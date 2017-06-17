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    Глушаков: «Мы должны добиваться результата, чтобы не было стыдно за нашу страну»

    Полузащитник сборной России Денис Глушаков заявил, что поддержка болельщиков очень важна для игроков национальной команды.

    «Поддержка болельщиков важна на каждом матче, не только на Кубке конфедераций или чемпионате мира. У нас огромная страна, целая армия болельщиков, которая верит в российский футбол. И мы им за это очень благодарны.

    Так что мы должны вместе сплотиться и добиваться результата – чтобы не было стыдно за нашу страну», – приводит слова Глушакова Welcome2018.

    Напомним, сегодня сборная России матчем против Новой Зеландии откроет Кубок конфедераций-2017. Игра начнется в 18:00 по московскому времени.

    Источник: Бомбардир.ру

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    17.06.2017 14:22
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    Комментарии10
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      Рейтинг: +281

      serhz 17 июня 2017, 16:04

      Хватит уже чесать языками ! - хоть раз чего нибудь добейтесь , потом будете изливать свои заявления.

      0
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      Рейтинг: +24829

      dok66 17 июня 2017, 15:50

      Вы должны быть не благодарны.... , а ответственны как перед болельщиками , так и перед страной !

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +2111

      prtcs 17 июня 2017, 15:38

      Страна переживет, а Вам должно быть стыдно, хотя Вам не привыкать.

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +1564

      Decorhome 17 июня 2017, 15:12

      хорошо это понимаем

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +7038

      Диктор 17 июня 2017, 14:45

      Главное не забывай об этом Денис.

      1
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      Рейтинг: +563

      tank219 17 июня 2017, 14:39

      Товарищ, нервы возьми в узду
      Вышел на поле - не ахай
      Выиграй и посылай всех п..ду
      Не выиграл сам иди на х.й

      3
      Ответить
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      Рейтинг: +875

      sidul1 17 июня 2017, 14:37

      причем тут страна?себя не опозорьте в очередной раз.

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +6095

      subbotaspartak 17 июня 2017, 14:29

      Как то широко ты, Дениска, в размерах страны,
      Не опозорьте футбольные ваши штаны.

      2
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      Рейтинг: +744

      кеша_КБ > subbotaspartak 17 июня 2017, 15:37

      - уверен!, спартаковцы не опозорят!!!

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +5450

      Дядя Серёжа > кеша_КБ 19 июня 2017, 11:43

      Вперёд Спартак, вперёд Россия.

      1
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