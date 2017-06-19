Миранчук: «В матче с Португалией надо выходить, играть и побеждать»

Полузащитник сборной России Алексей Миранчук поделился мнением о матче соперников национальной команды по групповому раунду Кубка конфедераций – Португалии и Мексики (2:2). Также игрок высказал свою точку зрения по поводу системы видеоповторов, используемой на турнире, и рассказал, что российским футболистам разрешено видеться с родными и близкими в определенное время.

«Была хорошая игра, интересная. Португалия играла грамотно, где-то первые 15 минут мексиканцы владели инициативой, но потом португальцы использовали свои контратаки. Они начинали играть от обороны, видимо была такая тактика, но потом начали атаковать. Эта игра показала, что надо опасаться контратак португальцев. Надо выходить, играть и побеждать. В первую очередь нам надо отталкиваться от своей игры.

Нам говорили, что придется привыкать к видеоповторам. Все равно против эмоций сложно, но потом вспоминаешь, что справедливость восторжествует. Это данность, которую надо просто принять. Да, возможно, с одной стороны это забирает какой-то интерес у футбола, но в тоже время все будет честно и справедливо.

Ни для кого не секрет, что к нам могут на пару часов прийти близкие люди, родные, дети. Это добавляет поддержки. Это не делается перед игрой, а делается за четыре дня до матча – все рассчитано. Никаких проблем в этом нет», – сказал Миранчук.

Напомним, Португалия станет следующим соперником подопечных Станислава Черчесова. Поединок состоится в среду, 21 июня, и начнется в 18:00 по московскому времени. После первого тура россияне занимают первое место в группе А, имея в активе три очка. У португальцев – один балл.