Скауты «Арсенала» просмотрят Головина в матче Россия – Новая Зеландия

Скауты «Арсенала» посетят матч-открытие Кубка конфедераций-2017 между сборными России и Новой Зеландии, где просмотрят полузащитника ЦСКА Александра Головина.

Ранее сообщалось, что лондонский клуб готов заплатить за переход 21-летнего россиянина 10 миллионов фунтов стерлингов, после чего оставить его на год в стане армейцев или отдать в аренду в «Халл Сити».

В прошедшем сезоне Головин провел за ЦСКА в РФПЛ 30 матчей, в которых забил три гола и сделал четыре результативные передачи.