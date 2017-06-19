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    Швец: «Ахмат» Кононова – идеальный для меня вариант»

    Полузащитник Антон Швец, который находится на просмотре в «Ахмате», уверен, что грозненскую команду ждет светлое будущее.

    «Для меня честь попасть в историю такого клуба как «Ахмат». Думаю, у него будет хорошее будущее. Только самые положительные эмоции, все нравится, все на высшем уровне. Ребята, тренерский штаб – все меня встретили хорошо.

    Конечно, слежу за российским чемпионатом. Я люблю комбинационный футбол. Именно этого хочет Олег Кононов от «Ахмата». Чтобы команда играла с мячом. Для меня это идеальный вариант», – сказал Швец.

    Напомним, Антон имеет опыт выступления в составе «Вильярреала» и «Сарагосы».

    Источник: ФК «Ахмат»

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    19.06.2017 08:16
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +571

      RJM555 19 июня 2017, 16:32

      играл бы как лижет цены бы небыло

      0
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    • ...
      Рейтинг: +222

      ДЖУZ 19 июня 2017, 12:29

      Позитивный парнишка

      0
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