Форвард сборной Новой Зеландии Рохас: «Сложно понять, почему мы проиграли России»

Нападающий сборной Новой Зеландии Марко Рохас поделился мыслями по поводу поражения от команды России (0:2) в матче-открытии Кубка Конфедераций.

«Нам не удалось сильно начать игру, россияне быстро забили. Россияне действовали чуть-чуть умнее нас. Они создали много хороших моментов, а в некоторых эпизодах нам было трудно справиться с ними. Мы немного растерялись из-за того, как стала протекать игра. Но нам нужно вынести из этого матча правильные уроки, ведь у нас еще впереди две игры. Сейчас сложно понять, почему мы проиграли. Надо посмотреть видео, проанализировать ошибки», — сказал футболист «Мельбурн Виктори».

21-го июня команда Энтони Хадсона встретится со сборной Мексики, а 24-го – с португальцами.