Герасименко: «Сборная России готова сыграть на хорошем уровне с Португалией»

Бывший нападающий сборной России Алексей Герасименко выразил уверенность, что национальная команда способна показать качественный футбол в предстоящем матче с Португалией в рамках второго тура группового этапа Кубка конфедераций. В стартовой игре подопечные Станислава Черчесова выиграли у Новой Зеландии (2:0).

«Готова ли сборная России сыграть на хорошем уровне с Португалией? На основании того, как мы действовали с Новой Зеландией – да, готовы. Команда готова играть с любым соперником, если они будут не эпизодически, а на протяжении всей игры показывать такой футбол: выбегать, показывать хорошее движение, поджимать защитой атакующую группу.

В этой игре просматривалась хорошая плотность, особенно в первом тайме – когда были ещe полны сил. Но это нужно показывать на протяжении всего матча. Этот командный темп нужно держать – а если кто-то просаживается физически – его нужно менять. В сборной у нас, так или иначе, но все футболисты квалифицированные. И этот темп, и высокий прессинг нужно держать до конца игры», – заявил ветеран.

Матч Россия – Португалия состоится 21 июня в Москве.