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    Бубнов: «Игра сборной России меня разочаровала»

    Известный футбольный эксперт Александр Бубнов остался недоволен игрой сборной России в первом матче Кубка конфедераций против Новой Зеландии (2:0). По мнению Бубнова, подопечные Станислава Черчесова должны были обыгрывать своего соперника с более крупным счетом.

    «Сборная Новой Зеландии – самая слабая команда турнира. Вся интрига в том, смогут ли они забить или нет. Об очках речи идти не может. Такой слабой сборной я не ожидал увидеть. Игра сборной России меня скорее разочаровала. Я ждал более агрессивного футбола против такой слабой команды. Мы должны были создавать и реализовывать больше моментов.

    Да, у нас действительно были возможности забить, но против соперников класса Новой Зеландии давление не должно прекращаться до тех пор, пока счет не станет разгромным. Они вообще не должны переходить центр поля. Наши игроки должны получать удовольствие от атаки и доводить до совершенства взаимодействие друг с другом.

    У нас же брак выше 30 процентов. Причем в обоих таймах. Ни один футболист не вышел за сто ТТД… Да мы в товарищеском матче с чилийцами ошибались намного меньше, а тут с Новой Зеландией каждое третье действие – брак. Мы выиграли, вопросов нет, но качество игры у сборной очень низкое», – сказал Бубнов.

    Источник: Sportbox.ru

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    20.06.2017 09:28
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    Комментарии33
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      Рейтинг: +212

      perm 242 21 июня 2017, 10:59

      пожалуй соглашусь с Бубновым ...

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1251

      CskaMoscovv 20 июня 2017, 22:08

      От него ничего другого не услышите кроме критики

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +10

      Пенс 20 июня 2017, 20:40

      согласен с Бубновым!!!!

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +4271

      mutabor0992 20 июня 2017, 17:09

      В точку...

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +896

      DeutschlandUberAlles 20 июня 2017, 14:15

      Опять смотрит сугубо на Технико-Тактические Действия(ТТД) и сравнивает с Барселоной.

      1
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    • ...
      Рейтинг: +2862

      nemolod 20 июня 2017, 14:13

      Тут уже психология-практически большинство игроков не имеют опыта выступления в таких крупных турнирах,да еще и домашнем,сам забыл,когда молодым был!

      1
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    • ...
      Рейтинг: +7038

      Диктор 20 июня 2017, 14:09

      А меня лично разочаровывают твои коменты,и что теперь запретить тебе говорить? Конечно это было фантастично-но увы невозможно.

      1
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      Рейтинг: +11475

      alex1951 20 июня 2017, 13:42

      Это мнение господина БУ.
      Наше мнение такое :
      победителей не судят - раз.
      2,3,4 - гола не имеет ни полового,ни политичечскага значения - два
      главное ,это банда во главе с Крыштыану Роналду,вот ,где надо усраться,обосраться во имя Победы! У меня все!

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      Рейтинг: +3020

      Nesterenko 20 июня 2017, 13:37

      А при каком тренере сборная России реализовывала все моменты в матче?? Да это один из главных бичей нашей сборной на все века - плохая реализация голевых моментах.

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      Рейтинг: +2122

      Chesn0k 20 июня 2017, 13:35

      всё правильно, нз надо было пяток отгружать, пока они не поняли, куда попали. щас скатают две ничейки с португалией и мексикой и вылетят по разнице голов, потому порту и мексы по трёшке минимум положат гостям из океании.

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