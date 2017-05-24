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    Лебеденко может перейти в «Динамо» или «Рубин»

    Полузащитник Игорь Лебеденко, контракт которого с «Тереком» истек, в ближайшее время может стать игроком московского «Динамо». Также в услугах игрока заинтересован «Рубин».

    Сообщается, что сам футболист склоняется к продолжению карьеры в столичном клубе. 33-летний хавбек выступал за «Терек» с 2013 года. На его счету 130 матчей и 18 голов.

    Источник: «Советский спорт»

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    24.05.2017 16:20
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    Комментарии8
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      Рейтинг: +144

      denisrebrikov 26 мая 2017, 22:05

      Староват он для нас, очень староват, еще Олега Иванова сватают к нам. Собираем Терек 2? нужны более молодые игроки, тем более у нас хорошие молодые свои игроки,которым как по мне нужно давать шанс в играх за основу.

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      Рейтинг: +1435

      x-x-x-x-x 25 мая 2017, 11:46

      удачи Лебеденко!!!!

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      Рейтинг: +5450

      Дядя Серёжа 25 мая 2017, 05:41

      Вот только Динаме не надо собирать всех отказников

      0
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      Рейтинг: +429

      alexfilatov 24 мая 2017, 23:34

      староват он, конечно, в Динамо бы игроков поперспективнее!

      0
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      Рейтинг: +1022

      Joko21 24 мая 2017, 20:01

      вариант с Динамо звучит более правдоподобно

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      Рейтинг: +7382

      Сильвербой 24 мая 2017, 18:43

      Круговорот........

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      Рейтинг: +24829

      dok66 24 мая 2017, 17:12

      Скорее в Динамо , или еще куда .

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      Рейтинг: +28

      77ARHANGEL 24 мая 2017, 17:09

      Рубину он точно не нужен. Утка

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