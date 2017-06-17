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  • Мостовой: «Кто б ни выиграл Кубок конфедераций, через неделю все об этом забудут»

Мостовой: «Кто б ни выиграл Кубок конфедераций, через неделю все об этом забудут»

17 июня 2017, 08:50
10

Бывший полузащитник сборной России Александр Мостовой поделился ожиданиями от предстоящего Кубка конфедераций-2017.

Напомним, сегодня в матче открытия турнира россияне в Санкт-Петербурге сыграют с командой Новой Зеландии.

– Из группы нашим не выйти?

– Есть большой стимул: выходишь, и ты уже в полуфинале! Турнир высочайшего уровня, но вы не забывайте – все равно он показательный. Придуман только для того, чтобы весь мир увидел, как страна готовится к чемпионату мира. Кто б ни выиграл, через неделю все об этом забудут. Будут думать только о чемпионате мира, вот он – показатель. А Кубок конфедераций – это что? Никакой разницы, выйдем мы из группы, нет…

– Россия играет в субботу с Новой Зеландией. Счет?

– 2:0.

– В нашу пользу?

– Если уж Новую Зеландию не обыгрывать – о чем вообще говорить?

– Кто выиграет турнир?

– Интуиция подсказывает – либо Португалия, либо Германия.

Источник: «Спорт-Экспресс»
Кубок конфедераций Россия Мостовой Александр
Комментарии (10)
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семёнычев
1497679155
Все забудут, после нашего проигрыша... А если случится чудо и мы выйдем из группы,то мусолить будем до самого открытия ЧМ. И не забывайте, что Мутный обещал(то ли Медведеву,то ли Путину), что мы всех порвём)))) Не придётся ли ответ держать?))
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sochi-2013
1497680625
Если наши выйдут из группы- лет 15 будем гордиться, какие мы великие, и нам уже некуда стремиться. Победа на Голландией тому пример.
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mihail200606
1497681878
Не, не все..2 страны- Новая Зеландия или мы - будем вспоминать до усеру...
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77SAM
1497684492
Точно, это поверка инфоструктуры, а для сборной России ЕГЭ по выходу или вылету из группы.
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exreporter
1497688488
По поводу первого ответа полностью согласен. Это по сути выставочный турнир.
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СашкаГуров
1497688888
второе место в группе надо нам занять!
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dyema
1497692064
Нашим точно выигрывать нельзя, а то потом шапок не наберёшься)))
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subbotaspartak
1497701161
Только вчера увидел, кто выиграл предыдущий турнир, За победу дают сувенир.
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Decorhome
1497701599
если Россия не думаю
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