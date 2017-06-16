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    Черчесов: «Путин сказал про прогресс сборной? Значит, он внимательно следит»

    Главный тренер сборной России Станислав Черчесов в преддверии стартового матча Кубка конфедераций-2017 с Новой Зеландией отметил, что национальная команда настраивается показать хорошую игру. Также специалист прокомментировал слова президента страны Владимира Путина.

    – Есть ли справедливость в том, что если вы победите, никто этого не оценит. Если проиграете, все сделают на этом акцент?

    – Слово «если» мы вообще не любим. Есть матч открытия турнира, в котором играют две команды. А все решится на футбольном поле. Слово «если» – это сомнение, а сомнение – это уже проигрыш. Настраиваемся на хороший матч.

    – Во время прямой линии Владимир Путин говорил о сборной. Вы слышали об этом?

    – Мы все наблюдаем, все читаем. Раз президент России так говорит о сборной, значит, мы ему не безразличны. Как он заметил, налицо прогресс, а значит, он внимательно следит. С одной стороны, была доля критики, с другой – поддержка.

    Напомним, что матч Россия – Новая Зеландия пройдет в субботу в Санкт-Петербурге и начнется в 18:00 по московскому времени.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    16.06.2017 16:04
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    Комментарии23
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      Рейтинг: +251

      komarinskiy 17 июня 2017, 12:35

      Очень внимательно следит за Вами, Станислав Саламович.

      0
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      Рейтинг: +5904

      mialkov 17 июня 2017, 00:36

      Политика, прогресс, легионеры... Надоело это балабольство!
      Просто хочу пожелать нашей сборной показать красивую игру!

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      Рейтинг: +748

      вместе с ЦСКА 16 июня 2017, 22:44

      "Будем надеяться на то, что ребята будут играть с полной отдачей, как настоящие бойцы и спортсмены, чтобы порадовали наших болельщиков хотя бы тем, что стремятся к победе", - сказал Путин

      "Кстати, последние игры сборной показывают, что потенциал у нас есть", - добавил президент.



      А Где про прогресс то?))))) наоборот сказал : хотябы постарайтесь.........

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      Рейтинг: +748

      вместе с ЦСКА 16 июня 2017, 22:35

      прогресс будет когда пару ЧМ подряд будите из группы выходить=))

      1
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      Рейтинг: +6095

      subbotaspartak 16 июня 2017, 19:24

      Так что Черчес ты на крючке,
      Не выкрутишь на дурачке.
      А там на стручке, на очке, на толчке...
      (Бррр, ну и хрень написал, удалять не буду - смотрите как надо позориться)

      0
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      Рейтинг: +1557

      Mahone 16 июня 2017, 18:37

      Он не следит,он так хочет

      0
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      Рейтинг: +1168

      Argon 16 июня 2017, 18:28

      Черчесов: «Путин сказал про прогресс сборной? Значит, он внимательно следит»
      Надо оооочень внимательно следить, чтоб разглядеть в играх сборной какой-то прогресс.

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      Рейтинг: +1414

      Atom2020 16 июня 2017, 17:35

      За рейтингом ФИФА он значит не следит ... а тут прямо наблюдает и читает ... балабол ...

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      Рейтинг: +5116

      a-rakhmatov 16 июня 2017, 17:34

      Прогресс будет тогда, когда будите меньше говорить и больше побеждать!!!

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      Рейтинг: +824

      dzhanavar 16 июня 2017, 17:33

      А ты не позорься,человек тебе доверил сборную. Покажи прогресс,начиная с завтрашнего дня. Удачи...

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