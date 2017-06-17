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Бубнов: «У сборной России нет будущего»

17 июня 2017, 12:02
40

Футбольный эксперт Александр Бубнов выразил мнение, что у сборной России нет будущего. По словам специалиста, в этом виновата система, которая неправильно организована.

Напомним, что сегодня сборная России откроет Кубок конфедераций-2017 матчем против Новой Зеландии. Игра пройдет в Санкт-Петербурге и начнется в 18:00 по московскому времени.

– Президент подискутировал о сборной России с Валерием Газзаевым. Вы остались довольны ответом президента о футболе?

– Во-первых, это нельзя назвать дискуссией. Во-вторых, Путин правильно сказал, что на вопрос о выступлении сборной России на Кубке конфедераций должен отвечать Газзаев, который вместо ответа говорит, что заранее со всем согласен. Путину докладывает Мутко, насколько я понимаю. Окружение президента считает, что вскоре сборная сможет стать конкурентоспособной, поскольку у нас на подходе много талантливых игроков.

Будущее за теми сборными, чьи юношеские и молодежные команды показывают результат. Ни на юношеском, ни на молодежном чемпионате мира или Европы мы уже очень давно не добирались до высоких стадий. Нас там и близко нет. О каком ближайшем будущем шла речь, мне совершенно непонятно. В этом смысле у нас нет будущего. И виновато в этом не засилье легионеров, а система, которую не могут правильно организовать.

Источник: Sportbox.ru
Кубок конфедераций Россия Бубнов Александр
Комментарии (40)
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МАКАРШВЕД
1497690793
Футбольный эксперт Александр Бубнов выразил мнение, что у сборной России нет будущего. Путин правильно сказал, что на вопрос о выступлении сборной России на Кубке конфедераций должен отвечать Газзаев, который вместо ответа говорит, что заранее со всем согласен. Есть БУДУЩЕЕ у сборной РОССИИ или нет, покажет Кубок конфедераций-2017
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exreporter
1497691997
системы отбора нет. футбол - дорогой вид спорта сегодня. Растить игрока всей семьей с 7-8 лет - требует вложений и сил. Это раз. Два: на виду только те, кто более менее в крупных городах, до глубинки уже никто не дотягивается. Поэтому у нас поле отбора сразу же "зауженное". Отбор идет из тех, чьи семьи имеют возможности и кто живет в правильном месте.
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raritet
1497693001
На 100% можно согласиться с Бубновым. Все наше футбольное хозяйство основано только на словоблудии чиновников. Реально , в нашем футболе, при многократном увеличении зарплат молодых футболистов, так же многократно упал его уровень, и что интересно все это пропорционально. И при том что казалось бы условия не сравнить с временами застоя.
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mihail200606
1497694280
Мутка убрать надо в первую очередь.. Я не поверю, что у нас нет нормальных спортсменов из которых можно сделать хороших менеджеров для минспорта и рфс..
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tank219
1497694351
Коллеги, я 5 лет жил в Германии, всю исколесил на машине. У них в самой задрипанной деревне обязательно стадион с трибунами, раздевалками и душевыми. В городишке 10-25 тысяч населения - уже 3-5 стадионов, десятка полтора команд и чемпионаты школ, предприятий и города. Дальше - больше. И по всей этой схеме работают тренеры, присматривают перспективных, перевозят в региональные спортшколы, где их уже тренируют профи. Оттуда лучших берут в федеральные центры подготовки, практически в сборную страны. На одну позицию примерно 30 кандидатов, сытых, здоровых, без в/п. Вот откуда стабильность немецкой машины, давшей сбой только когда Германия объединялась. Раньше у нас была система подготовки Кожанный мяч, проводились чемпионаты школ, заводов, городов, областей. На всех полях у каждой школы и в коробках во дворах до темна гоняли мяч, команды стояли в очереди навылет. Помните или я вру? А сейчас посмотрите на свои дворы, много детей ходит в спортивные секции в школах? Зобнины, Миранчуки, Головины или Селиховы появляются вопреки системы или в маленьких инкубаторах у фанатиков типа Федун и Галицкий. А несколько лет назад наши чинуши от футбола трубили, что переняли немецкий опыт и счастье не за горами. А немцы, на мой взгляд, уступают голландцам в подготовке молодежи из-за притока у вторых эмигрантов из бывших колоний. Посмотрите на сборные Франции, Германии, Голландии, Бельгии и тд - много там игроков титульной нации. Я не расист, я про резервы и потенциал. А теперь сравните с положением дел у нас и тихо содрогнитесь. Лично я дописал и пошел затариваться пивом в ожидании сегодняшней игры. Мой прогноз 2:0 в нашу. И вообще - все будет хорошо.
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zico2205
1497696022
Поверьте. есть у нас в стране футбольные таланты, и в принципе до 16-17 лет они в обойме и могут выигрывать многое в Европе и в мире....Но вот дальше они как то теряются из виду...Родителям хочется чтобы ребята получили высшее образование,потому что еще неизвестно.получится ли из парня профессиональный футболист или нет??? А образование и профессия просто необходима...А вот в ВУЗах нет такого продолжения спортивной карьеры,как например в США в баскетболе или американском футболе или бейсболе....А у нас только думают как содрать деньги с студентов за обучение, а что дальше-???????...У нас уже давно умер студенческий спорт...Еще конечно раньше был другой резерв- армия....Но спортроты уже тоже исчезли, да и первенства округов и среди родов войск тоже не проводятся...Ну и наверное главное- где спортинтернаты, в которых и растили игроков для высшей лиги советского футбола??? У всех на глазах пример Глушакова, который благодаря своему дяде попал в хорошую футбольную школу и стал тем-кем стал...А ведь я его видел в Миллерово еще ребенком и ,извините ,он не выглядел уж никак не лучше своих сверстников...Было множество очень талантливых ребят- но у них не было дяди,хотя я и не принижаю способности Дениса...
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84aivengo
1497697361
мне хочется,верится ,что будущее будет у нашей сборной.... но от бубнова в последнее только рвотный рефлекс....
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Павел Амурский
1497697513
У сборной нет будущего, там опять один спартак - дело абсолютно безнадежное.
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pktsoev
1497697821
Бубен где то прав!
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Дядя Серёжа
1497862441
Я полный атеист, но верю в футбол, смотрю наш чемпионат, победам Спартака рад, будущего нет у Бубна, потому что он неинтересен. А футбол - хорош ли, плох ли - интересен.
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