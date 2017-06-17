Малафеев: «Неизвестно, кто сможет заменить Акинфеева в случае форс-мажора»

Бывший голкипер сборной России Вячеслав Малафеев подчеркнул, что он не знает, кто будет вторым вратарем национальной команды после Игоря Акинфеева.

Напомним, что в составе сборной на Кубок конфедераций-2017 также заявлены Гилерме и Владимир Габулов.

– Вызов Габулова связан с тем, что он — единственный из наших вратарей кроме Акинфеева имеет серьезный международный опыт?

– Еще и с тем, что в своем возрасте он имеет достаточно игровой практики и опыта. В какой-то степени его вызов был разумен. Хотя пока неизвестно, кто будет вторым номером и в случае форс-мажора сменит Игоря.