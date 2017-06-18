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    Форвард сборной Новой Зеландии Рохас: «Сложно понять, почему мы проиграли России»

    Нападающий сборной Новой Зеландии Марко Рохас поделился мыслями по поводу поражения от команды России (0:2) в матче-открытии Кубка Конфедераций.

    «Нам не удалось сильно начать игру, россияне быстро забили. Россияне действовали чуть-чуть умнее нас. Они создали много хороших моментов, а в некоторых эпизодах нам было трудно справиться с ними. Мы немного растерялись из-за того, как стала протекать игра. Но нам нужно вынести из этого матча правильные уроки, ведь у нас еще впереди две игры. Сейчас сложно понять, почему мы проиграли. Надо посмотреть видео, проанализировать ошибки», — сказал футболист «Мельбурн Виктори».

    21-го июня команда Энтони Хадсона встретится со сборной Мексики, а 24-го – с португальцами.

    Источник: Чемпионат.ком

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    18.06.2017 01:45
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    Комментарии10
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      Рейтинг: +1426

      VSt 18 июня 2017, 12:36

      Скорее всего, проиграли. потому что были слабее. Удачи вам в следующих матчах. Прибавляйте!!!

      0
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      Рейтинг: +7221

      Serjoga 18 июня 2017, 12:17

      На 31-й минуте пропустили первый гол! Это называется "быстрый"?

      0
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      Рейтинг: +158

      dimon2602 18 июня 2017, 10:42

      Такое ощущение что это говорит не игрок сборной НЗ а игрок Англии как минимум)

      0
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      Рейтинг: +6095

      subbotaspartak 18 июня 2017, 09:06

      С этой игрой как раз всё понятно,
      А вот дальше - занятно.

      0
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      Рейтинг: +74

      whitenigger24 18 июня 2017, 08:52

      Че тут сложно понять?? Вы дрова хуже чам наши дрова поэтому и пр**играли ))

      3
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      Рейтинг: +245

      Тамхар 18 июня 2017, 08:47

      У нас, брателло, у самих такая же история. Играем вроде, стараемся, но летим всем серьезным командам подряд и ничего не поймем. Вообще никто ничего не понимает, но руководство, конечно, объясняет. И мы верим. Вы тоже так попробуйте.

      0
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      Рейтинг: +461

      ЮЗИК 18 июня 2017, 08:27

      Действительно непонятно как вы умудрились проиграть

      1
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      Рейтинг: +891

      bolela_16 18 июня 2017, 06:07

      за победу, друзья!!!

      1
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      Рейтинг: +731

      rammax fcsm 18 июня 2017, 02:20

      Комментарий скрыт из-за низкого рейтинга. Показать

      вы - ДНО, днищее не бывает.... почему проиграли... ПОТОМУ, ЧТО ДНО..... УБОЖЕСТВА.....

      -6
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      Рейтинг: +1099

      exreporter 18 июня 2017, 01:55

      вот уж что не сложно, так это ) если, товарищ, у тебя в опорной зоне летят разрезающие пасы на фланги на 15-20 метров, то чего ты хочешь )

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