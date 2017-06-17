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    Мостовой: «Кто б ни выиграл Кубок конфедераций, через неделю все об этом забудут»

    Бывший полузащитник сборной России Александр Мостовой поделился ожиданиями от предстоящего Кубка конфедераций-2017.

    Напомним, сегодня в матче открытия турнира россияне в Санкт-Петербурге сыграют с командой Новой Зеландии.

    – Из группы нашим не выйти?

    – Есть большой стимул: выходишь, и ты уже в полуфинале! Турнир высочайшего уровня, но вы не забывайте – все равно он показательный. Придуман только для того, чтобы весь мир увидел, как страна готовится к чемпионату мира. Кто б ни выиграл, через неделю все об этом забудут. Будут думать только о чемпионате мира, вот он – показатель. А Кубок конфедераций – это что? Никакой разницы, выйдем мы из группы, нет…

    – Россия играет в субботу с Новой Зеландией. Счет?

    – 2:0.

    – В нашу пользу?

    – Если уж Новую Зеландию не обыгрывать – о чем вообще говорить?

    – Кто выиграет турнир?

    – Интуиция подсказывает – либо Португалия, либо Германия.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    17.06.2017 08:50
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    Комментарии10
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      Рейтинг: +1564

      Decorhome 17 июня 2017, 15:13

      если Россия не думаю

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      Рейтинг: +6095

      subbotaspartak 17 июня 2017, 15:06

      Только вчера увидел, кто выиграл предыдущий турнир,
      За победу дают сувенир.

      0
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      Рейтинг: +2269

      dyema 17 июня 2017, 12:34

      Нашим точно выигрывать нельзя, а то потом шапок не наберёшься)))

      0
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      Рейтинг: +593

      СашкаГуров 17 июня 2017, 11:41

      второе место в группе надо нам занять!

      0
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      Рейтинг: +1099

      exreporter 17 июня 2017, 11:34

      По поводу первого ответа полностью согласен. Это по сути выставочный турнир.

      0
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      Рейтинг: +459

      77SAM 17 июня 2017, 10:28

      Точно, это поверка инфоструктуры, а для сборной России ЕГЭ по выходу или вылету из группы.

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      Рейтинг: +7710

      mihail200606 17 июня 2017, 09:44

      Не, не все..2 страны- Новая Зеландия или мы - будем вспоминать до усеру...

      2
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      Рейтинг: +6910

      sochi-2013 17 июня 2017, 09:23

      Если наши выйдут из группы- лет 15 будем гордиться, какие мы великие, и нам уже некуда стремиться.
      Победа на Голландией тому пример.

      1
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      Рейтинг: +1934

      семёнычев 17 июня 2017, 08:59

      Все забудут, после нашего проигрыша... А если случится чудо и мы выйдем из группы,то мусолить будем до самого открытия ЧМ.
      И не забывайте, что Мутный обещал(то ли Медведеву,то ли Путину), что мы всех порвём))))
      Не придётся ли ответ держать?))

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      Рейтинг: +572

      Alex ostrov > семёнычев 17 июня 2017, 09:19

      Мостовой трезво оценивает наши шансы.... поэтому все забудут кто выиграл

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