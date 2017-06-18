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    Черчесов считает, что в России есть игроки, готовые к переезду в Европу

    Главный тренер сборной России Станислав Черчесов выразил мнение, что ряд отечественных футболистов мог бы заиграть в европейских чемпионатах.

    «В мое время около 90 российских игроков выступали за границей: в Италии, Испании, Германии. Но мы так и не стали чемпионами Европы или мира. Нам часто не удавалось преодолеть групповой этап. У нас есть игроки, которые могут переехать в зарубежный чемпионат.

    Например, Федор Смолов, который стал лучшим бомбардиром в чемпионате России второй год подряд. Была информация об интересе со стороны дортмундской «Боруссии» и «Байера». Но не знаю, насколько это возможно», – приводит слова Черчесова Der Bund.

    Источник: Бомбардир.ру

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    18.06.2017 16:24
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    Комментарии13
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      Рейтинг: +24829

      dok66 18 июня 2017, 19:15

      Так самое интересное , что и играют в Европе ! Только в сборной их нет !

      0
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      Рейтинг: -4772

      карасевщина 18 июня 2017, 18:55

      смолова не трогать

      0
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      Рейтинг: +294

      Мортус 18 июня 2017, 18:42

      Блин, Бухалов, Камбаров, Габулов, Кутепов??? Наверно Найтетер

      1
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      Рейтинг: +4624

      la verdad > Мортус 18 июня 2017, 19:21

      Этих в Европу! Точнее в Беларусь :)

      0
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      Рейтинг: +30

      Дмитрий_Kaзаков > la verdad 18 июня 2017, 20:07

      В Румынию :)

      0
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      Рейтинг: +17

      k0rt1z 18 июня 2017, 17:55

      Если учитывать возраст и прогресс игроков, не считая всплески отличной игры (на эмоциях), как у Самедов в связи с переходом в Спартак, то на мой скромный взгляд только трое способны играть в топовых чемпионатах, это: Смолов, Головин и Миранчук!

      0
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      Рейтинг: +183

      сергей николаевич 18 июня 2017, 17:21

      да никто не готов

      0
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      Рейтинг: +18968

      zico2205 18 июня 2017, 16:58

      Смолов,Акинфеев, Полоз,Кудряшов,Дзагоев,Самедов,Миранчук- лично для меня это футболисты ,способные украсить любой чемпионат...Юре Жиркову Европа уже не нужна- а тоже мог бы...Сейчас в сборной непонятно главное- как сыграет новая защитная линия против сильных команд??? А в Европе можно быть по-разному...Можно в Испании и Англии...А можно в Финляндии и Швеции...

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      Рейтинг: +2386

      shurik45 > zico2205 18 июня 2017, 20:19

      Самедов староват уже для Европы,а Игорь уже столько лет в одном клубе играет . Да и возраст тоже . Караваев лучшим игроком в Спарте признан,и почему мы его не наблюдаем в сборной?Пока одни вопросы.

      0
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      Рейтинг: +7816

      BarStep 18 июня 2017, 16:56

      Источник считает, что Европа это где-то за территорией России?! Ну блин двоечники...

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      Рейтинг: +4761

      84aivengo 18 июня 2017, 16:53

      на фоне игры с новозеланцами ?! давай португалию мили мексику дождемся

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      Рейтинг: +7520

      серега кашин 18 июня 2017, 16:40

      только игроки туда не поедут там играть надо на 100%

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      Рейтинг: +30

      Дмитрий_Kaзаков > серега кашин 18 июня 2017, 20:09

      на скамейке посидят :D

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