Глушаков: «Мы должны добиваться результата, чтобы не было стыдно за нашу страну»

Полузащитник сборной России Денис Глушаков заявил, что поддержка болельщиков очень важна для игроков национальной команды.
«Поддержка болельщиков важна на каждом матче, не только на Кубке конфедераций или чемпионате мира. У нас огромная страна, целая армия болельщиков, которая верит в российский футбол. И мы им за это очень благодарны.
Так что мы должны вместе сплотиться и добиваться результата – чтобы не было стыдно за нашу страну», – приводит слова Глушакова Welcome2018.
Напомним, сегодня сборная России матчем против Новой Зеландии откроет Кубок конфедераций-2017. Игра начнется в 18:00 по московскому времени.
Источник: Бомбардир.ру