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    Алексис Санчес – в запасе сборной Чили на матч с Камеруном

    Стали известны стартовые составы сборных Камеруна и Чили на матч первого тура группового этапа Кубку конфедераций-2017. Напомним, встреча между командами пройдет сегодня на стадионе «Открытие Арена» и начнется в 21:00 по московскому времени.

    Стоит отметить, что нападающий чилийцев Алексис Санчес начнет эту встречу на скамейке запасных. Ранее сообщалось, что форвард получил травму на одной из тренировок.

    Камерун: Ондоа, Мабука, Тейку, Нгаду-Нгаджуй, Фай, Джум, Сиани, Ангисса, Муканджо, Бассогог, Абубакар.

    Чили: Эррера, Исла, Медель, Хара, Арангис, Диас, Босежур, Фуэнсалида, Видаль, Варгас, Пуч.

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    Источник: ФИФА

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    18.06.2017 20:03
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +24829

      dok66 18 июня 2017, 20:24

      Резерв главного командования . Даже если не сыграет , все равно свою роль сыграет .

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