Габулов: «Постараемся оправдать надежды российских болельщиков»

Голкипер сборной России Владимир Габулов поделился ожиданиями от старта Кубка конфедераций-2017. Вратарь подчеркнул, что национальная команда готова к домашнему турниру.

Напомним, завтра подопечные Станислава Черчесова сыграют в первом матче группового этапа против Новой Зеландии.

– Команда чувствует себя хорошо. Мы в ожидании матча с Новой Зеландией. Все готовы, все настроены, все идет по плану. Мы ждем прекрасного футбольного праздника и готовимся к бою.

– Часто говорят, что свое поле помогает командам побеждать. Это так?

– Есть же поговорка: «Дома и стены помогают». Надеюсь, что наш болельщик будет гнать нас вперед. Будем стараться оправдать их надежды.