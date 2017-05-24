Лебеденко может перейти в «Динамо» или «Рубин»

Староват он для нас, очень староват, еще Олега Иванова сватают к нам. Собираем Терек 2? нужны более молодые игроки, тем более у нас хорошие молодые свои игроки,которым как по мне нужно давать шанс в играх за основу.
Полузащитник Игорь Лебеденко, контракт которого с «Тереком» истек, в ближайшее время может стать игроком московского «Динамо». Также в услугах игрока заинтересован «Рубин».
Сообщается, что сам футболист склоняется к продолжению карьеры в столичном клубе. 33-летний хавбек выступал за «Терек» с 2013 года. На его счету 130 матчей и 18 голов.