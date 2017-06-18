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    Сантуш: «Система видеоповторов применялась лишь тогда, кода мы забивали голы»

    Главный тренер сборной Португалии Фернанду Сантуш после ничьей с командой Мексики (2:2) в матче Кубка конфедераций высказал мнение о системе видеоповторов.

    Напомним, что на 22-й минуте встречи Пепе забил гол мексиканцам, но главный арбитр Нестор Питана воспользовался помощью видеосудей и отменил взятие ворот.

    – Вы поддерживаете систему видеоповторов, которая была сегодня опробована сегодня дважды?

    – Это новое правило, никуда не денешься. Если футбол от этого выиграет – отлично! Но давайте относиться к нему внимательно. Сейчас еще никто не понимает до конца порядок действия видеопомощников. Сегодня они использовались лишь тогда, когда мы забивали голы. А когда стало 2:2 – почему-то нет. Хотя не знаю, придерживал там кто-то кого-то или нет. Впрочем, повторю: правило ввели, будем играть в футбол по нему.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    18.06.2017 21:20
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    Комментарии7
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      Рейтинг: +7221

      Serjoga 19 июня 2017, 00:55

      Все нужно опробовать и отработать! Ну, например, первый гол португальцев: вне игры было! Но когда? После этого мяча коснулось человек 5, было пару ударов по воротам и потом гол! С какого времени нужно просматривать эпизод с забитым голом? А если в центре поля мяч вышел в аут и после этого шла атака минуты 3-4 без остановки, а потом забит гол, то как быть? Ведь эпизод с аутом повлиял на гол? А что делать с 3-4 минутами, сыгранными до гола? Я только за просмотры видеоповторов и принятия решения по ним, но нужно определиться с какого момента осуществлять просмотр! В хоккее проще, время отматывают назад! А как будет в футболе?

      1
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      Рейтинг: +70526

      insider_retro 18 июня 2017, 22:30

      Пока эксперимент... Если устаканится - надо будет всем принять это как должное и не сравнивать с былыми эпизодами.... Если, да кабы будет уже неактуально....

      1
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      Рейтинг: +423

      Drapik 18 июня 2017, 21:54

      Пока что систему применяют только для отмены голов. Как будут отменять ошибочно зафиксированные оффсайды - дадут исполнить буллит? Противно слушать комментаторов ТВ, которые так хвалят видеопросмотры

      4
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      Рейтинг: +264

      ibragim_ibragimov_99 18 июня 2017, 21:45

      это вам не ЕВРО-2016 !

      1
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      Рейтинг: +953

      Юрэс 18 июня 2017, 21:36

      А может вам раньше просто везло ?
      Щазз такое НЕ ПРОКАТИТ

      -1
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      Рейтинг: +2213

      Аристократ Олжик > Юрэс 18 июня 2017, 22:00

      Я согласен с тобой, но лишь отчасти . . . раньше ведь везло всем, просто кому то в 1 туре, кому то во 2 туре . . . а теперь будет выходить так, что чье то везение будут замечать, а чье то везение не заметят . . .

      1
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      Рейтинг: +953

      Юрэс > Аристократ Олжик 18 июня 2017, 22:09

      Во , уже началось.

      2
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