Нигматуллин считает, что Россия выиграет у Новой Зеландии со счетом 2:0

Бывший голкипер сборной России Руслан Нигматуллин поделился ожиданиями от стартового матча Кубка конфедераций-2017, в котором национальная команда сыграет с Новой Зеландией.

Нигматуллин считает, что подопечные Станислава Черчесова одержат в этой встречу победу со счетом 2:0.

– Фаворит этого матча, конечно, сборная России, потому что у нас футболисты более высокого класса. Плюс мы играем дома. Особых проблем сегодня у нас быть не должно. Разве что предстартовое волнение может возникнуть. Мы должны обыграть Новую Зеландию со счетом 2:0. Крупная победа вряд ли случится.

– Есть ли какие-то моменты, которые вас беспокоят перед матчем?

– Серьезных причин для беспокойства я не вижу. Но у нас долгое время не было официальных игр, то есть отсутствовала серьезная соревновательная практика. А официальных матчей Черчесов в сборной еще не проводил. В товарищеских играх наша команда не всегда выступала однозначно. Это связано с тем, что она строится. Последние два матча вселили надежду, что Станислав Черчесов на правильном пути. Ребята показали слаженный футбол. Все это непросто сделать, когда выбор футболистов невелик.

Еще хотелось бы отметить, что пока на матч с Новой Зеландией продано около шестидесяти процентов билетов. Конечно, желательно, чтобы трибуны на таком турнире заполнялись.

Матч Россия – Новая Зеландия пройдет сегодня в Санкт-Петербурге и начнется в 18:00 по московскому времени.