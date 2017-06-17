Бубнов: «У сборной России нет будущего»

Футбольный эксперт Александр Бубнов выразил мнение, что у сборной России нет будущего. По словам специалиста, в этом виновата система, которая неправильно организована.

Напомним, что сегодня сборная России откроет Кубок конфедераций-2017 матчем против Новой Зеландии. Игра пройдет в Санкт-Петербурге и начнется в 18:00 по московскому времени.

– Президент подискутировал о сборной России с Валерием Газзаевым. Вы остались довольны ответом президента о футболе?

– Во-первых, это нельзя назвать дискуссией. Во-вторых, Путин правильно сказал, что на вопрос о выступлении сборной России на Кубке конфедераций должен отвечать Газзаев, который вместо ответа говорит, что заранее со всем согласен. Путину докладывает Мутко, насколько я понимаю. Окружение президента считает, что вскоре сборная сможет стать конкурентоспособной, поскольку у нас на подходе много талантливых игроков.

Будущее за теми сборными, чьи юношеские и молодежные команды показывают результат. Ни на юношеском, ни на молодежном чемпионате мира или Европы мы уже очень давно не добирались до высоких стадий. Нас там и близко нет. О каком ближайшем будущем шла речь, мне совершенно непонятно. В этом смысле у нас нет будущего. И виновато в этом не засилье легионеров, а система, которую не могут правильно организовать.