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    Бубнов: «У сборной России нет будущего»

    Футбольный эксперт Александр Бубнов выразил мнение, что у сборной России нет будущего. По словам специалиста, в этом виновата система, которая неправильно организована.

    Напомним, что сегодня сборная России откроет Кубок конфедераций-2017 матчем против Новой Зеландии. Игра пройдет в Санкт-Петербурге и начнется в 18:00 по московскому времени.

    – Президент подискутировал о сборной России с Валерием Газзаевым. Вы остались довольны ответом президента о футболе?

    – Во-первых, это нельзя назвать дискуссией. Во-вторых, Путин правильно сказал, что на вопрос о выступлении сборной России на Кубке конфедераций должен отвечать Газзаев, который вместо ответа говорит, что заранее со всем согласен. Путину докладывает Мутко, насколько я понимаю. Окружение президента считает, что вскоре сборная сможет стать конкурентоспособной, поскольку у нас на подходе много талантливых игроков.

    Будущее за теми сборными, чьи юношеские и молодежные команды показывают результат. Ни на юношеском, ни на молодежном чемпионате мира или Европы мы уже очень давно не добирались до высоких стадий. Нас там и близко нет. О каком ближайшем будущем шла речь, мне совершенно непонятно. В этом смысле у нас нет будущего. И виновато в этом не засилье легионеров, а система, которую не могут правильно организовать.

    Источник: Sportbox.ru

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    17.06.2017 12:02
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    Комментарии40
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      Рейтинг: +5450

      Дядя Серёжа 19 июня 2017, 11:54

      Я полный атеист, но верю в футбол, смотрю наш чемпионат, победам Спартака рад, будущего нет у Бубна, потому что он неинтересен. А футбол - хорош ли, плох ли - интересен.

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      Рейтинг: +7038

      Диктор 17 июня 2017, 21:59

      Бу -бу бу -бу.

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      Рейтинг: +1687

      Tostao 17 июня 2017, 18:39

      Юные таланты есть, но распорядиться ими не могут в силу жадности и лености одних и лизоблюдства других.

      0
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      Рейтинг: +10

      radd 17 июня 2017, 16:35

      Везде, на любом уровне взятки за пропихания своих недорослей.Школы выживания как таковой нет.O каких результатах речь!

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      Рейтинг: +147

      sachsen-leipzig 17 июня 2017, 16:33

      Ээээ , пффф , ты что гонишь , а ну иди сюда и я тебе обясню как надо себя вести перед всем народом бубик))

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      Рейтинг: +1564

      Decorhome 17 июня 2017, 16:06

      эксперт

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      Рейтинг: +875

      sidul1 17 июня 2017, 15:04

      Что теперь молится на эту сборную?люди хотят смотреть качественный футбол и желательно 7 дней в неделю,что бы наши болельщики имели возможность видеть наши команды в финале Лиги Чемпионов.Тогда будут и деньги и хорошие специалисты и новые футбольные поля. Европа бежит вперед,пока Кремль сплачивает нацию вокруг сборной.Нужен сильный чемпионат и здоровая конкуренция,не нужно выдумывать колесо.Мутко или Бубнов что-то достигли в футболе?

      0
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      Рейтинг: +54

      pktsoev 17 июня 2017, 14:10

      Бубен где то прав!

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      Рейтинг: +195

      Павел Амурский 17 июня 2017, 14:05

      Комментарий скрыт из-за низкого рейтинга. Показать

      У сборной нет будущего, там опять один спартак - дело абсолютно безнадежное.

      -4
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      Рейтинг: +6095

      subbotaspartak > Павел Амурский 17 июня 2017, 14:50

      Разговор про Россию, при чём здесь Спартак?.
      Это либо зависть, либо вы, батенька, дурак.
      А Бубну скажу, что он тоже невежда,
      Пока человек в пути - есть надежда.

      3
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      Рейтинг: +4761

      84aivengo 17 июня 2017, 14:02

      мне хочется,верится ,что будущее будет у нашей сборной.... но от бубнова в последнее только рвотный рефлекс....

      -1
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