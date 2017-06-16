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  • Черчесов: «Путин сказал про прогресс сборной? Значит, он внимательно следит»

Черчесов: «Путин сказал про прогресс сборной? Значит, он внимательно следит»

16 июня 2017, 16:04
23

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов в преддверии стартового матча Кубка конфедераций-2017 с Новой Зеландией отметил, что национальная команда настраивается показать хорошую игру. Также специалист прокомментировал слова президента страны Владимира Путина.

– Есть ли справедливость в том, что если вы победите, никто этого не оценит. Если проиграете, все сделают на этом акцент?

– Слово «если» мы вообще не любим. Есть матч открытия турнира, в котором играют две команды. А все решится на футбольном поле. Слово «если» – это сомнение, а сомнение – это уже проигрыш. Настраиваемся на хороший матч.

– Во время прямой линии Владимир Путин говорил о сборной. Вы слышали об этом?

– Мы все наблюдаем, все читаем. Раз президент России так говорит о сборной, значит, мы ему не безразличны. Как он заметил, налицо прогресс, а значит, он внимательно следит. С одной стороны, была доля критики, с другой – поддержка.

Напомним, что матч Россия – Новая Зеландия пройдет в субботу в Санкт-Петербурге и начнется в 18:00 по московскому времени.

Источник: «Спорт-Экспресс»
Кубок конфедераций Россия Черчесов Станислав
Комментарии (23)
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kykyi
1497618408
Третий, как страшно жить.
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suhoffmonstro
1497618411
Ну все, теперь сборная заиграет. Как же, Сам Путин следит. ))))))
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insider_retro
1497618911
"...национальная команда настраивается показать хорошую игру..." Она сама по себе, без тренера?.... А где же руководящая и направляющая роль?...
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lims21
1497619037
Он, как любой другой дилетант, на счёт просто смотрел. О, 3-0 Венгрию обыграли, прогресс, значит. А то, что её потом и Андорра поимела, ВВП никто не сообщил.
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cska-62
1497619370
А вот рискнул бы сказать: "Мы тут делом занимаемся, честь страны как-никак защищаем, и нам недосуг... и не до сук!" :-)))
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bset
1497621766
В сборной все плохо. Это факт. Чтобы начали верить (я надеюсь, это основная цель этого турнира) в сборную, необходимо абстрагироваться ото всего мира, не слушать критику/похвалу и играть на все 200% каждый матч. Тем более, что их всего максимум 5 может быть. Надо выложиться по полной. И уже после смотреть. Уверен, если мы из группы не выйдем, но покажем достойную игру и желание играть, сражаться на поле, то все болельщики оценят и начнут возвращаться на стадионы. Если же опять безвольная игра будет, то многие задумаются, стоит ли посещать ЧМ. Хотя посещать явно стоит, просто не матчи сборной России.
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МАКАРШВЕД
1497623228
Путин у Газаева спросил: - когда играть начнете!! А про прогресс сборной не слова.....
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tank219
1497623442
А еще он сказал, что у нас экономика и благосостояние растут, а Медведев - честный человек и незаменимый управленец. Так что, Стас, ты не думай, что он по ночам игры смотрит в поисках прогресса.
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a-rakhmatov
1497623641
Прогресс будет тогда, когда будите меньше говорить и больше побеждать!!!
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вместе с ЦСКА
1497642295
"Будем надеяться на то, что ребята будут играть с полной отдачей, как настоящие бойцы и спортсмены, чтобы порадовали наших болельщиков хотя бы тем, что стремятся к победе", - сказал Путин "Кстати, последние игры сборной показывают, что потенциал у нас есть", - добавил президент. А Где про прогресс то?))))) наоборот сказал : хотябы постарайтесь.........
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