Швец: «Ахмат» Кононова – идеальный для меня вариант»

Полузащитник Антон Швец, который находится на просмотре в «Ахмате», уверен, что грозненскую команду ждет светлое будущее.

«Для меня честь попасть в историю такого клуба как «Ахмат». Думаю, у него будет хорошее будущее. Только самые положительные эмоции, все нравится, все на высшем уровне. Ребята, тренерский штаб – все меня встретили хорошо.

Конечно, слежу за российским чемпионатом. Я люблю комбинационный футбол. Именно этого хочет Олег Кононов от «Ахмата». Чтобы команда играла с мячом. Для меня это идеальный вариант», – сказал Швец.

Напомним, Антон имеет опыт выступления в составе «Вильярреала» и «Сарагосы».