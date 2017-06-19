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    В «Урале» сообщили об интересе к Лебеденко

    В «Урале» сообщили, что клуб рассматривает вариант с подписанием экс-хавбека «Терека» Игоря Лебеденко.

    Ранее появилась информация, что к 34-летнему футболисту проявляют интерес «Динамо» и «Рубин».

    «Со стороны «Урала» есть определенный интерес к Лебеденко. Рано говорить о том, что игрок точно окажется в этой команде, но известно, что руководство клуба не смущает возраст игрока.

    Они уже имели опыт работы с возрастными футболистами и знают, как выжать из них максимум. Помимо этого, в конце прошлого сезона полузащитник доказал, что способен быть одним из лидеров команды. Стоит отметить, что Лебеденко также заинтересован в переезде в Екатеринбург», – сказал представитель «шмелей».

    Лебеденко защищал цвета «Терека» с 2012 по 2017 год. В минувшем сезоне он выходил на поле в 18-ти матчах, отметившись четырьмя голами.

    Источник: Известия

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    19.06.2017 12:54
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +24829

      dok66 19 июня 2017, 15:56

      Пав ушел . Поэтому вполне вероятно . Хотя в Урале и так есть забивные !

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      Рейтинг: +2516

      МАКАРШВЕД 19 июня 2017, 13:06

      УРАЛУ не помешает!!! Здесь все обретали вторую молодость!!!

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