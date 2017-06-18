Черчесов считает, что в России есть игроки, готовые к переезду в Европу

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов выразил мнение, что ряд отечественных футболистов мог бы заиграть в европейских чемпионатах.

«В мое время около 90 российских игроков выступали за границей: в Италии, Испании, Германии. Но мы так и не стали чемпионами Европы или мира. Нам часто не удавалось преодолеть групповой этап. У нас есть игроки, которые могут переехать в зарубежный чемпионат.

Например, Федор Смолов, который стал лучшим бомбардиром в чемпионате России второй год подряд. Была информация об интересе со стороны дортмундской «Боруссии» и «Байера». Но не знаю, насколько это возможно», – приводит слова Черчесова Der Bund.