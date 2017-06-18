Сантуш: «Система видеоповторов применялась лишь тогда, кода мы забивали голы»

Главный тренер сборной Португалии Фернанду Сантуш после ничьей с командой Мексики (2:2) в матче Кубка конфедераций высказал мнение о системе видеоповторов.

Напомним, что на 22-й минуте встречи Пепе забил гол мексиканцам, но главный арбитр Нестор Питана воспользовался помощью видеосудей и отменил взятие ворот.

– Вы поддерживаете систему видеоповторов, которая была сегодня опробована сегодня дважды?

– Это новое правило, никуда не денешься. Если футбол от этого выиграет – отлично! Но давайте относиться к нему внимательно. Сейчас еще никто не понимает до конца порядок действия видеопомощников. Сегодня они использовались лишь тогда, когда мы забивали голы. А когда стало 2:2 – почему-то нет. Хотя не знаю, придерживал там кто-то кого-то или нет. Впрочем, повторю: правило ввели, будем играть в футбол по нему.