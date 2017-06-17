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    В Казани бесплатно раздают билеты на матчи Кубка конфедераций

    Министерство спорта России разослало в города, принимающие матчи Кубка конфедераций, распоряжения, согласно которым местные бюджетные организации должны обеспечить посещаемость игр турнира за счет раздачи бесплатных билетов.

    По информации источника, к выполнению указа уже приступили в Казани, где будут сыграны матчи МексикаПортугалия, ГерманияЧили, Мексика – Россия и полуфинал.

    Кубок конфедераций пройдет в Москве, Санкт-Петербурге, Казани и Сочи с 17 июня по 2 июля.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    17.06.2017 13:02
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    Комментарии18
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      Рейтинг: +572

      Alex ostrov 17 июня 2017, 18:20

      Продажей билетов занимается Фифа, это значит их будут выкупать за бюджетные деньги и бесплатно раздавать бюджетным организациям... бизнес по русски

      0
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      Рейтинг: +1297

      compka 17 июня 2017, 17:43

      Хорошая предсезонная реклама футбола, чтобы у жителей повысить интерес, тем более на бровке будет Бердыев

      2
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      Рейтинг: +479

      С@НЁК. 17 июня 2017, 16:34

      А нам блять от 8 к за места за воротами до 21к...

      0
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      Рейтинг: +7007

      ivanthebest 17 июня 2017, 16:07

      Очередная коррупционная фигня... Между собой всё распределят, либо затолкнут в 5 раз дороже...

      0
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      Рейтинг: +5450

      Дядя Серёжа > ivanthebest 19 июня 2017, 11:49

      А мне бесплатно дадут, по моей роже.

      1
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      Рейтинг: +24829

      dok66 17 июня 2017, 15:28

      Хорошо бы увидеть хоть один комментарий счастливчика бесплатного билета ! Есть такие ?

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      Рейтинг: +6095

      subbotaspartak 17 июня 2017, 14:44

      Эта проблема не для Сибири , не для нас,
      У нас сейчас плюс 35 и холодный квас.
      А стадионы хорошо бы заполнить,
      Чтоб нормальное запомнить.

      1
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      Рейтинг: +2141

      diadushka 17 июня 2017, 14:27

      Даже не 2-х, а сразу 3-х зайцев убили разом:
      1) бюджетные организации обязали купить сразу все билеты, иначе налоговые и другие проверки зае....ут! А те, соответственно, своим работникам вместо премий и з/п.....
      2) местная недалекая публика ликует, мол какие у нас молодцы в правительстве, даже бесплатные билеты раздают людям!
      3) В Европе и других странах думают нифига себе какая посещаемость даже на не столь значимый турнир!

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      Рейтинг: +14769

      kykyi 17 июня 2017, 14:17

      С 07.06.17 в РФ вступил в силу закон, согласно которому, иностранцу, что бы посетить нашу страну теперь нужна не только въездная, но и ВЫЕЗДНАЯ виза. Как думаете, прибавит это количество иностранных болельщиков на трибунах стадионов? Вот отсюда и насильная раздача билетов.

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      Рейтинг: +563

      tank219 17 июня 2017, 13:37

      Агрессивная селекция перешла в категорию 30+

      0
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      Рейтинг: +4408

      hevbn 28 17 июня 2017, 13:23

      По моему это позор , ведь в Казане например будут проводится далеко не самые не интересные матчи, во всем мире люди готовы отдавать деньги и причем не малые ради того чтобы посмотреть на таких звезд как Криштиану , Алексис и как никак на действующих чемпионов мира , тем более в матчах между собой, а у нас в таком городе, как Казань считающимся третьем спортивным городом в стране считают ,что для того чтобы заполнить стадион нужно раздавать билеты бесплатно , но самое главное и при этом я не убежден , что стадион будет полон .Интересно, что я думаю, если бы билеты стоили денег причем не обязательно маленьких , то тогда бы стадион скорее был бы заполнен.

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      Рейтинг: +563

      tank219 > hevbn 28 17 июня 2017, 13:39

      А сколько стоит билет?

      0
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      Рейтинг: +14769

      kykyi > Бубновский 17 июня 2017, 13:49

      Судя по тексту их не раздают на углу всем подряд. Бюджетные организации обязали ВЫКУПИТЬ билеты. а затем распределить их между своими работниками. Раздадут скорее всего "блатным", но за счет остальных членов коллектива (остальным например урежут какие нибудь премии или пособия или путевки в лагеря для детей).
      Хрен ты от них дождешься чего нибудь бесплатного.

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      Рейтинг: +4408

      hevbn 28 > tank219 17 июня 2017, 13:51

      Я вообще то не из Казани, и даже не из Татарстана .

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