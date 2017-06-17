Мостовой: «Кто б ни выиграл Кубок конфедераций, через неделю все об этом забудут»

Бывший полузащитник сборной России Александр Мостовой поделился ожиданиями от предстоящего Кубка конфедераций-2017.

Напомним, сегодня в матче открытия турнира россияне в Санкт-Петербурге сыграют с командой Новой Зеландии.

– Из группы нашим не выйти?

– Есть большой стимул: выходишь, и ты уже в полуфинале! Турнир высочайшего уровня, но вы не забывайте – все равно он показательный. Придуман только для того, чтобы весь мир увидел, как страна готовится к чемпионату мира. Кто б ни выиграл, через неделю все об этом забудут. Будут думать только о чемпионате мира, вот он – показатель. А Кубок конфедераций – это что? Никакой разницы, выйдем мы из группы, нет…

– Россия играет в субботу с Новой Зеландией. Счет?

– 2:0.

– В нашу пользу?

– Если уж Новую Зеландию не обыгрывать – о чем вообще говорить?

– Кто выиграет турнир?

– Интуиция подсказывает – либо Португалия, либо Германия.