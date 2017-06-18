Хусаинов: «Система видеоповторов исправила несобранность арбитра»

Эксперт по судейству Сергей Хусаинов высказал мнение об отмененном голе в матче первого тура группового этапа Кубка конфедераций между сборными Португалии и Мексики (2:2).

Напомним, что на 22-й минуте встречи Пепе забил гол мексиканцам, но главный арбитр Нестор Питана воспользовался помощью видеосудей и отменил взятие ворот.

«Почувствовал некую расслабленность, когда отменили гол Португалии. Но ведь ситуация не была сложной – не понятно, почему не разобрался лайнсмен. Конечно, хорошо, что судейская ошибка не повлияла на результат. Но надо понимать, что система видеоповторов — дорогое удовольствие. Использовать повсеместно ее не получится.

В этой ситуации система видеоповторов оправдывает себя, но она всего лишь исправила несобранность арбитра. Было бы здорово, если бы гол отменили в той ситуации, когда судья физически не мог увидеть момент. А тут все очевидно, но почему-то лайнсмен не смог принять правильное решение.

Видеоповторы немного расслабляют арбитров, но ведь не каждый момент можно будет пересмотреть. Судья должен быть полностью сконцентрирован на игре и не ошибаться в таких моментах», — сказал Хусаинов.