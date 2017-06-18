Сантуш: «Система видеоповторов применялась лишь тогда, кода мы забивали голы»

Все нужно опробовать и отработать! Ну, например, первый гол португальцев: вне игры было! Но когда? После этого мяча коснулось человек 5, было пару ударов по воротам и потом гол! С какого времени нужно просматривать эпизод с забитым голом? А если в центре поля мяч вышел в аут и после этого шла атака минуты 3-4 без остановки, а потом забит гол, то как быть? Ведь эпизод с аутом повлиял на гол? А что делать с 3-4 минутами, сыгранными до гола? Я только за просмотры видеоповторов и принятия решения по ним, но нужно определиться с какого момента осуществлять просмотр! В хоккее проще, время отматывают назад! А как будет в футболе?
Главный тренер сборной Португалии Фернанду Сантуш после ничьей с командой Мексики (2:2) в матче Кубка конфедераций высказал мнение о системе видеоповторов.
Напомним, что на 22-й минуте встречи Пепе забил гол мексиканцам, но главный арбитр Нестор Питана воспользовался помощью видеосудей и отменил взятие ворот.
– Вы поддерживаете систему видеоповторов, которая была сегодня опробована сегодня дважды?
– Это новое правило, никуда не денешься. Если футбол от этого выиграет – отлично! Но давайте относиться к нему внимательно. Сейчас еще никто не понимает до конца порядок действия видеопомощников. Сегодня они использовались лишь тогда, когда мы забивали голы. А когда стало 2:2 – почему-то нет. Хотя не знаю, придерживал там кто-то кого-то или нет. Впрочем, повторю: правило ввели, будем играть в футбол по нему.