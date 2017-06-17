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    Скауты «Арсенала» просмотрят Головина в матче Россия – Новая Зеландия

    Скауты «Арсенала» посетят матч-открытие Кубка конфедераций-2017 между сборными России и Новой Зеландии, где просмотрят полузащитника ЦСКА Александра Головина.

    Ранее сообщалось, что лондонский клуб готов заплатить за переход 21-летнего россиянина 10 миллионов фунтов стерлингов, после чего оставить его на год в стане армейцев или отдать в аренду в «Халл Сити».

    В прошедшем сезоне Головин провел за ЦСКА в РФПЛ 30 матчей, в которых забил три гола и сделал четыре результативные передачи.

    Источник: «Спорт день за днем»

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    17.06.2017 15:37
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    Комментарии6
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      Рейтинг: +49

      мистер-твистер 17 июня 2017, 19:57

      я что-то,толком не увидел Головина в матче с Новой Зеландией?!чем он занимался на поле я так и не понял.Какой на фиг ему Арсенал?!Только Тульский не более.

      0
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    • ...
      Рейтинг: -94

      Woodbreak 17 июня 2017, 18:49

      Да он чмырь. Какой ему Арсенал

      -2
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      Рейтинг: +1516

      Тазит 17 июня 2017, 18:45

      Что-то он сегодня совсем потух... перегорел...

      0
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      Рейтинг: +8019

      nik55 17 июня 2017, 17:13

      утка агента

      -2
      Ответить
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      Рейтинг: +9416

      ufos73 17 июня 2017, 16:04

      Как он умеет на лавке сидеть? ))))

      0
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      Рейтинг: +39796

      acer2003 17 июня 2017, 16:04

      Нового они ничего не увидят

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