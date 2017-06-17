Бубнов: «Если Россия не выиграет у Новой Зеландии – это будет полный провал»

Футбольный эксперт Александр Бубнов поделился ожиданиями от матча-открытия Кубка конфедераций-2017, в котором сборная России встретится с Новой Зеландией.

Напомним, встреча пройдет сегодня на стадионе «Санкт-Петербург» и начнется в 18:00 по московскому времени. «Бомбардир» проведет текстовую онлайн-трансляцию игры.

– Сборная Белоруссии обыграла Новую Зеландию со счетом 1:0. Если Россия не выиграет у Новой Зеландии – это будет полный провал?

– Конечно, это будет провал. Хотя мы с белорусами не играли… Было бы некорректно говорить, что мы легко обыгрываем сборную Белоруссии. Нельзя судить о сопернике, если ты с ним давно не играл. В целом же, конечно, считаю Новой Зеландию аутсайдером нашей группы – их мы обязаны обыгрывать.