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  • Глушаков: «Мы должны добиваться результата, чтобы не было стыдно за нашу страну»

Глушаков: «Мы должны добиваться результата, чтобы не было стыдно за нашу страну»

17 июня 2017, 14:22
11

Полузащитник сборной России Денис Глушаков заявил, что поддержка болельщиков очень важна для игроков национальной команды.

«Поддержка болельщиков важна на каждом матче, не только на Кубке конфедераций или чемпионате мира. У нас огромная страна, целая армия болельщиков, которая верит в российский футбол. И мы им за это очень благодарны.

Так что мы должны вместе сплотиться и добиваться результата – чтобы не было стыдно за нашу страну», – приводит слова Глушакова Welcome2018.

Напомним, сегодня сборная России матчем против Новой Зеландии откроет Кубок конфедераций-2017. Игра начнется в 18:00 по московскому времени.

Источник: Бомбардир.ру
Кубок конфедераций Россия Глушаков Денис
Комментарии (11)
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Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
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subbotaspartak
1497698959
Как то широко ты, Дениска, в размерах страны, Не опозорьте футбольные ваши штаны.
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sidul1
1497699448
причем тут страна?себя не опозорьте в очередной раз.
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tank219
1497699569
Товарищ, нервы возьми в узду Вышел на поле - не ахай Выиграй и посылай всех п..ду Не выиграл сам иди на х.й
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Диктор
1497699941
Главное не забывай об этом Денис.
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Decorhome
1497701568
хорошо это понимаем
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prtcs
1497703092
Страна переживет, а Вам должно быть стыдно, хотя Вам не привыкать.
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dok66
1497703809
Вы должны быть не благодарны.... , а ответственны как перед болельщиками , так и перед страной !
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serhz
1497704659
Хватит уже чесать языками ! - хоть раз чего нибудь добейтесь , потом будете изливать свои заявления.
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