя, что с Португалией придумать.... Бегать надо, выкладываться каждому за себя и того парня... Верю в успех! Парни ПОРАДУЙТЕ Бубнова!!!!... И нас....
Ответить
nemolod
1497957226
Тут уже психология-практически большинство игроков не имеют опыта выступления в таких крупных турнирах,да еще и домашнем,сам забыл,когда молодым был!
Ответить
DeutschlandUberAlles
1497957349
Опять смотрит сугубо на Технико-Тактические Действия(ТТД) и сравнивает с Барселоной.
Ответить
Главные новости
Черчесов ответил, почему «зачехлил» 37-летнего вратаря Шелию
09:24
Батраков собирает вещи, позиция «Спартака» по Пиняеву, новый клуб Тикнизяна и другие новости
01:59
Московский клуб находится на грани революции
01:21
10
Ротенберга могут уволить из «Локо» из-за Батракова
00:57
9
Черчесов прокомментировал чудовищный промах Мелкадзе в матче с «Краснодаром»
00:25
3
Семин двумя словами описал ближайшего соперника России
00:03
В «Локо» конфликт из-за Батракова
Вчера, 23:48
1
Игдисамов объяснил, почему исключил Баринова из основы ЦСКА
Вчера, 23:38
2
Стало известно, возглавит ли Хохлов «Локомотив»
Вчера, 23:18
3
Детали переговоров «Локо» и «Галатасарая» по Батракову
Вчера, 22:55
3
Все новости
Все новости
В 2021 году клубный ЧМ заменит Кубок конфедераций. Топ-клубы против
2019.03.15 21:10
3
Россия – единственная команда-участница Кубка конфедераций-2017, оставшаяся на ЧМ-2018
2018.07.02 19:41
9
Смолов: «Я плакал после матча с Мексикой на Кубке конфедераций. Нам было по силам выйти из группы»
2018.05.21 19:00
15
Шишкин: «Из-за замены с Португалией люди решили, что я виноват в поражении»
2017.12.23 08:30
5
Бубнов: «Сборная, игравшая с «Динамо», могла бы сразиться с тем составом, что был у России на Кубке конфедераций. Неизвестно еще, кто бы победил»
2017.09.04 18:54
7
Мутко: «На Кубке конфедераций сборной России не хватило попадания в плей-офф. Матч с Мексикой у меня до сих пор перед глазами»
2017.09.02 18:30
4
Кудряшова не впечатлили Роналду и Эрнандес на Кубке конфедераций
2017.08.23 10:43
7
Почему рейтинг ФИФА не показывает реальный уровень сборных
2017.08.10 17:30
27
Фернандес продолжает учить гимн России
2017.08.10 10:42
5
Черышев: «Российские футболисты ценят поддержку и нуждаются в ней»
2017.08.01 07:31
2
Джикия: «Партнеры подкалывали: «Сколько заплатил Саутгейту за похвалу в свой адрес?»
2017.07.31 16:45
3
Марадона: «Видеоассистент засчитал бы гол СССР в ворота Аргентины в 1990 году»
2017.07.31 08:16
5
Аршавин верит, что сборная России выйдет из группы на ЧМ-2018
2017.07.20 01:22
22
Сорокин недоволен посещаемостью церемонии открытия и закрытия Кубка конфедераций
2017.07.17 09:52
1
Сорокин пообещал расширить категорию самых дешевых билетов на ЧМ-2018
2017.07.17 07:55
4
Сорокин: «Когда у вас более 650 тысяч зрителей, то все не могут быть абсолютно счастливы и удовлетворены»
2017.07.17 06:36
Ребров считает, что сборная России достойно выступила на Кубке конфедераций
2017.07.12 13:27
15
ВидеоГол Фабиана в ворота Германии признан лучшим на Кубке конфедераций-2017
2017.07.10 16:25
2
Игнатьев не видит в России футболистов уровня Аршавина
2017.07.10 08:52
4
Широков увидел в игре сборной России прогресс
2017.07.10 08:31
2
Игнатьев: «Сейчас в России нет качественных футболистов»
2017.07.10 07:42
2
Игнатьев ставит задачу сборной стать законодателями моды в мировом футболе
2017.07.10 06:07
3
Миранчук: «На Кубке конфедераций было видно самоотдачу и игру от сборной»
2017.07.10 00:52
1
Чичкин: «Акинфеев был лучшим игроком сборной на Кубке конфедераций»
2017.07.09 07:09
14
Жирков: «Видеоповторы? Непонятно, как судьи просматривают эпизоды»
2017.07.08 10:40
8
Непомнящий: «Акинфеев – это игрок высокого уровня, вратарь номер один в стране»
2017.07.08 08:55
8
Жирков: «Мое удаление в игре с Мексикой? Полная чушь! Игровой момент – не более того»
2017.07.08 07:52
15
Шишкин: «Роналду — это действительно космос»
2017.07.08 07:15
4
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+