Черчесов: «Путин сказал про прогресс сборной? Значит, он внимательно следит»

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов в преддверии стартового матча Кубка конфедераций-2017 с Новой Зеландией отметил, что национальная команда настраивается показать хорошую игру. Также специалист прокомментировал слова президента страны Владимира Путина.

– Есть ли справедливость в том, что если вы победите, никто этого не оценит. Если проиграете, все сделают на этом акцент?

– Слово «если» мы вообще не любим. Есть матч открытия турнира, в котором играют две команды. А все решится на футбольном поле. Слово «если» – это сомнение, а сомнение – это уже проигрыш. Настраиваемся на хороший матч.

– Во время прямой линии Владимир Путин говорил о сборной. Вы слышали об этом?

– Мы все наблюдаем, все читаем. Раз президент России так говорит о сборной, значит, мы ему не безразличны. Как он заметил, налицо прогресс, а значит, он внимательно следит. С одной стороны, была доля критики, с другой – поддержка.

Напомним, что матч Россия – Новая Зеландия пройдет в субботу в Санкт-Петербурге и начнется в 18:00 по московскому времени.