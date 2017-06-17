В Казани бесплатно раздают билеты на матчи Кубка конфедераций

Министерство спорта России разослало в города, принимающие матчи Кубка конфедераций, распоряжения, согласно которым местные бюджетные организации должны обеспечить посещаемость игр турнира за счет раздачи бесплатных билетов.

По информации источника, к выполнению указа уже приступили в Казани, где будут сыграны матчи Мексика – Португалия, Германия – Чили, Мексика – Россия и полуфинал.

Кубок конфедераций пройдет в Москве, Санкт-Петербурге, Казани и Сочи с 17 июня по 2 июля.