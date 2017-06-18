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  • Черчесов считает, что в России есть игроки, готовые к переезду в Европу

Черчесов считает, что в России есть игроки, готовые к переезду в Европу

18 июня 2017, 16:24
13

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов выразил мнение, что ряд отечественных футболистов мог бы заиграть в европейских чемпионатах.

«В мое время около 90 российских игроков выступали за границей: в Италии, Испании, Германии. Но мы так и не стали чемпионами Европы или мира. Нам часто не удавалось преодолеть групповой этап. У нас есть игроки, которые могут переехать в зарубежный чемпионат.

Например, Федор Смолов, который стал лучшим бомбардиром в чемпионате России второй год подряд. Была информация об интересе со стороны дортмундской «Боруссии» и «Байера». Но не знаю, насколько это возможно», – приводит слова Черчесова Der Bund.

Источник: Бомбардир.ру
Кубок конфедераций Черчесов Станислав
Комментарии (13)
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серега кашин
1497793256
только игроки туда не поедут там играть надо на 100%
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84aivengo
1497794005
на фоне игры с новозеланцами ?! давай португалию мили мексику дождемся
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BarStep
1497794172
Источник считает, что Европа это где-то за территорией России?! Ну блин двоечники...
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zico2205
1497794328
Смолов,Акинфеев, Полоз,Кудряшов,Дзагоев,Самедов,Миранчук- лично для меня это футболисты ,способные украсить любой чемпионат...Юре Жиркову Европа уже не нужна- а тоже мог бы...Сейчас в сборной непонятно главное- как сыграет новая защитная линия против сильных команд??? А в Европе можно быть по-разному...Можно в Испании и Англии...А можно в Финляндии и Швеции...
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сергей николаевич
1497795705
да никто не готов
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k0rt1z
1497797720
Если учитывать возраст и прогресс игроков, не считая всплески отличной игры (на эмоциях), как у Самедов в связи с переходом в Спартак, то на мой скромный взгляд только трое способны играть в топовых чемпионатах, это: Смолов, Головин и Миранчук!
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Мортус
1497800543
Блин, Бухалов, Камбаров, Габулов, Кутепов??? Наверно Найтетер
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карасевщина
1497801331
смолова не трогать
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dok66
1497802548
Так самое интересное , что и играют в Европе ! Только в сборной их нет !
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