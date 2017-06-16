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    Габулов: «Постараемся оправдать надежды российских болельщиков»

    Голкипер сборной России Владимир Габулов поделился ожиданиями от старта Кубка конфедераций-2017. Вратарь подчеркнул, что национальная команда готова к домашнему турниру.

    Напомним, завтра подопечные Станислава Черчесова сыграют в первом матче группового этапа против Новой Зеландии.

    – Команда чувствует себя хорошо. Мы в ожидании матча с Новой Зеландией. Все готовы, все настроены, все идет по плану. Мы ждем прекрасного футбольного праздника и готовимся к бою.

    – Часто говорят, что свое поле помогает командам побеждать. Это так?

    – Есть же поговорка: «Дома и стены помогают». Надеюсь, что наш болельщик будет гнать нас вперед. Будем стараться оправдать их надежды.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    16.06.2017 17:52
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    Комментарии7
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      Рейтинг: +78

      ARSENAL TULA 17 июня 2017, 00:13

      Удачи сборной в КК

      0
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      Рейтинг: +6095

      subbotaspartak 16 июня 2017, 19:11

      Да уж постарайтесь,
      Не обмарайтесь.
      Вот если бы ты про старание не сказал,
      Кто б про него узнал?

      0
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      Рейтинг: +7710

      mihail200606 16 июня 2017, 18:56

      Да надежд то нет.. Че оправдывать будешь?

      0
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      Рейтинг: +1557

      Mahone 16 июня 2017, 18:39

      Не обижайтесь - но это эллюзия,как не умели играть так и не сможете,но это я пишу потому что хочу что бы вы когда нибудь порадовали нас,обрадуйте нас наконец то,вы же дома играете

      0
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      Рейтинг: +2269

      dyema > Mahone 16 июня 2017, 18:59

      Вряд-ли ОНИ читают этот жёлтый сайт,
      мы здесь изголяемся в комментариях и пожеланиях,
      в слепой надежде, что НАС услышат((((

      0
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      Рейтинг: +563

      tank219 16 июня 2017, 18:25

      Во как!
      Этот будет выступать на Салониках
      И детишек поучать в кинохрониках
      И соперничать с Пеле в закаленности
      И являть пример целе
      устремленности. В.С. Высоцкий

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +222

      Зэб 16 июня 2017, 18:07

      Ты будешь оправдывать надежды со скамейки запасных.А Акинфей в воротах.

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