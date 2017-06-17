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    Бубнов: «Если Россия не выиграет у Новой Зеландии – это будет полный провал»

    Футбольный эксперт Александр Бубнов поделился ожиданиями от матча-открытия Кубка конфедераций-2017, в котором сборная России встретится с Новой Зеландией.

    Напомним, встреча пройдет сегодня на стадионе «Санкт-Петербург» и начнется в 18:00 по московскому времени. «Бомбардир» проведет текстовую онлайн-трансляцию игры.

    – Сборная Белоруссии обыграла Новую Зеландию со счетом 1:0. Если Россия не выиграет у Новой Зеландии – это будет полный провал?

    – Конечно, это будет провал. Хотя мы с белорусами не играли… Было бы некорректно говорить, что мы легко обыгрываем сборную Белоруссии. Нельзя судить о сопернике, если ты с ним давно не играл. В целом же, конечно, считаю Новой Зеландию аутсайдером нашей группы – их мы обязаны обыгрывать.

    Источник: Sportbox.ru

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    17.06.2017 14:11
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    Комментарии13
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      Рейтинг: +213

      NEMETSRUS 17 июня 2017, 23:40

      Всё норм !! С победой всех

      0
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    • ...
      Рейтинг: +393

      Егор Велунов 17 июня 2017, 16:58

      В этом я с Бубновым согласен, за проигрыш сборной Новой Зеландии. надо карать по Сталински, всех игроков на Колыму. с поражением в правах :)

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +5450

      Дядя Серёжа > Егор Велунов 19 июня 2017, 11:45

      Какие то детские глупости.

      0
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      Рейтинг: +393

      Егор Велунов > Дядя Серёжа 19 июня 2017, 18:44

      Просто занимаюсь психологической поддержкой спортсменов, для многих футболистов ремень эффективное средство :)

      0
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    • ...
      Рейтинг: +3942

      Kollljan 17 июня 2017, 16:48

      Таки она и не выиграет.

      0
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      Рейтинг: +2635

      swot1205 17 июня 2017, 15:35

      будь уверен можем и ливануть матч, а можем и 10:0 замутить. Это Россия детка!

      -1
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      Рейтинг: +134

      Зенит*SPB 17 июня 2017, 15:25

      Да это будет пи...ц, я бы так сказал!!

      0
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      Рейтинг: +2635

      swot1205 > Зенит*SPB 17 июня 2017, 15:36

      пи..ц это то что зенит за наш счет тренера и игроков подписывает, а все остальное нормально

      0
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      Рейтинг: +7038

      Диктор 17 июня 2017, 14:49

      Полный провал это твой бубнеж.

      -1
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      Рейтинг: +7038

      Диктор > Бубновский 17 июня 2017, 22:00

      2-0

      0
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      Рейтинг: +7038

      Диктор > Бубновский 17 июня 2017, 22:10

      Ла заткнись ты алкаш-просто ты мне не нравишься и все.

      0
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      Рейтинг: +15876

      сапёр75 17 июня 2017, 14:44

      ты ведь Шурик будешь только рад,если наши проиграют,злорадство из твоих уст польётся ручьём

      1
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      Рейтинг: +6095

      subbotaspartak 17 июня 2017, 14:37

      Я боюсь, чтоб не провалился газон,
      Держись, Стадион!

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