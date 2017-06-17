Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Малафеев: «Неизвестно, кто сможет заменить Акинфеева в случае форс-мажора»

    Бывший голкипер сборной России Вячеслав Малафеев подчеркнул, что он не знает, кто будет вторым вратарем национальной команды после Игоря Акинфеева.

    Напомним, что в составе сборной на Кубок конфедераций-2017 также заявлены Гилерме и Владимир Габулов.

    – Вызов Габулова связан с тем, что он — единственный из наших вратарей кроме Акинфеева имеет серьезный международный опыт?

    – Еще и с тем, что в своем возрасте он имеет достаточно игровой практики и опыта. В какой-то степени его вызов был разумен. Хотя пока неизвестно, кто будет вторым номером и в случае форс-мажора сменит Игоря.

    Источник: Известия

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    17.06.2017 07:57
    Рекомендуем
    Комментарии6
    ...
    • ...
      Рейтинг: +748

      Kokmarov 17 июня 2017, 21:00

      Ничего незаменимого в Акинфееве не вижу, а вратарей его уровня хватает у нас, Беленов по-любому сильней его.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +6095

      subbotaspartak 17 июня 2017, 15:10

      Пускай ужо стоит Акифей.
      Корифей.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +585

      ProstoPolzovatel 17 июня 2017, 14:22

      Из тех, кто в заявке на КК - Гилерме, а если в принципе, молодёжь неплохая - Лунёв, Крицюк, тот же Селихов (если он в следущем сезоне заиграет, конечно)...

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +307

      Mirex_CSKA 17 июня 2017, 13:49

      Чепчугова с Красноярска выпишут

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1160

      Karpathian 17 июня 2017, 12:51

      Беленова надо было брать... Городова...

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +7520

      серега кашин 17 июня 2017, 11:42

      вратарей то хороших у нас хватает

      1
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11