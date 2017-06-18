Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Герасименко: «Сборная России готова сыграть на хорошем уровне с Португалией»

    Бывший нападающий сборной России Алексей Герасименко выразил уверенность, что национальная команда способна показать качественный футбол в предстоящем матче с Португалией в рамках второго тура группового этапа Кубка конфедераций. В стартовой игре подопечные Станислава Черчесова выиграли у Новой Зеландии (2:0).

    «Готова ли сборная России сыграть на хорошем уровне с Португалией? На основании того, как мы действовали с Новой Зеландией – да, готовы. Команда готова играть с любым соперником, если они будут не эпизодически, а на протяжении всей игры показывать такой футбол: выбегать, показывать хорошее движение, поджимать защитой атакующую группу.

    В этой игре просматривалась хорошая плотность, особенно в первом тайме – когда были ещe полны сил. Но это нужно показывать на протяжении всего матча. Этот командный темп нужно держать – а если кто-то просаживается физически – его нужно менять. В сборной у нас, так или иначе, но все футболисты квалифицированные. И этот темп, и высокий прессинг нужно держать до конца игры», – заявил ветеран.

    Матч Россия – Португалия состоится 21 июня в Москве.

    Источник: Rusfootball.info

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    18.06.2017 07:26
    Рекомендуем
    Комментарии2
    ...
    • ...
      Рейтинг: +7382

      Сильвербой 18 июня 2017, 10:25

      Просер вас ждет в оставшихся матчах!!!

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +4624

      la verdad 18 июня 2017, 07:58

      Ребята! Новая Зеландия - это уровень Сан-Марино и Андорры. Населения меньше, чем в Санкт-Петербурге! Откуда этот пафос и ликование???

      0
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11