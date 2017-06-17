Скауты «Арсенала» просмотрят Головина в матче Россия – Новая Зеландия

я что-то,толком не увидел Головина в матче с Новой Зеландией?!чем он занимался на поле я так и не понял.Какой на фиг ему Арсенал?!Только Тульский не более.
Скауты «Арсенала» посетят матч-открытие Кубка конфедераций-2017 между сборными России и Новой Зеландии, где просмотрят полузащитника ЦСКА Александра Головина.
Ранее сообщалось, что лондонский клуб готов заплатить за переход 21-летнего россиянина 10 миллионов фунтов стерлингов, после чего оставить его на год в стане армейцев или отдать в аренду в «Халл Сити».
В прошедшем сезоне Головин провел за ЦСКА в РФПЛ 30 матчей, в которых забил три гола и сделал четыре результативные передачи.