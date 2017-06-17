Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ Первая лига Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • В Казани бесплатно раздают билеты на матчи Кубка конфедераций

В Казани бесплатно раздают билеты на матчи Кубка конфедераций

17 июня 2017, 13:02
21

Министерство спорта России разослало в города, принимающие матчи Кубка конфедераций, распоряжения, согласно которым местные бюджетные организации должны обеспечить посещаемость игр турнира за счет раздачи бесплатных билетов.

По информации источника, к выполнению указа уже приступили в Казани, где будут сыграны матчи МексикаПортугалия, ГерманияЧили, Мексика – Россия и полуфинал.

Кубок конфедераций пройдет в Москве, Санкт-Петербурге, Казани и Сочи с 17 июня по 2 июля.

Источник: «Спорт-Экспресс»
Кубок конфедераций
Комментарии (21)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
mihail200606
1497694109
А че? Интереса нет? Обеспечить посещаемость... Как в совке были так и остаемся...
Ответить
komarinskiy
1497694305
И где же взять билет на халяву?
Ответить
84aivengo
1497694681
бегу в казань немедленно
Ответить
hevbn 28
1497694988
По моему это позор , ведь в Казане например будут проводится далеко не самые не интересные матчи, во всем мире люди готовы отдавать деньги и причем не малые ради того чтобы посмотреть на таких звезд как Криштиану , Алексис и как никак на действующих чемпионов мира , тем более в матчах между собой, а у нас в таком городе, как Казань считающимся третьем спортивным городом в стране считают ,что для того чтобы заполнить стадион нужно раздавать билеты бесплатно , но самое главное и при этом я не убежден , что стадион будет полон .Интересно, что я думаю, если бы билеты стоили денег причем не обязательно маленьких , то тогда бы стадион скорее был бы заполнен.
Ответить
subbotaspartak
1497699855
Эта проблема не для Сибири , не для нас, У нас сейчас плюс 35 и холодный квас. А стадионы хорошо бы заполнить, Чтоб нормальное запомнить.
Ответить
dok66
1497702539
Хорошо бы увидеть хоть один комментарий счастливчика бесплатного билета ! Есть такие ?
Ответить
ivanthebest
1497704854
Очередная коррупционная фигня... Между собой всё распределят, либо затолкнут в 5 раз дороже...
Ответить
С@НЁК.
1497706482
А нам блять от 8 к за места за воротами до 21к...
Ответить
compka
1497710628
Хорошая предсезонная реклама футбола, чтобы у жителей повысить интерес, тем более на бровке будет Бердыев
Ответить
Alex ostrov
1497712830
Продажей билетов занимается Фифа, это значит их будут выкупать за бюджетные деньги и бесплатно раздавать бюджетным организациям... бизнес по русски
Ответить
Главные новости
Батраков собирает вещи, позиция «Спартака» по Пиняеву, новый клуб Тикнизяна и другие новости
01:59
Московский клуб находится на грани революции
01:21
6
Ротенберга могут уволить из «Локо» из-за Батракова
00:57
4
Черчесов прокомментировал чудовищный промах Мелкадзе в матче с «Краснодаром»
00:25
1
Семин двумя словами описал ближайшего соперника России
00:03
В «Локо» конфликт из-за Батракова
Вчера, 23:48
Игдисамов объяснил, почему исключил Баринова из основы ЦСКА
Вчера, 23:38
Стало известно, возглавит ли Хохлов «Локомотив»
Вчера, 23:18
3
Детали переговоров «Локо» и «Галатасарая» по Батракову
Вчера, 22:55
3
РПЛ. «Краснодар» победил «Ахмат» (1:0) и идет без потерь
Вчера, 22:41
8
Все новости
Все новости
В 2021 году клубный ЧМ заменит Кубок конфедераций. Топ-клубы против
2019.03.15 21:10
3
Россия – единственная команда-участница Кубка конфедераций-2017, оставшаяся на ЧМ-2018
2018.07.02 19:41
9
Смолов: «Я плакал после матча с Мексикой на Кубке конфедераций. Нам было по силам выйти из группы»
2018.05.21 19:00
15
Шишкин: «Из-за замены с Португалией люди решили, что я виноват в поражении»
2017.12.23 08:30
5
Бубнов: «Сборная, игравшая с «Динамо», могла бы сразиться с тем составом, что был у России на Кубке конфедераций. Неизвестно еще, кто бы победил»
2017.09.04 18:54
7
Мутко: «На Кубке конфедераций сборной России не хватило попадания в плей-офф. Матч с Мексикой у меня до сих пор перед глазами»
2017.09.02 18:30
4
Кудряшова не впечатлили Роналду и Эрнандес на Кубке конфедераций
2017.08.23 10:43
7
Почему рейтинг ФИФА не показывает реальный уровень сборных
2017.08.10 17:30
27
Фернандес продолжает учить гимн России
2017.08.10 10:42
5
Черышев: «Российские футболисты ценят поддержку и нуждаются в ней»
2017.08.01 07:31
2
Джикия: «Партнеры подкалывали: «Сколько заплатил Саутгейту за похвалу в свой адрес?»
2017.07.31 16:45
3
Марадона: «Видеоассистент засчитал бы гол СССР в ворота Аргентины в 1990 году»
2017.07.31 08:16
5
Аршавин верит, что сборная России выйдет из группы на ЧМ-2018
2017.07.20 01:22
22
Сорокин недоволен посещаемостью церемонии открытия и закрытия Кубка конфедераций
2017.07.17 09:52
1
Сорокин пообещал расширить категорию самых дешевых билетов на ЧМ-2018
2017.07.17 07:55
4
Сорокин: «Когда у вас более 650 тысяч зрителей, то все не могут быть абсолютно счастливы и удовлетворены»
2017.07.17 06:36
Ребров считает, что сборная России достойно выступила на Кубке конфедераций
2017.07.12 13:27
15
ВидеоГол Фабиана в ворота Германии признан лучшим на Кубке конфедераций-2017
2017.07.10 16:25
2
Игнатьев не видит в России футболистов уровня Аршавина
2017.07.10 08:52
4
Широков увидел в игре сборной России прогресс
2017.07.10 08:31
2
Игнатьев: «Сейчас в России нет качественных футболистов»
2017.07.10 07:42
2
Игнатьев ставит задачу сборной стать законодателями моды в мировом футболе
2017.07.10 06:07
3
Миранчук: «На Кубке конфедераций было видно самоотдачу и игру от сборной»
2017.07.10 00:52
1
Чичкин: «Акинфеев был лучшим игроком сборной на Кубке конфедераций»
2017.07.09 07:09
14
Жирков: «Видеоповторы? Непонятно, как судьи просматривают эпизоды»
2017.07.08 10:40
8
Непомнящий: «Акинфеев – это игрок высокого уровня, вратарь номер один в стране»
2017.07.08 08:55
8
Жирков: «Мое удаление в игре с Мексикой? Полная чушь! Игровой момент – не более того»
2017.07.08 07:52
15
Шишкин: «Роналду — это действительно космос»
2017.07.08 07:15
4
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+