Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Хусаинов: «Система видеоповторов исправила несобранность арбитра»

    Эксперт по судейству Сергей Хусаинов высказал мнение об отмененном голе в матче первого тура группового этапа Кубка конфедераций между сборными Португалии и Мексики (2:2).

    Напомним, что на 22-й минуте встречи Пепе забил гол мексиканцам, но главный арбитр Нестор Питана воспользовался помощью видеосудей и отменил взятие ворот.

    «Почувствовал некую расслабленность, когда отменили гол Португалии. Но ведь ситуация не была сложной – не понятно, почему не разобрался лайнсмен. Конечно, хорошо, что судейская ошибка не повлияла на результат. Но надо понимать, что система видеоповторов — дорогое удовольствие. Использовать повсеместно ее не получится.
    В этой ситуации система видеоповторов оправдывает себя, но она всего лишь исправила несобранность арбитра. Было бы здорово, если бы гол отменили в той ситуации, когда судья физически не мог увидеть момент. А тут все очевидно, но почему-то лайнсмен не смог принять правильное решение.

    Видеоповторы немного расслабляют арбитров, но ведь не каждый момент можно будет пересмотреть. Судья должен быть полностью сконцентрирован на игре и не ошибаться в таких моментах», — сказал Хусаинов.

    Источник: Чемпионат.ком

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    18.06.2017 20:37
    Рекомендуем
    Комментарии0
    ...
    • Читайте нас: 
    11