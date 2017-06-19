В «Урале» сообщили об интересе к Лебеденко

В «Урале» сообщили, что клуб рассматривает вариант с подписанием экс-хавбека «Терека» Игоря Лебеденко.

Ранее появилась информация, что к 34-летнему футболисту проявляют интерес «Динамо» и «Рубин».

«Со стороны «Урала» есть определенный интерес к Лебеденко. Рано говорить о том, что игрок точно окажется в этой команде, но известно, что руководство клуба не смущает возраст игрока.

Они уже имели опыт работы с возрастными футболистами и знают, как выжать из них максимум. Помимо этого, в конце прошлого сезона полузащитник доказал, что способен быть одним из лидеров команды. Стоит отметить, что Лебеденко также заинтересован в переезде в Екатеринбург», – сказал представитель «шмелей».

Лебеденко защищал цвета «Терека» с 2012 по 2017 год. В минувшем сезоне он выходил на поле в 18-ти матчах, отметившись четырьмя голами.