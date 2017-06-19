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  • Миранчук: «В матче с Португалией надо выходить, играть и побеждать»

Миранчук: «В матче с Португалией надо выходить, играть и побеждать»

19 июня 2017, 14:42
13

Полузащитник сборной России Алексей Миранчук поделился мнением о матче соперников национальной команды по групповому раунду Кубка конфедераций – Португалии и Мексики (2:2). Также игрок высказал свою точку зрения по поводу системы видеоповторов, используемой на турнире, и рассказал, что российским футболистам разрешено видеться с родными и близкими в определенное время.

«Была хорошая игра, интересная. Португалия играла грамотно, где-то первые 15 минут мексиканцы владели инициативой, но потом португальцы использовали свои контратаки. Они начинали играть от обороны, видимо была такая тактика, но потом начали атаковать. Эта игра показала, что надо опасаться контратак португальцев. Надо выходить, играть и побеждать. В первую очередь нам надо отталкиваться от своей игры.

Нам говорили, что придется привыкать к видеоповторам. Все равно против эмоций сложно, но потом вспоминаешь, что справедливость восторжествует. Это данность, которую надо просто принять. Да, возможно, с одной стороны это забирает какой-то интерес у футбола, но в тоже время все будет честно и справедливо.

Ни для кого не секрет, что к нам могут на пару часов прийти близкие люди, родные, дети. Это добавляет поддержки. Это не делается перед игрой, а делается за четыре дня до матча – все рассчитано. Никаких проблем в этом нет», – сказал Миранчук.

Напомним, Португалия станет следующим соперником подопечных Станислава Черчесова. Поединок состоится в среду, 21 июня, и начнется в 18:00 по московскому времени. После первого тура россияне занимают первое место в группе А, имея в активе три очка. У португальцев – один балл.

Источник: Р-Спорт
Кубок конфедераций Россия Португалия Миранчук Алексей
Комментарии (13)
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ФК_Полоцк
1497872658
Миранчук после матча с Португалией: «В матче надо было выходить, играть и побеждать»
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Stavropolets
1497873153
Так выходите, играйте и побеждайте. А мы вас поддержим
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tank219
1497873632
Действительно, все просто - пришли, обыграли и ушли. В молодости у меня был такой командир роты. Говорит мне: завтра чемпионат по штанге, ты выступаешь. Я ему, что никогда штангу не поднимал. Там, - говорит, - все просто, четким строевым шагом вышел на помост, поднял штангу, подержал 3 секунды, положил и ушел. Что тут сложного?
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Berikosha
1497877049
Только при полной самоотдаче возможно победить
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84aivengo
1497878309
посмотрим.чего эта сборная стоит...
Ответить
somn
1497879949
Утконосов обыграли еле-еле, но португалов порвём!?
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Garrincha58
1497888046
неужели кто то верит, что наши могут выиграть, да не в жизь
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Пенс
1497979535
а Роналду свалят по любому ...возможно и на носилки.....
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Пенс
1497979632
еще один Пеле-Миранчук!!!1..надо выходить...побеждать....играть....-а мастерства то хватит?????...
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Пенс
1497979691
если Россия не будет в финале-Мутко вылетит сразу из кресла теплого....
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