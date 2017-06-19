Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Миранчук: «В матче с Португалией надо выходить, играть и побеждать»

    Полузащитник сборной России Алексей Миранчук поделился мнением о матче соперников национальной команды по групповому раунду Кубка конфедераций – Португалии и Мексики (2:2). Также игрок высказал свою точку зрения по поводу системы видеоповторов, используемой на турнире, и рассказал, что российским футболистам разрешено видеться с родными и близкими в определенное время.

    «Была хорошая игра, интересная. Португалия играла грамотно, где-то первые 15 минут мексиканцы владели инициативой, но потом португальцы использовали свои контратаки. Они начинали играть от обороны, видимо была такая тактика, но потом начали атаковать. Эта игра показала, что надо опасаться контратак португальцев. Надо выходить, играть и побеждать. В первую очередь нам надо отталкиваться от своей игры.

    Нам говорили, что придется привыкать к видеоповторам. Все равно против эмоций сложно, но потом вспоминаешь, что справедливость восторжествует. Это данность, которую надо просто принять. Да, возможно, с одной стороны это забирает какой-то интерес у футбола, но в тоже время все будет честно и справедливо.

    Ни для кого не секрет, что к нам могут на пару часов прийти близкие люди, родные, дети. Это добавляет поддержки. Это не делается перед игрой, а делается за четыре дня до матча – все рассчитано. Никаких проблем в этом нет», – сказал Миранчук.

    Напомним, Португалия станет следующим соперником подопечных Станислава Черчесова. Поединок состоится в среду, 21 июня, и начнется в 18:00 по московскому времени. После первого тура россияне занимают первое место в группе А, имея в активе три очка. У португальцев – один балл.

    Источник: Р-Спорт

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    19.06.2017 14:42
    Рекомендуем
    Комментарии13
    ...
    • ...
      Рейтинг: +10

      Пенс 20 июня 2017, 20:28

      если Россия не будет в финале-Мутко вылетит сразу из кресла теплого....

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +10

      Пенс 20 июня 2017, 20:27

      еще один Пеле-Миранчук!!!1..надо выходить...побеждать....играть....-а мастерства то хватит?????...

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +10

      Пенс 20 июня 2017, 20:25

      а Роналду свалят по любому ...возможно и на носилки.....

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +17366

      Garrincha58 19 июня 2017, 19:00

      неужели кто то верит, что наши могут выиграть, да не в жизь

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +10

      Пенс > Garrincha58 20 июня 2017, 20:23

      конечно могут!!!! если господин Мутко уже зарядил судей...Путину же пообещал -всех порвем....

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +628

      somn 19 июня 2017, 16:45

      Утконосов обыграли еле-еле, но португалов порвём!?

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +4761

      84aivengo 19 июня 2017, 16:18

      посмотрим.чего эта сборная стоит...

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +273

      Berikosha 19 июня 2017, 15:57

      Только при полной самоотдаче возможно победить

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2616

      yorgenbarenz 19 июня 2017, 15:41

      Хитрован...,не сказал,что надо(и это главное)всеми силами держать Роналду . Роналду отойдёт отлить за ворота-с ним тоже пара человек должны идти.А то мало ли....

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2110

      Bozigit 19 июня 2017, 15:16

      прям как Кутузов

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +563

      tank219 19 июня 2017, 15:00

      Действительно, все просто - пришли, обыграли и ушли. В молодости у меня был такой командир роты. Говорит мне: завтра чемпионат по штанге, ты выступаешь. Я ему, что никогда штангу не поднимал. Там, - говорит, - все просто, четким строевым шагом вышел на помост, поднял штангу, подержал 3 секунды, положил и ушел. Что тут сложного?

      3
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11